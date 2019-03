Wer wird FCB-Präsident? Hoeneß: „Habe den ein oder anderen im Auge ...“

Die Bayern ohne Uli Hoeneß - in nicht allzu ferner Zukunft soll es so weit sein. Hoeneß spricht über seinen Nachfolger und seine Pläne für die Zeit nach seiner Präsidentschaft.

München - Seine Wurstfabrik hat Uli Hoeneß (67) schon abgegeben - sein Ziel für die kommenden Jahre ist, den Übergabeprozess auch beim FC Bayern München erfolgreich abzuschließen.

Während einer Finanz-Messe in München gab Hoeneß Einblicke in seine Pläne. Er sprach über das Loslassen: „Viele sagen: Das kann der nie! Aber ich habe es bewiesen mit der Firma (HoWe Wurstwaren in Nürnberg, Anm. d. Red.), die ich an meinen Sohn und meine Tochter übertragen habe. Ich bin wirklich zu null Prozent beteiligt. Mein Sohn hat sich in zehn Jahren hochgearbeitet, er macht das super.“

Hoeneß weiter: „Wenn er ein Problem hat, fragt er mich, wenn er kein Problem hat, fragt er mich nicht. So stelle ich mir das auch bei Bayern München vor. Wir versuchen, die richtigen Leute an die richtigen Stellen zu tun.“

Hoeneß: Mein Nachfolger muss mehr als acht Stunden täglich arbeiten

Nur wer soll künftig die Zügel in der Hand haben beim FC Bayern? Dass Oliver Kahn Karl-Heinz Rummenigge als Aufsichtsratschef nachfolgen soll, ist kein Geheimnis mehr.

Hoeneß bestätigte dies: „Wir haben mit Oliver Kahn einen aussichtsreichen Kandidaten für die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge.“

Zu seiner eigenen Person sagte der Präsident: „Falls ich aufhören sollte, habe ich den einen oder anderen im Auge, der das vielleicht machen kann.“

Konkrete Namen nannte Hoeneß nicht - doch hat er ein klares Anforderungsprofil. „Wichtig wird sein, dass wir gute Leute finden, die mit Herzblut und großem Sachverstand an die Dinge rangehen. Die nicht nur acht Stunden am Tag arbeiten wollen, sondern mehr. Sechs Tage die Woche sowieso. Und dann kriegen wir das schon hin.“

Der Ex-Nationalspieler ist bis November 2019 gewählter Präsident, er wird für drei weitere Jahre kandidieren. Bis 2022 ist er außerdem Aufsichtsratschef der AG.

Hoeneß über sein Leben nach den Bayern: „Ich kann dann wieder Schafkopf spielen“

Und wenn er mal kein Präsident mehr ist, was dann? „Ich werde mal wieder versuchen, zehn Kilo abzunehmen“, so Hoeneß. „Werde mehr Golf spielen, Sport treiben, wieder Schafkopf spielen, was ich im Moment gar nicht mache.“

Wann es dazu kommt, bleibt abzuwarten. Bayern ohne Hoeneß - aktuell scheint das noch kaum vorstellbar.