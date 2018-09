Kovac: „Wer die Bayern kennt, weiß, dass wir uns das nicht gefallen lassen“ 

Eine Niederlage, mit der keiner so wirklich gerechnet hatte. Der FC Bayern unterliegt bei der Hertha aus Berlin. Die Stimmen zu der spannenden Partie.

Berlin - Der FC Bayern München bleibt das zweite Spiel in Folge sieglos. Das Team von Trainer Niko Kovac verzweifelt an der starken Hertha aus Berlin. Die „Alte Dame“ nutzt ihre Chancen eiskalt und führt bereits zur Pause mit 2:0. Diesen Vorsprung verteidigt die Dardai-Elf dann mit Mann und Maus, den Bayern fällt nichts mehr ein. Hertha siegt am Ende verdient und Niko Kovac muss seine erste Niederlage mit dem Verein von der Säbener Straße hinnehmen. Die Stimmen zur Partie.

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC) über...

...die Spielweise seiner Mannschaft und die Partie: „Wir waren körperlich gleich da. Wir haben eine richtig gute Leistung gezeigt. Wir haben in den richtigen Momenten dann die Tore geschossen. In der Halbzeit habe ich ein paar Kleinigkeiten korrigiert. Dann haben wir schön verteidigt und auch kein Standard-Gegentor erhalten. So mit Ballbesitz gegen die Bayern umzugehen, ist die Kunst gewesen“

...die taktische Ausrichtung: „Ich war zufrieden mit meiner Mannschaft. Das Pressing und die Kompaktheit waren sehr gut, das ist sehr viel Disziplin. Natürlich war am Ende auch das Glück da, aber wir haben wohl verdient gewonnen.

...die Hertha als Bayern-Jäger: „Die Stabilität haben wir uns in den letzten drei Jahren aufgebaut. Wenn du das siehst, dann ist das schön. Wir können das Wochenende feiern, aber dann kommt das Spiel gegen Mainz. Wir müssen die Leistung dann mit einem Auswärtssieg krönen.“

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern) über...

...die Chancenverwertung: „Es war sicherlich nicht nur die Chancenverwertung. Man hat erst in der zweiten Halbzeit dann gemerkt, dass wir das Spiel wirklich gewinnen wollen. Trotzdem muss man die Dinger halt einfach rein machen, das ist so im Fußball. In der Halbzeit-Pause waren wir optimistisch. Wenn das Tor dann fällt, dann können wir das Ding drehen. Wir haben in der ersten Hälfte einfach ein bisschen weniger gezeigt. Das macht dann eben den Unterschied. In der zweiten Halbzeit können wir uns nichts vorwerfen.“

...das zweite Spiel ohne Sieg vor dem anstehenden Champions-Leauge-Match: „In der Champions League ist alles im Soll. Ich weiß zwar nicht, was das mit diesem Spiel zu tun hat, aber gut. Da haben wir das erste Spiel in Lissabon gewonnen. Wir wurden nach drei, vier Spielen hochgejubelt, wir bleiben jetzt ruhig, wir kennen das Geschäft.“

Niko Kovac (Trainer FC Bayern) über...

...die Gründe für die Niederlage: „Wir haben die Chancen, die wir hatten, nicht reingemacht und zwei Tore zugelassen, die nicht passieren dürfen. Das geht so nicht. Kurz und knapp.“

...die Leistung seiner Mannschaft: „Fehler gehören zum Fußball dazu. Wir haben trotzdem ein ordentliches Spiel gemacht, gerade in der zweiten Halbzeit, in der ersten nicht so. Wir müssen unsere Chancen verwerten, dann wird die gezeigte Leistung mit den Toren eben auch anders bewertet.“

...das zweite Spiel in Folge ohne Sieg: „Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt ein Spiel verloren. Wir müssen nicht anfangen alles schlecht zu machen. Ich habe gesagt, dass wir auch Spiele verlieren werden. Aber die, die den FC Bayern kennen, wissen, dass wir uns das nicht gefallen lassen werden.“

Vedad Ibisevic (Stürmer Hertha BSC) über...

...den Sieg gegen den FC Bayern: „Das war unglaublich. Wir haben Freude miteinander zu spielen“

Matthias Sammer (Eurosport-Experte) über...

...das Spiel: „Fußball ist nun mal so. Jedes Spiel beginnt von vorne und man muss sich immer wieder aufs neue beweisen. Hertha BSC hat an die wunderbare Leistung gegen Mönchengladbach angeknüpft. Das muss man anerkennen. Sie haben alles gegeben. Sie hatten das Quäntchen Glück, das haben sie sich erarbeitet.“



...die Situation des FC Bayern München: „Man misst die Bayern an einem eigenen Niveau. In der ersten Halbzeit haben ein, zwei Prozent zu dem eigenen Anspruch gefehlt. Solche Spiele sind für die Entwicklung der Liga, aber auch für den FC Bayern, enorm wichtig. Man muss immer unterscheiden zwischen Mannschaft und Öffentlichkeit. Ich habe niemanden vom FC Bayern sagen hören, dass die Meisterschaft schon entschieden sei.“



...die Situation vor dem Elfmeter: „So darf Jerome Boateng nicht zum Ball gehen. Der Einsatz stimmt, aber er ist in dem Moment übermotiviert und unklug. Es ist auch eine unnötige Aktion, was soll da passieren. Aber was Salomon Kalou da macht, kannst du in keinem Lehrbuch nachlesen. Das so zu erkennen, ist Erfahrung. Er macht es clever, aber der Elfmeter ist völlig korrekt.“



Thomas Kraft (Torhüter Hertha BSC) über...

...die Partie gegen den FC Bayern: „Das war ein schönes Spiel für mich. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit unsere Akzente gesetzt. Am Ende haben wir im Kollektiv alles rausgeholt und auch sehr gut verteidigt. Wir spielen eine super Saison und wollen das Maximum rausholen.“

