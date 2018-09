Hertha schlägt die Bayern: „Wer geht eher? Seehofer oder Kovac?“ 

Der FC Bayern München bleibt im zweiten Spiel in Folge ohne Sieg, die Hertha schlägt die Bajuwaren verdient. Und das Netz rastet aus. Hier finden Sie die besten Reaktionen aus dem Internet.

Berlin - Hertha BSC hat dank einer bärenstarken und cleveren Leistung einen Überraschungs-Coup gelandet und Titelverteidiger Bayern München unter Trainer Niko Kovac die erste Bundesliga-Niederlage beigebracht. Die Berliner feierten einen etwas glücklichen, aber verdienten 2:0 (2:0)-Sieg und schlossen in der Tabelle zu Spitzenreiter München auf. In einer spannenden Partie blieben die Bayern viel zu ungefährlich und dürfen sich am Ende nicht wirklich über die Niederlage beklagen. Für die Hertha ist es derweil der erste Sieg über die Bajuwaren seit dem Jahr 2009. Das will natürlich gefeiert werden - auch im Netz. Hier finden Sie die besten Reaktionen.

„Wie geil ist das denn bitte schön? P.S.: Wer geht eher: Seehofer oder Kovac?“ schreibt einer. Eine Anspielung auf die Krise der CSU.



Wie geil ist das denn bitte schön?



P.S. Wer geht eher? Seehofer oder Kovac?#BSCFCB — Hankalinchen (@hankalinchen) 28. September 2018

Ein weiterer User meint: „Egal wie hart München ist, Berlin ist Hertha!“

Auch die Spielweise der Bayern wird kritisiert - der Rekordmeister bekommt im Netz voll sein Fett weg. So schreibt ein weiterer Nutzer: „Wie Amateure!“ zur Leistung des FC Bayern.

Doch auch ironische und witzige Kommentare sind natürlich zu finden: „Die Bayern sind - Stand jetzt - erster Herthajäger“ oder auch „Morgen kann Werder Tabellenführer werden. Punkt.“

Die Bayern sind -Stand jetzt erster Herthajäger.#BSCFCB — Günter Schwartz (@GunterAg) 28. September 2018

Doch es gibt auch Nutzer die den FC Bayern und seinen Trainer Niko Kovac in Schutz nehmen: „Kann einige Tweets hier nicht nachvollziehen. Chancen waren zuhauf vorhanden. An einem normalen Tag, rasieren wir die Hertha (25:6 Torschüsse). Die Aufgabe eines Profi-Trainers ist nicht, Profis eine Schusstechnik beizubringen. Was ist also Kovac schuld? Dämlich.“

Kann einige Tweets hier nicht nachvollziehen.



Chancen waren zuhauf vorhanden. An einem normalen Tag, rasieren wir die Hertha. (25:6 Torschüsse)



Die Aufgabe eines Profi-Trainers ist nicht, Profis eine Schusstechnik beizubringen. Was ist also Kovac schuld?



Boa dämlich. #BSCFCB — Juri Kristiansen (@DerBueriff) 28. September 2018

Doch die Mehrheit der Tweets ist gehässig und freut sich über die Niederlage der Bayern. So schreibt ein anderer Nutzer: „Und Kovac bringt die Bayern erneut zu einer Niederlage im Berliner Olympiastadion.“ Damit spielt er auf die Niederlage des FC Bayern im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt an. Kovac war erst vor der Saison von Frankfurt an die Säbener Straße gewechselt, hatte mit der Eintracht aber noch den Pokal gegen die Münchner gewonnen - im Berliner Olympiastadion.

#BSCFCB Und Kovac bringt die Bayern erneut zu einer Niederlage im Berliner Olympiastadion! — DaGass (@D4G4ss) 28. September 2018

Lesen Sie die gesamte Partie des FC Bayern gegen Hertha BSC Berlin in unserem Ticker nach. Außerdem finden Sie hier die Stimmen zum Spiel.

sdm/SID