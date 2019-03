Live-Ticker: Bayern-Trio nach DFB-Aus in Startelf! Alaba fällt aus

Am 25. Spieltag bekommt es der FC Bayern mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Mit dem entsprechenden Ergebnis winkt die Rückkehr auf Platz eins. Das Bundesligaspiel im Live-Ticker.

FC Bayern München - VfL Wolfsburg -:- (-:-), Anstoß: 15.30 Uhr

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Martínez, Thiago - Müller, James, Gnabry - Lewandowski FCB-Bank: Ulreich, Süle, Ribéry, Goretzka, Davies, Jeong, Sanches VfL Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Arnold, Guilavogui, Gerhardt - Mehmedi, Weghorst, Brekalo VfL-Bank: Pervan, Verhaegh, Steffen, Malli, Klaus, Uduokhai, Rexhbecaj Tore: --- Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

15.10 Uhr: Für Robert Lewandowski ist die Partie gegen die Wölfe eine ganz besondere. Der Pole absolviert sein 150. Bundesligaspiel für den FC Bayern München. In all diesen Matches knipste Lewy 121 Mal und bereitete 21 Treffer vor.

15.03 Uhr: Hätten Sie‘s gewusst? Der FC Bayern verlor zu Hause keines der 21 Bundesligaspiele gegen den VfL Wolfsburg (19 Siege, 2 Unentschieden). Gegen keine andere Mannschaft bestritt der deutsche Rekordmeister so viele Bundesliga-Heimspiele, ohne eine einzige Niederlage zu kassieren.

14.52 Uhr: Kurzes Update zu den Verletzten des FCB: Vier Profis stehen Niko Kovac nicht zur Verfügung. David Alaba fällt aufgrund einer Sehnenreizung aus, Kingsley Coman und Corentin Tolisso befinden sich nach ihren Verletzungen im Aufbautraining und Arjen Robben hat sich eine Wadenverletzung zugezogen.

14.37 Uhr: Diese Elf schickt Wolfsburg-Coach Bruno Labbadia aufs Feld: Koen Casteels - William, Robin Knoche, John Anthony Brooks, Jerome Roussillon - Maximilian Arnold, Joshua Guilavogui, Yannick Gerhardt - Admir Mehmedi, Wout Weghorst, Josip Brekalo

14.25 Uhr: David Alaba ist nicht mehr rechtzeitig fit geworden. Der Österreicher steht gegen den VfL Wolfsburg nicht im Kader des FC Bayern München. Wieder mit dabei sind dagegen Franck Ribéry und Leon Goretzka. Das Duo muss jedoch zunächst auf der Bank Platz nehmen. In die erste Elf geschafft haben es Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller, die vor einigen Tagen von Bundestrainer Jogi Löw über ihr Aus in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft informiert wurden.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum Heimspiel des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Die Partie beginnt am Samstag ab 15.30 Uhr in der Allianz Arena.

FC Bayern München - VfL Wolfsburg: Alaba-Einsatz fraglich

Update vom 8. März 2019, 19.09 Uhr: Der FC Bayern München muss im Heimspiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg womöglich ohne David Alaba (Sehnenreizung) antreten. Der österreichische Nationalspieler nahm am Freitag nicht am Abschlusstraining des deutschen Rekordmeisters teil. Ob der Außenverteidiger gegen die Niedersachsen zum Einsatz kommen könne, werde kurzfristig am Spieltag entschieden, teilten die Bayern mit.

FC Bayern München - VfL Wolfsburg: Bundesliga im Live-Ticker

München - Seit dem 6. Spieltag befindet sich der FC Bayern in der Verfolgerrolle, mehr als fünf Monate jagen die Roten mittlerweile hinter Borussia Dortmund her. Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg kann angesichts von nur noch zwei Toren Rückstand die Wachablösung erfolgen. Der BVB tritt zeitgleich im Signal Iduna Park gegen den VfB Stuttgart an, hat mit nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Pflichtspielen alles andere als einen Lauf. Unter der Woche schieden die Schwarz-Gelben aus der Champions League aus und können sich damit nun ganz auf die Liga konzentrieren.

Beim FC Bayern dürfte sich der Blick vor allem auf Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller richten. Denn der Auftritt gegen die „Wölfe“ ist eben auch Spiel eins nach der Ausbootung des Trios aus der Nationalmannschaft. Die überraschende Entscheidung von Bundestrainer Joachim Löw spaltet Fußball-Deutschland. Nun wird sich zeigen, wie die sportliche Reaktion der Weltmeister von 2014 ausfällt. Aber nicht nur das Aus der drei Bayern-Stars im DFB-Team sorgt derzeit für Aufruhr - der FC Bayern steht auch wegen seines Mega-Deals mit BMW in den Schlagzeilen.

Fehlen werden dagegen zwei andere Profis. Für Arjen Robben, der sich im Training einen Faserriss in der Wade zugezogen haben soll, kommt die Partie ebenso zu früh wie für den an einem Muskelfaserriss laborierenden Kingsley Coman. Dessen Landsmann Corentin Tolisso befindet sich nach seinem Kreuzbandriss nach wie vor im Aufbautraining. Wieder einsatzbereit sind die in Mönchengladbach fehlenden Leon Goretzka und Franck Ribéry.

