Dieser deutsche Keeper will dem FC Bayern in Lissabon das Leben schwer machen

Der FC Bayern startet in der Champions League mit der Partie bei Benfica Lissabon. Dort steht seit dieser Saison ein deutscher U21-Europameister zwischen den Pfosten.

Lissabon - Er ist bereits U21-Europameister und WM-Dritter, wurde beim VfB Stuttgart ausgebildet und spielt nun mit Benfica in der Champions League. Die Geschichte von Odysseas Vlachodimos ist durchaus bemerkenswert. Nun geht es in der Königsklasse zum Auftakt gegen den großen FC Bayern München.

Vlachodimos: Aus Stuttgarter Zeiten

Alles begann im Sommer 2002, als der damals achtjährige Vlachodimos von seinem Heimatverein VfL Stuttgart-Wangen in die Jugend des VfB Stuttgart wechselte. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften und schaffte auch den Sprung in die U-Teams des DFB. Nach starken Leistungen bei der U17-Weltmeisterschaft und der U17-Europameisterschaft, bei der das deutsche Team auf Rang drei und zwei landete, durfte der Keeper für die zweite Mannschaft des VfB in der dritten Liga erste Erfahrungen bei den Profis sammeln.

Auch in der Folgesaison kam Vlachodimos stellenweise beim VfB Stuttgart II zum Einsatz, bevor er ab 2013/14 die neue Nummer eins wurde. Der Sprung in die Bundesliga zur ersten Mannschaft wollte ihm aber nicht so recht gelingen, es reichte insgesamt nur zu drei Einsätzen, sodass sich der Halbgrieche im Januar 2016 ablösefrei Panathinaikos Athen anschloss.

Durchbruch bei Athen und der Wechsel zu Benfica

Nach einer schwierigen Rückrunde mit nur einem Einsatz im Dress der Athener, sollte Vlachodimos 2016/17 endlich der erhoffte Durchbruch gelingen. Zu Beginn der Spielzeit saß der 1,91-Meter-Hüne noch auf der Bank, mauserte sich aber nach kurzer Zeit zur neuen Nummer eins und brachte es am Ende auf 31 Einsätze bei den Hauptstädtern. Auch die dritte Saison in Griechenland verlief optimal für den Rechtsfuß, sodass im abgelaufenen Sommer der nächste Karriereschritt folgen sollte.

Für 2,43 Millionen Euro Ablöse verpflichtete der portugiesische Spitzenklub Benfica Lissabon den ehemaligen deutschen Junioren-Nationalkeeper. Dort trifft er mit Bruno Varela, immerhin im engeren Kreis der portugiesischen Nationalmannschaft, und Riesentalent Mile Slivar auf große Konkurrenz. Dennoch hat sich Vlachodimos mit der kuriosen Rückennummer 99 direkt einen Stammplatz ergattert. In bisher allen Champions-League-Quali- und Liga-Spielen stand der 24-jährige bei Benfica zwischen den Pfosten und bewahrte dreimal eine weiße Weste.

Am Mittwoch wird Vlachodimos nun seine ersten Minuten in der UEFA Champions League sammeln, und das ausgerechnet gegen den FC Bayern München. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, der deutsche Keeper wird einen guten Tag erwischen müssen, wenn Benfica etwas Zählbares gegen die Münchner mitnehmen möchte. Das Potenzial dazu hat er.

