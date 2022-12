So feiern die Bayern-Profis Weihnachten: Neuer auf Krücken – WM-Experte witzelt über Müller-Outfit

Einige Profis des FC Bayern sendeten am Samstagabend Weihnachtsgrüße an die Fans. Dabei zeigten sie zum Teil, wie sie Heiligabend verbringen.

München - Das Fußballjahr 2022 war sehr lang. Seit Ende der Weltmeisterschaft befinden sich auch die letzten Profis des FC Bayern in ihrem wohlverdienten Urlaub, einige von ihnen entspannten in den letzten Tagen an weit entfernten Orten. Zum Weihnachtsfest kehrten die Spieler jedoch zurück in ihre jeweilige Heimat und feierten mit ihren Familien, einige teilten auch an Heiligabend Eindrücke mit den Fans, wie tz.de berichtet. Besonders ein Foto von Thomas Müller rief amüsante Reaktionen hervor.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Stadion: Allianz Arena Trainer: Julian Nagelsmann Präsident: Herbert Hainer

Weihnachten beim FC Bayern: Manuel Neuer auf Krücken, gemütlicher Abend bei den Kimmichs

Besonders gespannt waren die Fans wohl auf ein Update von Manuel Neuer. Der Nationalkeeper brach sich vor zwei Wochen den rechten Unterschenkel beim Skitourenfahren. So grüßte der Bayern-Kapitän, der sich für die Bescherung richtig in Schale warf, seine Follower auf Instagram auf Krücken. Immerhin hatte der 36-Jährige trotz seiner Verletzung noch ein Lächeln auf den Lippen.

Im Hause Kimmich wurden keine privaten Fotos geteilt, jedoch lässt die Story von Lina Meyer erahnen, dass die Familie einen entspannten Heiligabend verbrachte. Die Ehefrau von Joshua Kimmich teilte auf Instagram Storys von einem traditionellen Weihnachtsessen mit Fleisch, Knödeln und Rotkohl. Auch an Weihnachten durfte hier der Spaß nicht zu kurz kommen, nach dem Essen stand eine Runde Monopoly an.

Ein traditionelles Weihnachtsessen und im Anschluss eine Runde Monopoly. So verbrachte die Familie Kimmich Heiligabend. © Screenshots Instagram (@_linamey_)

FC-Bayern-Profis an Heiligabend: Musiala in München, de Ligt knutschend vor dem Weihnachtsbaum

Jamal Musiala, der zur Winterpause die Scorerliste der Bundesliga anführt, grüßte seine vielen Fans vom Münchner Christkindlmarkt am Marienplatz. Der 19-Jährige, der sich demnächst seine erste eigene Wohnung suchen wird, feierte wohl mit seiner Familie in der bayerischen Landeshauptstadt.

Neuzugang Matthijs de Ligt posiert auf Instagram – wie so oft – mit seiner Freundin Annekee Molenaar. Die beiden 23-jährigen Niederländer, die die Vorweihnachtszeit auf den Malediven verbrachten, kehrten zum Weihnachtsfest wohl wieder in die Heimat zurück.

Topscorer Jamal Musiala grüßte die Fans vom Münchner Christkindlmarkt, während Matthijs de Ligt und seine Freundin romantische Bilder posteten. © Screenshits Instagram (@jamalmusiala10/@mdeligt_)

FC-Bayern-Stars an Heiligabend: Thomas Müller sorgt mit seinem Sakko-Muster für Aufsehen

Einen Familienabend genossen auch Marcel Sabitzer und seine Partnerin Katja Kühne. Die ehemalige Bachelor-Gewinnerin teilte ein Video, auf dem das Paar und die gemeinsame Tochter zusammen mit weiteren Personen an einem gedeckten Tisch sitzen. Es gibt auch hier Fleisch mit Knödeln und Rotkraut.

Katja Kühne teilte Weihnachtseindrücke aus dem Hause Sabitzer, wo die Familie zusammenkam. © Screenshots Instagram (@katjakuehne)

Wie jedes Jahr ließen Thomas Müller und seine Frau Lisa die vielen Fans an ihrem Weihnachtsfest teilhaben. Vor einem überdimensionalen Baum ließ sich der Offensivspieler mit der Dressurreiterin ablichten, doch die Aufmerksamkeit lag ganz auf seinem Outfit. „Wenige können Muster mixen“, stellte Weltmeister-Kollege und ZDF-Experte Christoph Kramer fest – ein Seitenhieb gegen Müller, der ein gemustertes Sakko mit einem gepunkteten Einstecktuch kombinierte.

Thomas und Lisa Müller verbrachten Weihnachten wohl in der Heimat. Der Bayern-Profi fiel lediglich durch sein Outfit auf. © Screenshots Instagram (@esmuellert)

FC Bayern: Thomas Müller kontert fiesen Spruch von Christoph Kramer

Müllers Konter ließ nicht lange auf sich warten. „Wenn du wüsstest, wie lange ich vorm Spiegel stand. 3 Minuten Zack bum fertig“, antwortete der 33-jährige Weilheimer auf die Spitze seines Kollegen. Auch ARD-Kommentator Bernd Schmelzer konnte sich beim Anblick von Müllers Montur nicht zurückhalten und fragte: „Sakko von Llambi??“ – eine Anspielung auf die Garderobe des „Let‘s Dance“-Stars Joachim Llambi. Müller wird wohl auch diesen Witz mit Humor nehmen, schließlich ist Weihnachten. (tz)