Vier Gewinner, zwei Verlierer: Die FC-Bayern-Asien-Bilanz

Einige Bayern-Stars sammelten in Asien Pluspunkte, andere haben an Boden verloren. Wir listen die Gewinner und Verlierer auf.

Fernost im Rücken, die Bundesliga vor der Brust: Der Asien-Trip des FC Bayern ist vorbei, bereits heute in einer Woche steht das erste Saison-Pflichtspiel im Supercup gegen Dortmund auf dem Programm. Welcher Bayern-Star konnte Trainer Ancelotti während der vergangenen zwölf Tage überzeugen, wer nicht? Wir zeigen Gewinner und Verlierer.

Gewinner

Thomas Müller: War was? Diese Frage kann sich der Ur-Bayer bisher genüsslich stellen. Enttäuschte der Angreifer vergangene Saison mit nur sieben Liga-Treffern, lässt es der 27-Jährige in der Vorbereitung wieder ordentlich müllern. Während der Asien-Tour traf Müller zweimal und war damit bester Fernost-Torschütze der Münchner. Aber nicht nur wegen seiner Treffer war der Nationalspieler in Asien der herausragende Spieler. Der Fanliebling hat im Vergleich zur vergangenen Saison seinen Spielwitz wiedergefunden. Durch seine unkonventionelle Spielweise haben die Bayern wieder einen gewissen Grad an Unberechenbarkeit – und das tut den Münchnern verdammt gut. Lob gab es daher auch von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge: „Thomas ist wichtig für uns auf dem Platz als auch außerhalb. Wenn er so weiterspielt, werden wir auch eine erfolgreiche Saison mit ihm erleben.“

+ Corentin Tolisso © AFP Corentin Tolisso: „Coco, die Kante“ – so bezeichnet Mats Hummels den Rekord-Neuzugang von Olympique Lyon. Der junge Franzose ist durch die Verletzung von Thiago (Wadenprobleme) und die Abwesenheit von Confed-Urlauber Arturo Vidal in Asien bereits zum Mittelfeld-Chef auf dem Platz geworden. Sicheres Passspiel, gute Spielübersicht und viel Einsatz, dafür sackte der 22-Jährige gleich doppeltes Bosse-Lob ein! Uli Hoeneß schwärmte von einem Spieler, der sich für das Team stets denAllerwertesten aufreiße. Rummenigge bezeichnete Tolisso als sehr guten Spieler, „der ein guter Typ ist und uns gut zu Gesicht steht“.

Marco Friedl: Des einen Leid ist des anderen Freud: Friedl profitierte in Asien von der schweren Verletzung von Juan Bernat. Ancelotti gab ihm die Chance, sich als Backup für Ösi-Kumpel Alaba zu beweisen – und der Linksfuß nutzte sie. Sowohl gegen Chelsea als auch gegen Inter Mailand spielte der 19-Jährige seinen Part als linker Verteidiger souverän und empfahl sich für weitere Aufgaben. Rummenigge: „Mit Marco Friedl haben wir einen, der die Position spielen kann. Dementsprechend haben wir mit zwei Österreichern auf der linken Seite ein gutes Tandem.“

Renato Sanches: Die Rasta-Rakete hat in Asien sein Potenzial aufblitzen lassen. So sehr sogar, dass der Vorstandsboss einen Verkauf ausschloss und gegen Ende der Summer Tour nur von „einer Leihe von maximal einem Jahr“ sprach. Gegen Chelsea hat der 19-jährige Portugiese gleich so überzeugt,dass die Blues laut englischen Medien Interesse zeigen. Bisher galt der AC Mailand als heißester Sanches-Kandidat.

Verlierer

+ Juan Bernat. © AFP Juan Bernat: Syndesmoseband gegen Milan gerissen, Operation überstanden, aber mehrere Monate Pause – eine Asien-Tour zum Vergessen für den Spanier. Dabei machte Bernat bis zu seiner Verletzung einen guten Eindruck in Fernost. Nun heißt es für ihn: So schnell wie möglich wieder zurück kommen und sich empfehlen.

Thiago: Auch der Edeltechniker musste vorzeitig abreisen. Vergangene Saison unverzichtbar in Carlos System, könnte es für den Spanier nun eng werden: Vidal ist seit heute zurück, Tolisso überzeugt auf ganzer Linie und Thomas Müller hat zu alter Stärke gefunden. Eine verzwickte Situation für Nationalspieler Thiago.