Zu früh gehypt? Bayerns Transferkandidat Havertz im Formtief 

Der FC Bayern München hat nun einen neuen Konkurrenten im Transferpoker um Kai Havertz. Derweil durchlebt das Talent sein erstes Formtief.

In der Saison 2019/20 wird Kai Havertz noch in Leverkusen spielen.

Ein Transfer zum FC Bayern München wird diskutiert.

Havertz‘ Vertrag läuft noch bis 2022.

Alle bisherigen Entwicklungen rund um Kai Havertz und den FC Bayern gibt es hier.

Update vom 4. Oktober 2019: Kai Havertz legt bislang eine unglaubliche Entwicklung hin. Im Alter von nur 17 Jahren und 126 Tagen, debütierte er für Leverkusen in der Bundesliga und avancierte damit zum jüngsten eingesetzten Spieler des Vereins in der Liga. Seit dem ist er bei Bayer nicht mehr wegzudenken. Letzte Saison gelang ihm dann endgültig der Durchbruch. Er schoss seinen Verein zurück in die Champions League und war wettbewerbsübergreifend an 27 Treffern beteiligt. Doch im Moment durchlebt er sein erstes Karrieretief. In der Bundesliga gelangen ihm bislang nur zwei Tore. Im Champions-League-Spiel gegen Juventus sah der 20-jährige kaum Land. Auch in der Bundesliga fehlen seine gewohnten Qualitäten. Zu selten profitieren seine Mitspieler von seiner Klasse. Letzte Saison sah das noch anders aus. Leverkusen ist zu abhängig von ihrem Top-Talent.

Selbstverständlich muss man aber einem jungen Spieler auch ein Formtief zugestehen. Er selbst versucht mit den neuen Erwartungshaltungen umzugehen: „Natürlich wird man jetzt in einem anderen Verhältnis gesehen als vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren. Klar ist, dass mittlerweile viel Druck auf einem ist, und dass die Leute was von einem erwarten. Man muss einfach jedes Spiel liefern.“

Die Verantwortlichen sehen die Situation aber noch entspannt: „Kai ist sehr geerdet und weit weg von einer Krise. Das kommt alles wieder, am liebsten schon Samstag gegen Leipzig. Es kann auch nicht sein, dass jeder Schuss ein Treffer ist“, sagt Geschäftsführer Rudi Völler.

Sportchef Simon Rolfes schlägt in dieselbe Kerbe: „Dass es nach vielen erfolgreichen Spielen auch mal eine Phase gibt, in der es nicht so klappt, gehört zu einer Karriere und Entwicklung dazu. Das ist eine gute Schulung. Kai wird das noch stärker machen.“

Achtung, FC Bayern! Top-Klub macht offenbar bei Havertz-Verpflichtung Ernst

Update vom 30. September 2019, 12.05 Uhr: Die Jagd auf Kai Havertz hat schon längst begonnen. Vor allem die zwei deutschen Spitzenklubs - den FC Bayern München und Borussia Dortmund - scheinen sich extrem um eine Verpflichtung des Jahrhunderttalents zu bemühen. Es könnte jedoch passieren, dass beide Vereine bei Havertz in dir Röhre schauen.

Mit Juventus Turin hat sich nun offenbar ein echtes Schwergewicht im Fußballgeschäft auf Havertz fokussiert. Wie das italienische Portal calciomercato berichtet, hat die Alte Dame alle internen Zweifel beseitigt und will den Leverkusener im Sommer verpflichten. Alle vorliegenden Scout-Berichte über Havertz waren positiv. Sollte Juventus Ernst machen könnte das den Preis für Havertz erneut in die Höhe treiben. Gut vorstellbar, dass es für den 20-Jährigen reizvoll wäre, an der Seite von Cristiano Ronaldo zu spielen. Damit Juve den Transfer stemmen könnte, müsste man sich wahrscheinlich noch von mehreren Spielern verabschieden.

Havertz zum FC Bayern München? Summe könnte steigen

Update vom 25. September 2019, 11.30 Uhr: Das Transferfenster ist nicht einmal einen Monat geschlossen, schon wird über den kommenden Sommer spekuliert. Leverkusens Kai Havertz wird dabei immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Wie viel die Münchner im Falle einer Verpflichtung für das Mittelfeldjuwel auf den Tisch legen müssten, ist ungewiss - die von Leverkusen geforderte Summe könnte nun allerdings steigen.

Denn Kai Havertz ist wie Bayerns Alphonso Davies und Michael Cuisance für den „Golden Boy Award“ nominiert. Die von Sportjournalisten vergebene Auszeichnung kürt den besten Fußballer unter 21 Jahren. Havertz befindet sich unter den letzten verbliebenen 40 Spielern und gilt als heißer Anwärter auf die vorderen Plätze. Kann sich der deutsche Nationalspieler sogar den Titel sichern? Dann würde der 20-Jährige richtig teuer werden, wie ein Blick in die Vergangenheit verrät.

Viele der Vorjahressieger spülten im Nachgang der Wahl ordentlich Geld in die Kassen ihrer Klubs. Matthijs de Ligt wechselte für kolportierte 85 Millionen Euro zu Juventus Turin, Kylian Mbappé steigerte seinen Marktwert ins Unermessliche, Anthony Martial schloss sich für 60 Millionen Euro Manchester United an, Real Madrid verpflichtete Isco aus Malaga für 30 Millionen. Mit Renato Sanches sicherte sich auch der FC Bayern bereits die Dienste eines Golden-Boy-Gewinners - Kai Havertz könnte im Sommer der nächste sein. Sein derzeitiger Marktwert beträgt laut transfermarkt.de 90 Millionen Euro.

Havertz zum FC Bayern? Youngster nennt entscheidenden Faktor für einen Wechsel

Update vom 24. September 2019, 16.50 Uhr: Die Liste der Top-Klubs, die sich um Top-Talent Kai Havertz reißen, wird immer länger. Neben dem FC Bayern, Real Madrid und der FC Barcelona hat nun auch Borussia Dortmund sein Interesse deutlich gemacht. Ein Verbleib in Leverkusen über den Sommer 2020 hinaus scheint nahezu ausgeschlossen. Wohin wird es den Youngster also ziehen?

Wie der Pay-TV-Sender Sky erfahren haben will, hat Havertz mit seinem aktuellen Coach Peter Bosz über einen für ihn entscheidenden Wechsel-Faktor gesprochen. Demnach ist für die Planung des Ausnahmespielers vor allem der Trainer seines zukünftigen Teams von entscheidender Bedeutung.

Ist das ein Rückschlag für den FC Bayern im Werben um das Top-Talent? Schließlich hat Niko Kovac im Vergleich bislang nur wenig internationale Erfahrung, seine Leistung wird trotz des Double-Gewinns 2018 immer wieder in Frage gestellt. Zuletzt wurdeThomas Tuchel als Kovac-Ersatz gehandelt. Doch im Trainer-Poker gibt es nun eine neue Wende. Der Sieg gegen Köln am Samstag hat nicht nur Kovac geholfen, dank dem Spiel erfüllt Philippe Coutinho nun erst als fünfter Spieler weltweit eine extrem seltene Statistik. Kölns Präsident gab nach dem Spiel die kuriose Behauptung ab: „Der FC Bayern hat bei uns gelernt“, wie tz.de* berichtet.

Kai Havertz und der FC Bayern? Borussia Dortmund könnte den Münchnern in die Quere kommen

Update vom 23. September 2019, 9.40 Uhr: Fußball-Deutschland schaut gespannt darauf, was sich im Laufe des nächsten Jahres in Leverkusen tun wird. Mit Kai Havertz läuft das wohl größte Talent des deutschen Fußballs momentan in dieser Saison noch für die Werkself auf. Ein Abgang des erst 20-jährigen Ausnahmespielers zum Saisonende scheint als so gut wie sicher. Ein Spieler von seinem Kaliber will wohl in einer Mannschaft spielen, die Aussichten auf den CL-Titel hat.

Auch wenn Havertz‘ neuer Verein noch nicht feststeht, scheint eines sicher: Der Transfer des 20-Jährigen wird Rekorde brechen. Der teuerste deutsche Spieler ist nach wie vor Leroy Sane, der vor drei Jahren für knapp 50 Millionen Euro aus dem Ruhrpott nach Manchester wechselte. Für Havertz könnte gut und gerne das Doppelte fällig werden.

Wie oft bei deutschen Talenten ist der FC Bayern München beim Werben ganz vorne mit dabei, doch einem Bericht des Kickers zufolge könnte der deutsche Rekordmeister leer ausgehen. Wie das Sportblatt vermeldet, bereitet FCB-Konkurrent Borussia Dortmund ein Angebot für Havertz vor. Dabei will der BVB aus der Not eine Tugend machen. Denn in Dortmund rechnet man im kommenden Sommer wohl mit einem Abgang von Jadon Sancho. Dieser hätte für den BVB zwei Konsequenzen zu Folge - einen freien Platz im Kader und einen wahrscheinlich dreistelligen Millionenbetrag mehr auf dem Festgeldkonto.

Den Erlös eines Sancho-Verkaufs - der Engländer ist mit einem geschätzten Marktwert von 100 Millionen Euro der teuerste Spieler der Bundesliga - würden die Dortmunder dann nutzen, um Havertz ein Angebot zu machen, dass er nicht ablehnen kann. Es wäre nicht das erste Mal, dass der BVB bei einem deutschen Talent den Vorzug vor den Münchnern bekommt. Erst in der abgelaufenen Saison entschied sich mit Julian Brandt ein anderes Talent aus Leverkusen für einen Wechsel in den Ruhrpott und gegen das Münchner Alpenvorland. Um die Konkurrenz aus Dortmund auszustechen, müsste der FC Bayern also ebenfalls tief in die Tasche greifen. Es sei im Moment keinesfalls gesichert, wo der Youngster am Ende landen wird.

BVB-Kapitän Marco Reus sorgte derweil mit harten Aussagen in einem Interview für Aufsehen.

Neuer Vertrag für Havertz bei Leverkusen

Update vom 18. September 2019, 12.10 Uhr: Die Personalie Kai Havertz sorgte bis zuletzt für großes Aufsehen. Geht der Spieler oder bleibt er doch bei Bayer Leverkusen, wo er in der vergangenen Saison 17 Treffer erzielen konnte. Der FC Bayern München, der FC Barcelona und Real Madrid buhlen bekanntlich um Havertz. Auch BVB-Star Marco Reus bekundete öffentlich, dass er gerne mit Havertz zusammenspielen möchte. Ein Abschied zu einem internationalen Top-Klub scheint 2020 sehr wahrscheinlich sein. Während all den Spekulationen blieb Bayer Leverkusen und auch der Spieler selbst scheinbar ziemlich gelassen. Sportchef Rudi Völler sagte gegenüber der Sportbild: „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu ihm und seiner Familie.“ Nach Informationen der Sportbild (Ausgabe 33/2019) soll der Verein sein Vertrauen gegenüber dem Spieler noch mit einer dicken Gehaltserhöhung kundgetan haben.

Demnach soll der Klub auf Havertz zugegangen sein, nachdem klar war, dass der Spieler in diesem Jahr nicht verkauft wird. Eine freiwillige heimliche Aufwertung des Vertrags, angepasst an die starken Leistungen des Youngsters, war laut Sportbild die Folge. So soll er nun statt zwei Millionen satte fünf Millionen Euro zuzüglich möglicher Prämien erhalten und gehört damit zu den Top-Verdienern im Kader von Bayer 04 Leverkusen.

Update vom 12. September 2019, 21.18 Uhr: Kai Havertz spielt aller Voraussicht nach seine letzte Saison für Bayer Leverkusen. Wie die Bild berichtet, ist ein Abschied im Sommer 2020 sehr wahrscheinlich. So sei es mit dem Youngster und dessen Familie besprochen. Dem Boulevardblatt zufolge dürfte die Entscheidung zwischen dem FC Bayern, dem FC Barcelona und Real Madrid fallen. Dem Linksfuß sei besonders wichtig, eine Perspektive zu haben. Dabei gehe es ihm um seine Position, Konkurrenten um einen Stammplatz, Zukunftspläne der Klubs sowie die Chancen auf den Champions-League-Titel. Als Ablöse verlange Leverkusen eine dreistellige Millionensumme - dies soll Voraussetzung für Verhandlungen sein.

Update vom 12. September 2019, 13.56 Uhr: Die Personalie Kai Havertz sorgt auch aktuell noch für Aufsehen. Nachdem Marco Reus sich öffentlich für eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers von Bayer 04 Leverkusen ausgesprochen hatte und sogar sagte, er werde „alles versuchen“, um ihn zu Borussia Dortmund zu lotsen, schaltete sich nun Michael Zorc ein.

Der Sportdirektor nahm vorerst Luft aus den Spekulationen, indem er Marco Reus darauf hinwies, dass „alle Beteiligten gut daran tun, sich auf die gerade laufenden Saison zu konzentrieren.“ Indirekt ermahnte er Reus damit, Äußerungen zu sensiblen Themen in der Öffentlichkeit zu vermeiden. Gleichzeitig dementierte er jedoch auch nicht, dass der BVB den Leverkusener verpflichten könnte, wenn er im nächsten Sommer tatsächlich eine Veränderung plant. Es bleibt also spannend.

Matthäus verrät: Dieses Mega-Talent sollte „am besten beim FC Bayern“ spielen

Update vom 7. September 2019: Kai Havertz von Bayer 04 Leverkusen hat längst das Interesse der Top-Klubs in Deutschland und Europa geweckt. Der Nationalspieler wird immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, doch jüngst warb Borussia Dortmunds Marco Reus öffentlich um ihn.

Nun hat sich DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zu Wort gemeldet. Der 58-Jährige verriet im Sky-Interview, bei welchem Verein er Kai Havertz in Zukunft gerne sehen würde: „Ich würde sagen, am besten beim FC Bayern. Punkt eins: Ich freue mich, wenn er in der Bundesliga bleibt. In dieser Saison wird er auf jeden Fall in Leverkusen spielen. Und danach wird es ja nicht nur ein Wettbieten von deutschen Interessenten geben, sondern auch von Mannschaften aus England oder Spanien.“

Matthäus weiter: „Er ist ein intelligenter Spieler, er hat alles, was ein Qualitätsspieler braucht. Vor allem bleibt er mit beiden Beinen auf dem Boden. Er ist schnell, trifft die richtigen Entscheidungen und macht das alles mit einer Leichtigkeit“, so Matthäus.

Kai Havertz zum FC Bayern: So lockt Marco Reus das Top-Talent zum BVB

Update vom 4. September, 16.30 Uhr: Für die Bayern hat es im vergangenen Transferfenster nicht geklappt, doch sie bleiben weiter an Kai Havertz an. Das Fußball-Talent wollte diese Saison Bayer Leverkusen noch nicht verlassen.

Doch jetzt hat sich ein bekannter Bundesligaspieler in das Werben um das Mittelfeld-Talent Havertz eingemischt. Und er ist kein Bayern Spieler! Der Dortmunder Marco Reus schickt in einem Interview mit Sport1 eindeutige Avancen in Richtung Havertz: „Er ist ein sensationeller Spieler, den man natürlich gerne selbst in den eigenen Reihen hätte."

Reus war schon einmal erfolgreich mit dem Anwerben von wichtigen Talenten für den BVB. Um Julian Brandt hatte sich der deutsche Nationalspieler ebenfalls bemüht und den Offensivspieler nach Dortmund gelotst. Jetzt also geht es um Havertz und Reus macht eine Kampfansage in Richtung FC Bayern: „Ich werde alles versuchen, ihn nach Dortmund zu lotsen.“ Ob das reicht, wird sich dann bei der nächsten Transfermöglichkeit zeigen.

Matthäus kritisiert Bayern-Bosse: Den Havertz-Transfer hat der Klub verschlafen

Update vom 31. August, 14.15 Uhr: Der FC Bayern München wird in diesem Transfer-Sommer noch keinen Zugriff auf die großen deutschen Fußball-Talente bekommen. Kai Havertz hatte bereits vor Wochen angekündigt, dass er noch ein Jahr in Leverkusen bleiben möchte.

Timo Werner, der am Freitagabend mit einem Dreierpack gegen Mönchengladbach brillierte, hat ebenfalls die Tür zugemacht: Er hat seinen Vertrag in Leipzig verlängert. TV-Experte und Ex-Bayern-Star Lothar Matthäus äußerte sich nun zum bayerischen Transfersommer. Er sagt über Havertz: „Sie hätten ihn haben können.“ Wenn der deutsche Meister einen dreistelligen Millionenbetrag geboten hätte, „wäre Havertz nicht mehr bei Leverkusen“, urteilte der 58 Jahre alte Ex-Nationalspieler.

Kai Havertz zum FC Bayern? Lothar Matthäus verärgert

Einen Wechsel des 20 Jahre alten Offensivspielers zu den Münchnern im kommenden Sommer hält Matthäus keinesfalls für sicher. „Es gibt auch Konkurrenz, Barcelona wäre ein Verein für Kai Havertz“, sagte er.

Der Nationalspieler habe zudem die Chance, mit Bayer Leverkusen in der Champions League in diesem Jahr auf sich aufmerksam zu machen. „Das ist auch ein Bewerbungsschreiben für ihn, da kann er einen drauflegen“, urteilte Matthäus. Für den FCB geht es nun in der Bundesliga darum, Punkte einzufahren. Vielleicht gegen Mainz? Wir berichten im Live-Ticker.

Kai Havertz: Völler bestätigt Bayern-Interesse und verrät Detail, das FCB-Fans hoffen lässt

Update vom 26. August, 13.28 Uhr: Nachdem sich Renato Sanches nach Lille verabschiedet hat, stellt sich für den deutschen Rekordmeister die Frage, ob man personell noch Verstärkung braucht oder nicht. Überraschend hat nun Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler zwar bestätigt, dass der FC Bayern München an Kai Havertz interessiert sei, er habe jedoch während eines Telefonats mit Karl-Heinz Rummenigge klargemacht, dass „wir das erstmal nicht machen“, so äußerte sich Völler im Rahmen des Formats ‚Wontorra on Tour‘ bei Sky.

Der Bayer-Sportchef bestätigt auch, „dass der FC Bayern nicht der einzige Klub gewesen ist, der uns wegen Kai Havertz gefragt hat.“ In Leverkusen würde man im kommenden Sommer bei einem entsprechenden Angebot für den 20-Jährigen keine Steine in den Weg legen, man hoffe jedoch, dass Havertz im Ausland unterschreiben werde.

Auch im Transfergerücht um Ante Rebic und den FC Bayern gibt es offenbar neue Informationen. Angeblich befindet sich der Rekordmeister bereits in Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt.

Kai Havertz zum FC Bayern? Mittelfeld-Talent bleibt voraussichtlich bis 2020 in Leverkusen

Update vom 21. August, 10.47 Uhr: Der Transfer-Poker um Kai Havertz geht weiter. Anscheinend ist der Wechsel zum FC Bayern im nächsten Jahr noch nicht so sicher wie gedacht.

Nach Informationen von Sport1 hat der 20-Jährige weder mit dem FC Bayern noch mit einem anderen Topklub einen Vorvertrag ausgehandelt. Sollte es im nächsten Jahr dennoch zu einem Transfer kommen, müsste sich der Rekordmeister in Verhandlungen mit anderen Vereinen herumschlagen. Denn auch internationale Topvereine aus England sollen interessiert sein: Darunter ausgerechnet Manchester City. Mit dem Guardiola-Klub hatten die Bayern in den vergangenen Wochen ein monatelanges Tauziehen um Leroy Sané veranstaltet. Weiter werden Liverpool, Arsenal und Manchester United als Havertz-Interessenten genannt.

Ebenso sollen die spanischen Vereine Real Madrid und FC Barcelona an Havertz interessiert sein, heißt es in dem Bericht. Ein Wechsel nach Frankreich oder Italien schließe Havertz hingegen aus. Genau dort könnten künftig Renato Sanches und Franck Ribéry auflaufen.

Leverkusen-Star Kai Havertz: Ist der Transfer im Sommer 2020 schon beschlossen?

Update vom 19. August 2019: Der FC Bayern München schließt offenbar seine Transfer-Tore. Doch schon nach der kommenden Saison könnte Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor denselben Problemen stehen, denen er sich in der aktuell noch laufenden Transferperiode gegenüber sah.

Denn die Leih-Deals von Philippe Coutinho und Ivan Perisic laufen lediglich über eine Spielzeit. Renato Sanches könnte den Bayern ebenfalls verloren gehen, denn mit seiner Rolle als Reservist ist der Portugiese alles andere als zufrieden. Für seine Wechselwünsche, die er nach dem Spiel gegen Hertha BSC äußerte, kassierte Sanches sogar eine Geldstrafe.

Wechselt Kai Havertz 2020 zum FC Bayern München?

Doch ein Nachfolger im Mittelfeld könnte bereits gefunden sein. Ein Wechsel von Offensiv-Talent Kai Havertz weg von Bayer Leverkusen soll bereits feststehen. Der 20-Jährige soll nach Angaben der SZ den Verein nach der kommenden Spielzeit mit Sicherheit verlassen. Lediglich durch Klub-Legende Rudi Völler soll es möglich gewesen sein, den Linksfuß noch ein weiteres Jahr in der Werkself halten zu können. Wo es hingehen wird, ist noch nicht mit Sicherheit geklärt, doch der FC Bayern München soll ganz oben auf der Liste der Kandidaten stehen.

Um den Verlust des offensiven Mittelfeldspielers ertragen zu können, wollen die Verantwortlichen aus Leverkusen angeblich eine neunstellige Ablöse-Summe sehen. So wird sich für den deutschen Rekordmeister nach der kommenden Saison wohl die Frage stellen, welcher Spieler den dreistelligen Millionenbetrag wert ist. Zieht man bei dem momentan geliehenen Coutinho die Kaufoption und verpflichtet den Brasilianer für den feststehenden Betrag von 120 Millionen Euro oder bedient man sich in der Bundesliga und holt ein deutsches Nachwuchstalent in die eigenen Reihen?

Auch Timo Werner könnte in der Saison 2020/21 zum FCB geholt werden, denn sein Vertrag bei RB Leipzig läuft nach der aktuell laufenden Spielzeit aus. Leroy Sané ist natürlich ebenfalls weiterhin ein Thema bei den Bayern.

Max Eberl wurde in der Vergangenheit immer wieder als Kanididat bei den Münchnern gehandelt. Ein Engagement des Ex-FCB-Spielers scheint auch weiterhin möglich.

Ein Wechsel zum FC Bayern, der diese Saison wahrscheinlich nicht mehr zu Stande kommen wird, ist der von Leon Bailey

Unabhängig von der Kaderplanung gibt es beim FC Bayern aktuell viele Diskussionen über einen möglichen Rücktritt des langjährigen Präsidenten Uli Hoeneß.

