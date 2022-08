FC Bayern hat Bock auf Frankfurt, aber Nagelsmann muss noch vier Fragen klären

Von: Manuel Bonke

Bayern-Coach Julian Nagelsmann würde gerne noch ein Foto mit mehr Trophäen machen. © Gabor Krieg/imago

Der FC Bayern eröffnet am Freitag gegen Eintracht Frankfurt die Bundesliga. Die Motivation von Julian Nagelsmann: Mehr Pokale sollten es schon sein. Doch ist alles schon klar?

München – Julian Nagelsmann (34) wurde zuletzt um ein ­Foto-Shooting gebeten: Der FC Bayern wollte die erste Meisterschaft seines Trainers im Bild festhalten – doch der Fußballlehrer lehnte ab! Aus Mangel an Pokalen: „Ich würde auch gerne mal so ein Foto machen, wo mehr so Dinger drauf sind. Sie wollten jetzt von mir auch eins ­machen, aber da habe ich gesagt: Auf keinen Fall, wie sieht das denn aus?“ Der Coach mit einem Lachen weiter: „Da müsste ich überlegen, ob ich noch ein paar Medaillen vom Schwimmen von den Bundesjugendspielen mit draufnehme, aber das wollten sie nicht.“

FC Bayern München ist hungrig auf den Titel - doch es gibt noch ein paar Fragezeichen

Ab sofort kann Nagelsmann einen neuen Anlauf starten, um nach der Saison „mit etwas mehr Schmuck“ fotografiert zu werden. Am Freitag bei Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr, Sat1 und DAZN) soll der erste Schritt gemacht werden. Die Hessen bitten den Rekordmeister zum Auftakt der 60. Bundesliga-Saison – und die Bayern haben großen Bock aufs neue Fußball-Jahr.

„Ich habe sehr viel Vorfreude. Der Supercup war wichtig und interessant, zu sehen, wie weit wir sind. Wie greifen die Rädchen ineinander und wie fit sind sie auch? Unser Elf gegen Elf gestern war auch bärenstark von den meisten. Wir haben einen wirklich guten Eindruck gemacht“, berichtete ein euphorisierter Münchner Trainer am Donnerstagmittag auf der Bayern-PK. Trotzdem gibt’s noch paar ­bayerische Fragezeichen vorm Saisonauftakt, wie tz.de berichtet.

FC Bayern: Die Fragen zum Bundesliga-Start gegen Frankfurt

Wird Manuel Neuer (36) rechtzeitig fit? Der Torwart verpasste wegen Magen-Darm-Problemen auch das Abschlusstraining. Nagelsmann ist trotzdem zuversichtlich, dass sein Kapitän in der Main-Metropole zwischen den Pfosten steht: „Die Prognose ist gut. Er wird mit nach Frankfurt fliegen. Heute geht’s ihm schon besser. Das war nur eine Nacht, wo es ihn zerlegt hat. Ich gehe davon aus, dass er spielen kann.“

Ist Matthijs de Ligt (22) bereit für die Startelf? Der Neuzugang und designierte Abwehrchef ist laut Nagelsmann zumindest ein Startelf-Kandidat: „Ich finde ihn unglaublich wichtig. Alleine was das Coaching angeht – seine Präsenz. Er coacht jede ­Aktion, nicht nur von sich, auch von anderen." Allerdings will der Trainer seinen zweiten Königstransfer nicht gleich verheizen: „Ich möchte einem Neuzugang die Chance geben, dass er bei seinem ersten Einsatz die volle Leistungsfähigkeit zeigen kann." Heißt: de Ligt muss sich noch etwas gedulden und das Innenverteidiger-Duo Dayot Upamecano (23) und Lucas Hernandez (26) hat (noch) die Nase vorne.

Darf Mathys Tel (17) sein Talent beweisen? Beim Supercup in Leipzig trudelte die Spielgenehmigung des Top-Talents 20 Minuten vor Abfahrt ins Stadion ein. Zu spät für ein Kader-Debüt. „Er macht einen guten Eindruck. Er hat ein sehr gutes Dribbling und einen guten Abschluss. Aber er ist ein Top-Talent, der sich im Training viel zutraut. Das war das Wichtigste, was ich im Training sehen wollte." Darum wird Tel auf der Bank Platz nehmen.

Steht Jamal Musiala (19) oder Leroy Sané (26) in der Anfangsformation? Musiala ist nach seiner Gala gegen Leipzig nicht aus der Startelf wegzudenken. „Ich habe ihn selbst sehr gelobt, aber am Ende weiß er: Wenn er seine Leistung nicht bringt, spielt er nicht." Aktuell führt kein Weg an ihm vorbei.

Wer gehört zu den elf Glücklichen, die beim ersten Bundesliga-Spiel der neuen Saison ran dürfen? Julian Nagelsmann hat gegen Eintracht Frankfurt die Qual der Wahl. Vor dem Start in die Bundesliga gibt es eine Kampfansage von Joshua Kimmich im tz-Interview: „Unsere Qualität ist brutal“.