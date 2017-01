Haftstrafe? Neuer Ärger für Xabi Alonso

München - Xabi Alonso hatte die Sache wegen der angeblichen Steuerhinterziehung eigentlich schon ad acta gelegt, doch der spanische Staat bleibt hartnäckig. Droht Alonso gar eine Haftstrafe?

Als Anfang Januar die Meldung kam, dass das Verfahren wegen angeblicher Steuerhinterziehung eingestellt wird, konnte Xabi Alonso erstmal durchatmen. Der zuständige Untersuchungsrichter war der Überzeugung, dass sich der Profi des FC Bayern keiner Straftat schuldig gemacht habe.

Spanien legt Einspruch gegen Einstellung des Verfahrens ein

Doch das war‘s offenbar noch nicht für den Mittelfeldroutinier! Denn der spanische Staat glaubt weiter nicht an die Unschuld Alonsos und hat Einspruch eingelegt gegen die Einstellung des Steuerverfahrens, wie die Bild berichtet. Der 35-Jährige soll drei Millionen Euro Steuern nachzahlen, dazu weitere 2,7 Millionen Euro als Strafe und Zinsen ins spanische Staatssäckel blechen.

Worum geht es eigentlich? Die spanischen Steuerbehörden hatten die Ermittlungen gegen Alonso im Sommer 2015 auf Initiative der damaligen Generalstaatsanwältin Consuelo Madrigal eingeleitet. Alonso wurde bezichtigt, in seiner Zeit bei Real Madrid zwischen 2010 und 2012 seine Einnahmen aus Bildrechten nicht versteuert und rund zwei Millionen Euro hinterzogen zu haben. Alonso hatte derweil versichert, er sei „allen und jeder einzelnen seiner Steuerpflichten nachgekommen“.

Messi und Mascherano wegen Steuerbetrugs bereits verurteilt

Alonso ist übrigens nicht der einzige Fußballer, dem dieses Schicksal widerfährt. Zwei Stars des FC Barcelona wurden identische Verstöße zur Last gelegt: Weltfußballer Lionel Messi und sein argentinischer Kollege Javier Mascherano. Mascherano, einst Teamkollege Alonsos beim FC Liverpool, hatte Einnahmen aus Bildrechten an Firmen auf der Insel Madeira sowie in Miami überwiesen. Vor Gericht räumte er Hinterziehung in Höhe von 1,5 Millionen Euro ein. Er zahlte die Summe inzwischen mit den fälligen Zinsen nach. Bei Verhandlungen mit Staatsanwaltschaft und Finanzamt akzeptierte er eine Strafe von einem Jahr auf Bewährung sowie eine Geldstrafe von 800.000 Euro.

Bei Superstar Messi geht es um noch mehr Geld. Wegen Steuerbetrugs in Gesamthöhe von 4,1 Millionen Euro wurde der Zauberfloh sogar zu 21 Monaten Haft verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung. Messi legte Berufung gegen das Urteil ein, eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Sollte Alonso am Ende tatsächlich verurteilt werden, ist ein Strafmaß irgendwo zwischen Mascherano und Messi denkbar, also auch eine Haftstrafe - die dann aber höchstwahrscheinlich zur Bewährung ausgesetzt werden würde.

dh/sid