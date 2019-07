Diese Form wünscht sich der FC Bayern von seinen Zugängen. Neu-Bayer Benjamin präsentiert sich schon im Urlaub topfit.

München - Am 15. Juli startet der FC Bayern München wieder ins Training, aber einer präsentiert sich schon jetzt in Form: Weltmeister Benjamin Pavard macht im Urlaub eine ganz feine Figur und präsentiert seinen Sixpack auf Instagram. Von „solide“ bis „magnifique“ kommen die Fans ins Schwärmen, einer befürchtet Pavard würde die Schneeschmelze vorantreiben.

Was ein Traumkörper! Bayern-Neuzugang zeigt sich schon vor Trainingsstart topfit

Nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zum FC Bayern will der Franzose nun an der Isar durchstarten. Trotz einer mäßigen letzten Bundesliga-Saison traut man ihm in München wohl zu, Routinier Mats Hummels zu ersetzen. Der ist mittlerweile in Dortmund angekommen und nun tritt sein Vater heftig nach.

Während der Transfer von Pavard schon lange fest stand, sind die Bayern noch fieberhaft auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive. Joshua Kimmich umschwärmt Leroy Sané und Brazzo hat einen Brasilianer in der Hinterhand. Nach den Verpflichtungen der beiden Franzosen Pavard und Hernandez kann man sich in München auf die Abteilung-Attacke konzentrieren, obwohl die Zukunft von Jerome Boateng nach wie vor in der Schwebe hängt.