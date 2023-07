Bayern-Neuzugang Laimer feiert Traumhochzeit an bezauberndem Ort in Italien

Von: Christoph Klaucke

Konrad Laimer, der kürzlich zum FC Bayern gewechselt ist, hat nach seinem Transfer seine Partnerin Ines-Sarah geheiratet. Unter den Gratulanten befindet sich auch Manuel Neuer.

München/Settignano – Was für ein außergewöhnlicher Sommer für Konrad Laimer! Der Österreicher konnte seinen Traum wahr werden lassen, indem er zum FC Bayern München wechselte. Nicht nur beruflich läuft es für ihn bestens, sondern auch privat. Bevor er beim FC Bayern durchstartet, hatte Laimer eine besondere Veranstaltung geplant: seine Hochzeit.

Konrad Laimer Geboren: 27. Mai 1997 (Alter 26 Jahre), Salzburg, Österreich Profi-Stationen: RB Salzburg, FC Liefering, RB Leipzig, FC Bayern Pflichtspiele für RB Leipzig: 190 (15 Tore, 19 Vorlagen) Vertrag bis: 30.06.2027

Bayern-Neuzugang Laimer heiratet seine Ines-Sarah in der Sommerpause

„Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt“, sagte Konrad Laimer, nachdem der FC Bayern den Transfer offiziell bestätigt hatte. Der ablösefreie Wechsel des 26-Jährigen von RB Leipzig nach München stand schon seit Wochen fest, wurde aber erst nach Saisonende verkündet.

Nur kurze Zeit später, am 27. Juni, konnte Laimer erneut voller Freude sein. Der in Salzburg geborene Fußballer hat den Bund fürs Leben geschlossen und seiner Partnerin Ines-Sarah das Jawort gegeben. Das frisch vermählte Paar feierte eine unvergessliche Hochzeit im malerischen Ambiente der toskanischen Landschaft. Als Location wählten sie die bezaubernde Villa Gamberaia in dem charmanten Dorf Settignano, das mit seinen atemberaubenden Gärten und dem unvergleichlichen Ausblick auf Florenz besticht.

Bayern-Neuzugang Konrad Laimer hat geheiratet. © Konrad Laimer/Instagram

Bayern-Neuzugang Laimer feiert Traumhochzeit an bezaubernden Ort in Italien

Laimer teilte auf seinem Instagram-Account zwei exklusive Aufnahmen von ihm und seiner frisch vermählten Ehefrau unmittelbar nach der Trauung. Unter seinem Hochzeits-Post schrieb der Bräutigam stolz „Mr. & Mrs. Laimer“. Unter den Gästen befand sich auch Laimers enger Freund und ehemaliger Teamkollege bei Leipzig, Timo Werner, wie Sport1 berichtete. Beim FC Bayern wird der Mittelfeldspieler in Zukunft auf neue Mitspieler treffen.

Einer von ihnen ist der deutsche Nationaltorhüter und Kapitän Manuel Neuer, der in den Kommentaren herzliche Glückwünsche hinterließ. Auch Laimers neuer Verein, der FC Bayern, zählt neben einigen Profis von RB Leipzig zu den Gratulanten.

Laimer versaute dem FC Bayern beinahe die Meisterschaft

In seiner sechsjährigen Zeit bei RB Leipzig absolvierte Laimer 190 Pflichtspiele und erzielte dabei 15 Tore. Eines dieser Tore hätte dem FC Bayern beinahe die elfte Meisterschaft in Folge gekostet, als Laimer am vorletzten Spieltag beim 3:1-Sieg in München den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte. Mit RB Leipzig feierte der Salzburger in den letzten beiden Spielzeiten den Gewinn des DFB-Pokals.

Eine starke Bilanz, die auch den FCB-Bossen nicht entgangen ist, trotz langer Krankenakte kann der neue Bayern-Star wichtig werden. Allerdings erlebt der Bayern-Neuzugang Laimer eine bizarre Situation: Alle, die ihn haben wollten, sind jetzt weg. Trainer Julian Nagelsmann sowie die Vorstände Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sind mittlerweile entlassen. (ck)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Christoph Klaucke sorgfältig überprüft.