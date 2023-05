FCB-Boss Hainer „sehr verwundert“ über Kahn-Version zur Entlassung – Kahn-Bruder pestet gegen Hoeneß

FCB im Krisenmodus

Von Richard Strobl

Droht dem FC Bayern nach dem Personalbeben nun auch noch eine mediale Schlammschlacht? Herbert Hainer widerspricht zumindest den Aussagen von Oliver Kahn.

Update von Sonntag 28. Mai, 16:00 Uhr: Die mediale Schlammschlacht nach der Trennung des FC Bayern München von seinem bisherigen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn nimmt weitere Formen an. Nachdem sich FCB-Präsident Herbert Hainer vewundert über Tweets und Aussagen von Kahn zeigte, legt nun dessen Bruder Axel Kahn nach und schießt gegen den FC Bayern. In vorderster Linie gegen einen Mann: Uli Hoeneß, der als Bayern-Ehrenpräsident auch Mitglied des FC Bayern-Aufsichrstates ist.

„Kämpfe für Dein Recht! Entscheidungen sind meistens verbunden mit Argumenten. Auch die gibt es in diesem Fall. Allerdings muss man diese definitiv hinterfragen und wer letztendlich dafür verantwortlich ist“, schreibt Axel Kahn au seiner Facebookseite. Dort geht der 57-Jährige dann auf den FC Bayern und Hoeneß los: „Einer hat auf jeden Fall eine Verantwortung. Nämlich der, der Brazzo, Oliver und Herbert Hainer in diesen Verein geholt und installiert hat. Das war und ist Uli Hoeneß! Und dass die Art und Weise, respektlos, widerlich und feige anmutet, ist nichts Neues beim FC Bayern München.“

„War schon sehr verwundert“: FCB-Boss Hainer widerspricht Kahn-Version zu Entlassung

München - „Ich war schon sehr verwundert“. Mit diesen Worten kommentierte FCB-Präsident Herbert Hainer am Sonntagmittag einen Tweet von Oliver Kahn zu dessen Entlassung. In dem Posting hatte Kahn seine Version darstellen wollen. Laut Hainer lief es aber anders. Dem FC Bayern droht nach dem Personalbeben offenbar auch noch eine mediale Schlammschlacht.

Katerstimmung an der Säbener Straße! Einerseits sicher wegen der Meisterfeier nach dem Last-Minute-Titel, mit dem man den BVB einmal mehr auf Platz zwei verwies. Auf diese Feier spielte auch Hainer am Sonntag an, indem er auf seine angeschlagene Stimme hinwies. Andererseits sickerte schon vor dem Schlusspfiff die Meldung durch, dass Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn ihre Posten beim FC Bayern räumen müssen. Doch wie genau lief diese Entlassung?

FC Bayern im Krisenmodus: Hainer „verwundert“ über Kahn-Version

Hainer und Kahn lieferten am Sonntag gegensätzliche Geschichten.

Laut Hainer hatten er und Uli Hoeneß bereits am Donnerstag mit Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn telefoniert. „Auch aus Respekt vor diesen beiden verdienten Ikonen“. Die Reaktion lief offenbar in den Telefonaten unterschiedlich, denn Hainer fügte leicht schmunzelnd an: „Mit Hasan hat das auch sehr gut geklappt“. Heißt: Brazzo stimmte der angestrebten einvernehmlichen Trennung zu. Durfte dann auch mit der Mannschaft nach Köln zum Spiel reisen.

+ Herbert Hainer und Jan-Christian Dreesen auf der Pressekonferenz zur Trennung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. © IMAGO/Ulrich Wagner

Das Gespräch mit Kahn sei „leider nicht so gut gelaufen, es war sehr emotional“, so Hainer. Man konnte sich demnach nicht einigen, die Trennung einvernehmlich vorzunehmen. Im Anschluss habe man vereinbart, dass man am Freitagmittag noch einmal telefonieren wolle. Dieses Telefonat habe auch stattgefunden und sei sehr ruhig und sachlich verlaufen, so der FCB-Präsident.

FCB-Boss Hainer zur Kahn-Abberufung: „konnte natürlich dann nicht mit nach Köln“

Im Anschluss habe man am Freitagabend eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats einberufen und die Kahn-Abberufung beschlossen. „Aus diesem Grund konnte er dann natürlich auch am Samstag nicht nach Köln gehen“. Hainer versuchte auch eine Nebengeschichte aufzuklären, denn Kahn war vom FCB für das Köln-Spiel krankgemeldet worden. Nach Aussage des Präsidenten habe Kahn eine Textnachricht geschickt und gesagt, er liege mit einer Sommergrippe im Bett.

Und Kahn?

Der meldete sich am Sonntag via Twitter zu Wort und antwortete dort vor allem auf einen Artikel der Bild, in dem gemutmaßt wurde, dass Kahn in seinem Entlassungsgespräch „ausgerastet“ sei. „Die Behauptung, dass ich ausgerastet bin, als ich über die Abberufung informiert wurde, stimmt definitiv nicht“, stellte daraufhin Kahn klar.

Kahn zur Bayern-Entlassung: „Über Aktionismus gewundert“

Dann folgt seine Version der Abberufung: „Ich habe am Freitag einen Anruf von Herbert Hainer bekommen, in welchem mir die Entscheidung mitgeteilt wurde. Es war ein ruhiges und sachliches Gespräch.“ Er habe sich „lediglich über diesen Aktionismus gewundert, warum diese Entscheidung nun vorgezogen wurde“.

Die Behauptung, dass ich ausgerastet bin, als ich über die Abberufung informiert wurde, stimmt definitiv nicht. Ich habe am Freitag einen Anruf von Herbert Hainer bekommen, in welchem mir die Entscheidung mitgeteilt wurde. Es war ein ruhiges und sachliches Gespräch. Ich habe… — Oliver Kahn (@OliverKahn) May 28, 2023

Kahn weiter: „Am Samstagmorgen habe ich die Mitteilung erhalten, dass ich nicht mit zum Spiel kann. Auch diese Entscheidung habe ich ruhig entgegengenommen.“

In Kahns Version ist keine Rede von großen Emotionen, die Hainer angesprochen hatte. Zudem liegen auch die Tage, an denen das Gespräch stattgefunden hat, auseinander. Auf diese Unterschiede reagierte Hainer, wie anfangs beschrieben, mit den Worten: „Ich war schon sehr verwundert“. Fortsetzung möglich.

Unterdessen schaffte Hainer aber auch weiter Fakten: Er bestätigte, dass man Karl-Heinz Rummenigge in den Aufsichtsrat zurückholen möchte.