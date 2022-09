Corona-Chaos beim FC Bayern: Zwei Stars positiv getestet – neue Details zum Müller-Einbruch

Von: Florian Schimak

Pünktlich zur Wiesn herrscht beim FC Bayern Krisen-Stimmung. Trainer Julian Nagelsmann zeigte sich nicht erst nach der Augsburg-Niederlage enttäuscht von seinem Team.

Update vom 21. September, 23.00 Uhr: Während sich gerade alles um die beiden positiv getesteten Bayern-Spieler beim DFB-Team dreht, ist es um Thomas Müller im Moment ruhig, derweil wurde erst vor wenigen Tage bei ihm eingebrochen. Nun sind neue Details zu den entwendeten Gegenständen ans Licht gekommen, wie tz.de berichtet.

Update vom 21. September, 18.50 Uhr: Ein Bild, das wohl mehr sagt, als ein paar Worte. Joshua Kimmich und Serge Gnabry posierten für den Kanal vom DFB-Team. Ein doch eher gequältes Grinsen hatten die beiden Teamkollegen von den zwei abgereisten Neuer und Goretzka übrig, die wegen Corona die Heimreise antraten.

Update vom 21. September, 13.43 Uhr: Sportlich läuft es beim FC Bayern aktuell gar nicht - zumindest in der Liga. Nun kommt auch noch Corona dazu! Auf der Pressekonferenz des DFB wurde mitgeteilt, dass Manuel Neuer und Leon Goretzka positiv getestet wurden. Beide Bayern-Stars sind demnach symptomfrei und seien bereits abgereist.

Am Sonntag war das Team nach der 0:1-Niederlage beim FCA auf dem Oktoberfest. Wie lange Neuer und Goretzka nun ausfallen, steht aktuell noch nicht fest. Der FC Bayern muss in der Bundesliga am 30. September wieder ran. „Den beiden Spielern des FC Bayern geht es gut, sie werden nach München zurückkehren und sich in häusliche Isolation begeben“, schrieb der Rekordmeister in einer Pressemitteilung am Mittwochmittag.

Manuel Neuer fällt für die kommenden Länderspiele wegen eines positiven Corona-Tests aus. © IMAGO/Alexander Hassenstein

Nagelsmann als Bayern-Trainer angezählt? Nachfolger stünde parat

Update vom 21. September, 12.44 Uhr: Beim FC Bayern brennt nach der 0:1-Niederlage vom vergangenen Samstag der Baum. Zwar läuft es für die Truppe von Julian Nagelsmann in der Champions League top, in der Bundesliga aber hat der Rekordmeister bereits fünf Punkte Rückstand auf Platz 1 und wartet zudem seit vier Spielen auf einen Sieg.

Trainer Nagelsmann zeigte sich auf der PK nach der FCA-Pleite arg dünnhäutig, er wirkt angezählt. Passend dazu, geistert vermehrt der Name Thomas Tuchel durch die Säbener Straße. Der Ex-Trainer des FC Chelsea ist derzeit vereinslos und stünde parat, wenn es mit Nagelsmann beim FC Bayern in den kommenden Wochen nicht besser laufen könnte.

Bereits 2018 traf sich Hasan Salihamidzic mit Tuchel, hätte ihn gerne als Bayern-Coach geholt. Auch Karl-Heinz Rummenigge sprach sich damals intern klar für Tuchel aus. Am Ende setzte sich aber Uli Hoeneß durch und Niko Kovac übernahm. Die falsche Entscheidung, wie sich inzwischen längst herausgestellt hat. Nun wäre Tuchel, der 2021 mit Chelsea CL-Sieger wurde, wieder zu haben.

Ärger beim FC Bayern: Trainer Nagelsmann kritisiert Team und spricht von „Hühnerhaufen“

Erstmeldung vom 21. September, 12 Uhr: München - Die Stimmung beim FC Bayern ist in diesen Tagen mehr als angespannt. Das 0:1 beim FC Augsburg am Samstag war der Gipfel der Fehlentwicklungen in den letzten Bundesligapartien. Daher ist an der Säbener Straße derzeit „Krisn“ anstatt Wiesn.

Die Pressekonferenz von Julian Nagelsmann nach dem Augsburg-Spiel war denkwürdig und zeigte, dass bei den Bayern so einiges im Argen liegt derzeit. Offenbar gab es schon nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart in der Woche davor einen Kabinen-Knatsch. Die Sportbild berichtet, dass Trainer Nagelsmann sein Team nach dem Last-Minute-Remis heftig kritisierte und einen „Hühnerhaufen“ nannte.

Julian Nagelsmann ist mit den Leistungen seiner Mannschaft nicht einverstanden. © IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Gemeint war das taktische Verhalten gegen die Schwaben. Diese Wortwahl kam aber offenbar bei den Stars nicht gut an, denn Nagelsmann selbst war es, der mit seiner Mega-Rotation (sechs Änderungen) zuvor für etwas Chaos sorgte.

Nagelsmann beim FC Bayern in der Kritik - Spieler fanden „Hühnerhaufen“-Aussage nicht gut

Am Samstag nach der Niederlage beim FCA soll Nagelsmann mit seinen Jungs dann umgehend in die Aufarbeitung gegangen sein. So soll der Coach gleich nach Spielende Video-Material gezeigt haben, mit Szenen, in denen er nicht zufrieden war. Vor allem die vielen Torchancen, die nicht konsequent zu Ende gespielt wurden und das unkonzentrierte Passspiel im letzten Drittel fielen Nagelsmann da besonders ins Auge.

Am Sonntag traf sich der Coach mit dem Mannschaftsrat, um die Fehler nochmals anzusprechen. Zudem wollte Nagelsmann von Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Co wissen, woher die Probleme kommen. Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic war mit von der Partie. Ob und welche Dinge sich nun ändern wird man erst in zehn Tagen erfahren, denn 18 Stars sind nun bei ihren Nationalmannschaften.

Am 30. September geht es für die Münchner in der Liga gegen Bayer Leverkusen weiter. Dann wird man sehen, ob die Probleme gelöst werden konnten. Falls nicht, könnte es für Nagelsmann noch ungemütlicher werden. (smk)