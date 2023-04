Bayern-Fans hissen Plakat gegen Kahn und Brazzo: „Helden von einst, Pfeifen von heute“

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City haben die Bayern-Fans mehrere Plakate präsentiert. Ziel der Kritik sind die FCB-Bosse.

München – Vor wenigen Wochen träumte der FC Bayern noch den Traum vom Triple. Mit dem DFB-Pokal-Aus gegen den SC Freiburg war das erste Saisonziel dahin. Seit dem Remis am Mittwochabend gegen Manchester City (1:1) sind die Bayern auch aus der Champions League raus. An der Säbener Straße herrscht Ernüchterung.

Aufstellung FC Bayern: Sommer – Pavard (78. Stanisic), de Ligt, Upamecano, Cancelo (64. Davies) – Kimmich, Goretzka – Coman, Musiala (71. Müller), Sané (64. Mané) – Choupo-Moting (71. Tel) Aufstellung Manchester City:\t Ederson – Akanji, Stones, Ruben Dias, Aké (66. Laporte) – Rodrigo - De Bruyne (88. Walker), Gündogan – Bernardo Silva, Haaland (84. Álvarez), Grealish Tore: Haaland (57.), Kimmich (83./HE)

„Helden von einst, Pfeifen von heute“: Bayern-Fans wettern gegen Führungsriege

Der Unmut wird auch bei den Fans größer. Die Bayern-Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic, CEO Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainer stehen zunehmend in der Kritik. Mit der überraschenden Entlassung von Ex-Trainer Julian Nagelsmann hatten die Verantwortlichen einige Fans verprellt. Stets hatten die Bayern-Bosse betont, an Nagelsmann festzuhalten und die Zusammenarbeit mit dem jungen Trainer als langfristiges Projekt anzusehen.

Am Ende war Nagelsmann, der sich weiterhin gelegentlich in München blicken lässt, aber doch Geschichte. Es übernahm Thomas Tuchel, mit dem der Rekordmeister alle drei mögliche Titel holen wollte. Statt auf drei Hochzeiten tanzen die Bayern aber jetzt nur noch auf einer, und selbst die Deutsche Meisterschaft steht auf dem Spiel.

Die Fans werden immer unzufriedener. Im Rückspiel gegen Manchester City präsentierten die Anhänger in der Südkurve ein Banner mit der Aufschrift: „Ziele dürfen verfehlt werden – Werte des Vereins nicht! Führungspolitik hinterfragen!“ In einem anderen Block war ein Plakat mit folgender Aufschrift zu sehen: „Brazzo + Kahn: Helden von einst, Pfeifen von heute“. Deutlicher geht‘s nicht.

Übten scharfe Kritik an den Bossen: Die Fans des FC Bayern. © IMAGO / Eibner

„Liegt nicht an den Führungspersonen“: Joshua Kimmich verteidigt FCB-Bosse

Bayern-Star Joshua Kimmich äußerte sich nach dem Spiel in der Mixed Zone zu den Fan-Plakaten. Die Stimmung in der Allianz Arena sei „gigantisch“ gewesen, sagte der 28-Jährige. Den Fans könne man keinen Vorwurf für die sportliche Situation machen. „Dass wir die Spiele nicht gewinnen, liegt nicht an den Führungspersonen oder am Trainer oder sonst wem, sondern einzig und alleine an uns Spielern. Wir sind die, die auf dem Platz stehen. Wir sind für das Resultat verantwortlich“, stellte Kimmich klar.

„Die Ausrede, dass der Führungsstil schlecht sei oder der Trainerwechsel oder was es da für Gründe oder Ausreden gibt, die können wir nicht zählen lassen“, so der Mittelfeld-Regisseur weiter. Auch Oliver Kahn, selbst Zielscheibe der Kritik, äußerte sich zu den Bannern. „Gehen Sie davon aus, dass wir uns ständig hinterfragen. Wir werden nach der Saison alles analysieren. Jetzt müssen wir erstmal die Meisterschaft gewinnen!“, forderte der FCB-CEO. „Wir sind überzeugt, dass wir mit Thomas Tuchel erfolgreich sein werden!“

Für die Bayern-Spieler gilt es am Samstag, das zu beweisen. Dann geht es zum FSV Mainz 05. Ein Sieg ist da eigentlich Pflicht, um das Mindestziel Deutsche Meisterschaft noch zu erreichen. (vfi)