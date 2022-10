FC Bayern jagt England-Stürmer: Transfer könnte 100-Millionen-Marke knacken

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern ist auf Stürmersuche. Ein Transfer von Harry Kane könnte die 100-Millionen-Euro-Marke knacken. Der FCB-News-Ticker.

Update vom 12. Oktober, 13.20 Uhr: Der FC Bayern befindet sich auf Stürmer-Suche. Keine einfache Aufgabe. „Diese Mittelstürmer, die dir 25, 30 Tore garantieren wie Robert Lewandowski. Die gibt es leider nicht wie Sand am Meer“, so Präsident Herbert Hainer (68) im Blickpunkt Sport. Als Wunschstürmer für die kommende Saison gilt Harry Kane (29). Der englische Nationalstürmer steht bei Tottenham noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Vor dem Champions-League-Spiel in Frankfurt wurde Kane auf die Bayern angesprochen und antwortete vielsagend: „Natürlich ist der FC Bayern ein Top-Top-Klub, aber ich konzentriere mich aktuell auf Tottenham.“

FC Bayern jagt Harry Kane: 100-Millionen-Marke könnte fallen

Ein Transfer wäre in jedem Fall kostspielig. Der Münchner Merkur weiß: Sollten die Parameter zwischen Bayern und Kane zu 100 Prozent stimmen, ist der Rekordmeister auch bereit, die 100-Millionen-Euro-Marke als Ablöse für den Knipser zu knacken. „Ich glaube nicht, dass es primär eine Frage des Geldes ist, sondern es muss der richtige Spieler auf den Markt kommen. Der FC Bayern hat immer mit Mittelstürmer gespielt“, erklärte Hainer.

Becherwurf gegen Matthijs de Ligt: BVB-Fan attackiert Bayern-Star während TV-Interview

Update vom 11. Oktober, 13 Uhr: Hässliche Szenen im Signal Iduna Park. Eigentlich gab es nach dem Wahnsinns-Finale im „Klassiker“ zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern für die Fans der Schwarz-Gelben Grund zum Feiern. Joker Anthony Modeste hatte für die Borussia in allerletzter Sekunde ausgeglichen und das Stadion in ein Tollhaus verwandelt. Doch ein BVB-Anhänger benahm sich danach gehörig daneben.

Wie ein Video aus den sozialen Medien zeigt, brannten bei dem Fan nach dem Spiel nach dem Spiel alle Sicherungen durch. Gleich mehrmals nahm er sich leere Becher und warf sie in Richtung Spielfeld. Ziel seiner Attacken: Bayern-Star Matthijs de Ligt (23), der zur selben Zeit ein TV-Interview gab. Mehrfach sind dabei außerdem Beschimpfungen in Richtung des Niederländers („Du Arschloch“) zu vernehmen. Zuvor hatte sich der Bayern-Verteidiger im Spiel eine Verletzung im Adduktorenbereich zugezogen.

Wurde nach dem Klassiker von einem Dortmund-Fan mit Bechern beworfen: Bayern-Star Matthijs de Ligt. © IMAGO / ANP

De Ligt ließ sich trotz der unschönen Attacken nicht beirren und stand im Interview Rede und Antwort. Dabei half ihm wohl, dass der Fan sein Ziel jeweils verfehlte. Erschreckend ist die Aktion dennoch, nicht zuletzt, weil der Mann die Aktion seinem breiten Grinsen nach offenbar auch noch lustig fand. Immerhin ein anderer Anhänger stellte sich gegen den Mann und versuchte, ihn mit Rufen („Lass das doch“) von der Aktion abzuhalten.

Müller sieht FCB-Drama gegen den BVB mit Hund auf dem Sofa – und legt Finger in die Wunde

Update vom 10. Oktober, 19.27 Uhr: Thomas Müller fehlte bei dem ärgerlichen 2:2 gegen den BVB wegen der Nachwirkungen seiner Corona-Infektion. Hätte der wortstarke Anführer mit seiner Mentalität einen Unterschied gemacht? Das ist nicht zu beantworten. Doch der deutsche Nationalspieler hat auf jeden Fall eine Lösung parat, damit sich die Münchner in Zukunft einen solchen Vorsprung, wie nach dem zwischenzeitlichen 2:0, nicht mehr nehmen lassen.

Müller verfolgte das Spiel daheim auf dem Sofa zusammen mit seinem Hund Murmel. Auf Instagram postete er ein Foto von sich und seinem tierischen Freund. Im Hintergrund sieht man das Bundesliga-Topspiel im TV laufen. Zu seinem Post schrieb er: „Zur Halbzeit waren Murmel und ich sicher, den Klassiker gestern Abend zu gewinnen. Am Ende war es sehr enttäuschend. Wir müssen als Mannschaft einiges aus diesem Spiel lernen, nämlich wie man Ergebnisse im Fußball erzielt.“ Dahinter fügt er noch den Hashtag #lessonstolearn an, zu deutsch: „Lektionen zu lernen“.

Musiala fällt mit Corona aus - Matthäus‘ alarmierende Worte an Nagelsmann

Update vom 10. Oktober, 12.20 Uhr: Der FC Bayern beklagt den nächsten Corona-Fall. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag bekannt gab, wurde Nationalspieler Jamal Musiala positiv getestet. Dem 19-Jährigen gehe es gut, hieß es, er befindet sich in häuslicher Isolation.

Zuletzt hatte es bereits Musialas DFB-Kollegen Manuel Neuer, Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Thomas Müller getroffen. Müller hatte deshalb auch noch im Klassiker am Samstag bei Borussia Dortmund (2:2) gefehlt.

FC Bayern vermeldet nächsten Corona-Fall: Jamal Musiala positiv getestet

Im Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Viktoria Pilsen soll er zurückkehren. Musiala wird dann fehlen, auch sein Einsatz im Bundesliga-Topspiel am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg ist fraglich. In Bayern stehen auf einen positiven Test mindestens fünf Tage Quarantäne.

Bayern-Youngster Jamal Musiala hat Corona. © Dennis Ewert/Imago

In Musiala trifft es ausgerechnet den momentan formstärksten Spieler im Kader des FC Bayern. Der Youngster ist der einzige Akteur, der seit Saisonbeginn konstant gute Leistungen zeigt. Mit fünf Toren und fünf Assists in acht Bundesliga-Spielen ist er mit Abstand Topscorer der Nagelsmann-Elf.

Während Musiala für mindestens ein Spiel ausfällt, steht Thomas Müller wieder auf dem Trainingsplatz. In der Startelf wird er den 19-Jährigen ziemlich sicher vertreten.

Lothar Matthäus warnt Nagelsmann: Alarmierende Worte Richtung FCB-Coach

Erstmeldung vom 10. Oktober, 11.02 Uhr: München – Der FC Bayern München hat am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel in letzter Sekunde den sicheren Sieg in Dortmund verspielt. Die Münchner mussten sich nach souveräner 2:0-Führung am Ende mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Spieler, Trainer und Klubbosse waren fassungslos.

Bezeichnend war der Vulkan-Ausbruch von FCB-Boss Oliver Kahn nach dem Last-Minute-Ausgleich. Eine Erklärung für den späten Bayern-K.o. hat Lothar Matthäus gefunden. Der Sky-Experte zählt zudem Trainer Julian Nagelsmann an

„Nicht Bayern-like“: Matthäus gibt Hoeneß recht – Sky-Experte zerlegt FCB-Profis

„Sie haben in den 70 Minuten vergessen, das dritte Tor zu schießen, und in den letzten 20 Minuten wollten sie nur verwalten. Bayern hat sich hinten reindrängen lassen, nicht mehr attackiert, ist nicht mehr in den Zweikampf gekommen. Das war absolut nicht Bayern-like“, sagte Matthäus am Sonntagabend bei „Sky90“.

„Nicht Bayern-like“: Dieses Urteil fällte auch Uli Hoeneß. Er gebe Bayerns Ehrenpräsidenten damit recht, merkte Matthäus an. Es gehe aber nicht nur um das Spiel gegen den BVB am Samstag, als der deutsche Rekordmeister (Erfolge des FC Bayern) eine 2:0-Führung verspielte. „Sechs Bundesligaspiele, ein Sieg – das ist auch nicht Bayern-like. Ich glaube, es ist über zwei Jahrzehnte her, dass man das letzte Mal so ein Ergebnis hergegeben hat“, meinte der 61-Jährige. Tatsächlich haben die Bayern am letzten Bundesliga-Spieltag der vergangenen Saison beim 2:2 in Wolfsburg letztmals eine 2:0-Führung hergegeben.

Lothar Matthäus warnt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. © Sven Hoppe/dpa

„Vielleicht sind einige Spieler in dieser Saison nicht mehr so bereit wie in den Jahren zuvor. Sie haben alles gewonnen und konzentrieren sich mehr auf die Champions League. Dieses Quälen, dass Bayern München in Augsburg dagegen hält oder auch in Dortmund die letzten 20 Minuten, das muss wieder in die Mannschaft rein“, sagte Matthäus.

Matthäus zählt Bayern-Trainer Nagelsmann an – „Darf die Kabine nicht verlieren“

Nicht nur an den Profis, auch am Trainer ließ Matthäus kein gutes Haar. Der frühere Bayern-Kapitän warnte Nagelsmann vor den Folgen von Personalentscheidungen. „So was wird natürlich in der Kabine beobachtet und auch diskutiert. Da muss er vorsichtig sein, der Julian. Die Kabine darf er nicht verlieren“, erklärte Matthäus und bezog sich dabei vor allem auf die hochgelobten Neuzugänge Ryan Gravenberch und Mathys Tel, die bisher kaum zum Einsatz kommen und auch in Dortmund auf der Bank versauerten.

Vor allem Tels Nichtberücksichtigung kann Matthäus nicht nachvollziehen. „Vor der Saison sagt Julian: Von Tel erwarte ich zehn Bundesliga-Tore. Dann muss er ihn spielen lassen“, forderte Matthäus. Aufgrund seiner Schnelligkeit wäre Tel in Dortmund wahrscheinlich der interessantere Spieler gewesen. Sollten die arrivierten Kräfte keine Leistung abliefern, dürften die Reservisten mit der Situation zwangsläufig unzufrieden sein. Auch Dietmar Hamann rüffelt den Bayern-Trainer: „Nagelsmann muss schauen, dass er im Januar noch Trainer ist“. (ck)