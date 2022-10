Bayern-Trainer Nagelsmann eiskalt ausgepfiffen: „Nicht so schön“

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern München hat gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Julian Nagelsmann wurde dabei ausgepfiffen. Der FCB-News-Ticker.

Update vom 23. Oktober, 11.11 Uhr: Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann kann Unmutsbekundungen der Hoffenheimer Fans gegen seine Person nicht wirklich nachvollziehen. „Dass immer noch ein paar Fans pfeifen, ist nicht so schön. Verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, aber das muss jeder selbst wissen“, sagte der 35-Jährige am Samstagabend nach dem 2:0-Sieg der Münchner in Sinsheim. Nagelsmann trainierte zwischen 2016 und 2019 die TSG und wechselte danach erst zu RB Leipzig und zwei Jahre später zum deutschen Rekordmeister.

Mit dem Verein aus dem Kraichgau verbindet der Trainer weiter schöne Erinnerungen. „Ich habe hier neun sehr schöne Jahre verbracht und meine ersten Schritte im Profifußball als Trainer gemacht. Ich hatte hier viele tolle Mitarbeiter, die mir viel Vertrauen geschenkt haben. Wir hatten eine extrem erfolgreiche Zeit“, sagte Nagelsmann bereits vor dem Anpfiff bei Sky. Es sei deshalb für ihn „kein ganz normales Spiel“.

Im Fokus: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. © Fred Joch / Imago

FC Bayern im Rennen um Laimer wohl in der Pole Position - Auch Klopp will Nagelsmanns Wunschspieler

Update vom 21. Oktober, 15.29 Uhr: Die Personalie Konrad Laimer wird in der Fußballwelt weiter heiß diskutiert. Im kommenden Jahr läuft der Vertrag des 25-Jährigen bei RB Leipzig aus. Julian Nagelsmann soll den Österreicher, mit dem er bereits zwei Jahre erfolgreich bei RB arbeitete, dem Vernehmen nach weiterhin haben wollen. Ein Wechsel im vergangenen Sommer platzte wegen der zu hohen Ablöseforderungen der Roten Bullen.

Transferpoker um Konrad Laimer: Auch Klopp will Nagelsmanns Wunschspieler

Doch insbesondere englische Klubs sollen ebenfalls um Laimer buhlen. Neben dem FC Chelsea soll nun auch der FC Liverpool an dem Mittelfeldstrategen interessiert sein, wie Bild-Fußballchef Christian Falk berichtet. Demnach sollen die Reds um Teammanager Jürgen Klopp mit Laimers Berater in Kontakt getreten sein.

Wohin wechselt Leipzigs Konrad Laimer? Neben dem FC Bayern sollen auch englische Klubs an einem Transfer interessiert sein. © IMAGO / Picture Point LE

Eine Spur führt dabei zu Liverpools Naby Keita. Beide werden von der Grünwalder Agentur „ROOF“ vertreten. Keita stammt wie Laimer aus dem Nachwuchs von RB Salzburg und wechselte 2018 an die Anfield Road. Laimer könnte fünf Jahre später denselben Weg gehen. Doch Falk ist sich sicher: Der FC Bayern „führt das Rennen an“. Gilt das auch für Atleticos Joao Felix? Auch an ihm soll der FCB interessiert sein.

Update vom 20. Oktober, 13.30 Uhr: Eric Maxim Choupo-Moting ist der neue Liebling beim FC Bayern. Wie aus dem Nichts ist der Mittelstürmer plötzlich in Ballerlaune. Das frühere Back-up von Torjäger Robert Lewandowski macht aktuell sogar den Polen vergessen.

Nach seiner Gala gegen Freiburg legte Choupo-Moting, der „Sohlenspieler“ (Serge Gnabry) und „Tänzer“ (Julian Nagelsmann), im DFB-Pokal direkt nach. Lewandowski-Double Choupo-Moting ballerte die Bayern mit einem Doppelpack und einer Vorlage beim 5:2 in Augsburg ins Achtelfinale.

Damit lieferte der Kameruner nicht nur ein Bewerbungsschreiben für weitere Startelfeinsätze unter Trainer Nagelsmann, sondern auch für eine Vertragsverlängerung. Denn der Kontrakt zwischen Choupo-Moting und dem FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus. Sportvorstand Hasan Salihamidzic dürfte ganz genau hingeschaut haben.

Eric Maxim Choupo-Moting: Vertrag beim FC Bayern läuft aus – Salihamidzic reagiert

„Wir lassen den Choupo jetzt ein bisschen spielen. Er macht das sehr gut“, sagte Salihamidzic auf tz-Nachfrage nach dem 5:2 im DFB-Pokal beim FC Augsburg in der Mixed-Zone. Angesprochen auf den auslaufenden Vertrag, gab sich der Sportvorstand gelassen. „Wir wissen, was wir an ihm haben. Er weiß auch, was er an uns hat. Er macht das sehr gut.“ Choupo-Moting hat in München noch Vertrag bis Sommer 2023.

Der 33-Jährige wechselte im Herbst 2020 von Paris Saint-Germain zum FC Bayern und unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag. Nach ordentlichen Leistungen als Lewandowski-Back-up belohnte sich der gebürtige Hamburger im Frühjahr 2021 mit einer Vertragsverlängerung bis 2023. Performt Choupo-Moting so wie in den letzten beiden Partien, dürfte eine weitere Zusammenarbeit nur noch Formsache sein.

FC Bayern: Keine Startelf-Garantie für Choupo-Moting – Nagelsmann kündigt Bankplatz an

Eine Startelf-Garantie für die nächsten Spiele wollte Nagelsmann trotzdem nicht aussprechen. Im Bundesliga-Spiel der Bayern bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) droht Choupo-Moting wieder der angestammte Bankplatz.

„Wir müssen schauen. Er ist nach der langen Zeit noch nicht so im Rhythmus und kann nicht alle drei Tage 70, 80 Minuten spielen“, erklärte Nagelsmann. In der aktuellen Form kann der Bayern-Trainer auf Choupo-Moting eigentlich nicht verzichten, gegen Augsburg gab es dafür die Note 1 mit Sternchen.

FC Bayern: Wird ein ablösefreier Stürmer der Lewandowski-Nachfolger?

Erstmeldung vom 19. Oktober: München – Der FC Bayern München hat noch immer am Abgang von Robert Lewandowski zu knabbern, der im Sommer zum FC Barcelona wechselte. Der Verlust des Torjägers war in den vergangenen Wochen zu spüren im Spiel des deutschen Rekordmeisters, denen ein echter Mittelstürmer auf dem Platz fehlte. Das Experiment mit Sadio Mané ging schief, der Senegalese kommt mittlerweile über die Außen, auf denen er seine Qualitäten wesentlich besser zur Geltung bringen kann.

In der Bundesligapartie gegen den SC Freiburg setzte Trainer Julian Nagelsmann mit Eric-Maxim Choupo-Moting auf seinen einzigen Mittelstürmer im Kader und prompt spielte sich der FC Bayern München in einen Rausch. Gegen einen SC Freiburg, der eine starke Saison spielt, ließ der deutsche Rekordmeister nichts anbrennen und siegte auch in der Höhe verdient mit 5:0. Choupo-Moting zeigte eine herausragende Leistung und dürfte bis zur Winterpause regelmäßiger zum Einsatz kommen als zuletzt.

FC Bayern München sucht Nachfolger für Robert Lewandowski

Der ehemalige Angreifer von PSG ist mit seinen 33 Jahren aber nicht die Lösung für die Zukunft. Gegen defensiv starke Mannschaften in der Champions League wird er an seine Grenzen stoßen. Aus diesem Grund ist der FC Bayern München weiter auf der Suche nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski. Dass ein neuer Mittelstürmer im Winter kommt, ist nicht ausgeschlossen, aber doch eher unwahrscheinlich. Sportvorstand Hasan Salihamidzic konzentriert sich auf den Sommer 2023, in dem sich eine günstige Lösung ergeben könnte.

Marcus Thuram, Angreifer von Borussia Mönchengladbach, tendiert nach aktuellen Medienberichten dazu, seinen auslaufenden Vertrag am Niederrhein nicht zu verlängern. Der 25-Jährige wäre dann im kommenden Sommer ablösefrei zu haben. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky beschäftigt sich auch der FC Bayern München mit dem Franzosen, der die Nachfolge von Robert Lewandowski antreten könnte.

Lewandowski-Nachfolger im Visier: Marcus Thuram als Option?

Florian Plettenberg, Reporter bei Sky, berichtet, dass Thuram aufgrund seines Profils ein äußerst interessanter Spieler für den FC Bayern München ist. Vor allem da der 25-Jährige keine Ablöse kosten würde und bereits gezeigt hat, dass er in der Bundesliga Tore erzielen kann, beobachtet Hasan Salihamidzic die Situation bei Borussia Mönchengladbach genau. Ein Transfer an die Säbener Straße soll nicht unmittelbar bevorstehen, das könnte sich aber in den kommenden Wochen oder Monaten ändern.

Grund für das Zögern des FC Bayern München ist die Tatsache, dass Marcus Thuram nicht die Wunschlösung ist. Laut übereinstimmenden Berichten von Sky und Bild gilt weiterhin Harry Kane als Plan A. Sollte es aber nicht klappen, den englischen Nationalspieler von Tottenham loszueisen, würde Thuram eine heiße Aktie werden an der Säbener Straße.