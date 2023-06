Transfer von Rice zum FC Bayern offenbar immer unwahrscheinlicher

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der FC Bayern München buhlt um Declan Rice von West Ham United, Premier League-Klub FC Arsenal befindet sich aber in der Pole Position.

München/London – Der FC Bayern befindet sich mitten in der Kaderplanung für die kommende Saison. Nach einer enttäuschenden Spielzeit, in der der deutsche Rekordmeister im DFB-Pokal und der Champions League früh die Segel streichen musste, wird es wahrscheinlich mehrere Veränderungen am Kader geben. Mit Konrad Laimer gab der FC Bayern den ersten Neuzugang offiziell bekannt, weitere werden folgen.

Declan Rice Geboren: 14. Januar 1999 Verein: West Ham United Position: Defensives Mittelfeld

FC Bayern bemüht sich um Rice

Neben einem Mittelstürmer soll auch ein defensiver Mittelfeldspieler verpflichtet werden. Seit geraumer Zeit bemüht sich der FC Bayern München um Declan Rice von West Ham United. Der englische Nationalspieler ist Kapitän, Führungsspieler und Leistungsträger der „Hammers“ und gilt als Wunschspieler von Cheftrainer Thomas Tuchel.

Dass Rice über den Sommer hinaus beim Sieger der Conference League bleiben wird, gilt als ausgeschlossen. „Ich denke, das sollte sein letztes Spiel gewesen sein. Wir haben ihm versprochen, dass er gehen darf. Es zieht ihn weg“, sagte der Klub-Vorsitzende David Sullivan dem Sender talkSport nach dem Sieg über den AC Florenz.

Declan Rice von West Ham United. © IMAGO

Ein Wechsel zum FC Bayern München wird aber offenbar immer unwahrscheinlicher. In den Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und West Ham United gebe es keinerlei Bewegung, wie der Pay-TV-Sender Sky berichtet. Nach Informationen der englischen Tageszeitung The Telegraph ist der englische Vizemeister FC Arsenal Favorit auf eine Verpflichtung von Declan Rice.

FC Bayern: Transfer von Rice immer unwahrscheinlicher

Der FC Arsenal soll eine Ablösesumme in Höhe von umgerechnet 107 Millionen Euro für Rice bieten, der bei West Ham United noch bis Ende Juni 2024 unter Vertrag steht. Die Verhandlungen mit dem Premier League-Klub sollen bereits fortgeschritten sein und eine Einigung nicht weit entfernt. Dagegen gab es zwischen dem FC Bayern und Rice offenbar keine neuen Gespräche.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

In der kürzlich beendeten Saison stand Rice wettbewerbsübergreifend 50 Pflichtspiele auf dem Platz, in denen er fünf Treffer erzielen und vier weitere vorbereiten konnte. Mit dem Conference League-Titel erlebte der 24-Jährige einen Traumabschied bei West Ham United. In der kommenden Saison geht es für ihn wohl dann gegen die „Hammers“, sollte der Transfer zum FC Arsenal in Kürze fix sein. (smr)