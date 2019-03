Comeback beim FC Bayern? Das empfielt Effenberg seinem Ex-Kollegen Kahn

Oliver Kahn gilt schon lange als Wunschkandidat der FC Bayern-Bosse. Sowohl der Ex-Keeper als auch Karl-Heinz Rummenigge und Stefan Effenberg geben eine Einschätzung zur Situation ab.

Update vom 3. März, 15.49 Uhr: Stefan Effenberg hat sich zu einer möglichen Verpflichtung von Oliver Kahn als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge geäußert - für den „Tiger“ ist Kahn eine Top-Lösung. Un das möglichst bald. Effenberg: „Die Tendenz geht dahin. Es wäre eine gute Sache. Für ihn und den Verein“, sagte er im „Check 24 Doppelpass“ bei Sport1. Er ist eine Persönlichkeit. Es macht absolut Sinn, dass Oliver Kahn bald in München unterschreibt.“

Update von 23.42 Uhr: Auch Oliver Kahn hat am Abend Stellung zu den Gerüchten um seinen Einstieg beim FC Bayern bezogen. „Es finden weitere Gespräche statt, Dinge werden Stück für Stück konkretisiert. Man muss ganz in Ruhe abwarten“, sagte der ehemalige Weltklassekeeper im „Sportstudio“ des „ZDF“. Zugleich stellte Kahn auch klar: „Ich habe dem Verein eine Menge zu verdanken. Es ist keine Kopf- sondern auch eine emotionale Entscheidung.So, wie das im Moment ausschaut, geht das in die richtige Richtung. Und jetzt muss man halt schauen, wenn es konkreter wird. Ich glaube, es ist sinnvoll, das langsam anzugehen. “

Rummenigge äußert sich zu Plänen mit Kahn

Update von 21.41 Uhr: Bayern Münchens Aufsichtsrats-Vorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hält Oliver Kahn für einen langfristig würdigen Nachfolger. „Wenn es so geplant ist wie Uli (Präsident Hoeneß, d. Red.) das kundgetan hat mit dem Probejahr, glaube ich, ist das eine gute Geschichte“, sagte Rummenigge nach dem 5:1-Sieg bei Borussia Mönchengladbach.

„Ich traue ihm das zu“, versicherte der Bayern-Boss zudem: „Er war ein großer Spieler bei Bayern München. Er hat Ahnung vom Fußball, er hat sich auf dem zweiten Bildungsweg mit Finanzen und Wirtschaft seriös und gut auseinandergesetzt. Warum soll er das nicht schaffen? Aber er muss schon eine gewisse Zeit da gewesen sein, bevor ich den Staffelstab übergebe.“ Wann der frühere Nationaltorhüter seinen Posten antreten kann, müsse man Hoeneß fragen, sagte Rummenigge: „Der hat das Gespräch geführt. Aber wie ich gehört habe, war es ein sehr gutes.“

Rummenigges Vertrag läuft im Jahr 2021 aus. Kahn soll dann sein Nachfolger werden und zuvor eingearbeitet werden.

Yes, he Kahn? Das steht laut dem Titan einem Comeback beim FC Bayern noch im Weg

München - Die Rückkehr des einstigen Torwart-"Titans" Oliver Kahn zum deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München wird konkreter. "Ich kann mir das durchaus vorstellen", sagte Kahn der Passauer Neuen Presse am Rande eines Besuchs bei einem Bauunternehmen über die Pläne der Münchner, ihn als Nachfolger von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge aufzubauen.

Präsident Uli Hoeneß (67) hatte zuletzt Gespräche mit Kahn über das Rummenigge-Erbe bestätigt und den 49-Jährigen als "Wunschkandidaten" bezeichnet. Rummenigges Vertrag als Vorstandsvorsitzender läuft Ende 2021 aus. Kahn soll aber schon früher im Vorstand des FC Bayern einsteigen und dort von Rummenigge (63) in einer Art Probezeit eingearbeitet werden.

Oliver Kahn: „Bin seit zehn, elf Jahren nicht mehr dabei“

Dies sei seine Idee gewesen, sagte Kahn nun. Der 86-malige Nationalspieler sprach von einer "Form des Übergangs, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann und die auch übrigens von mir angeregt war, weil ich glaube, dass ich mich immer sehr gut einschätzen kann und konnte".

Man dürfe aber nicht vergessen, betonte Kahn, "ich bin seit zehn, elf Jahren nicht mehr dabei und habe mir in diesen Jahren vieles aufgebaut, das eine oder andere Unternehmen gegründet, habe Verantwortung für Mitarbeiter und kann nicht Knall auf Fall sagen, ich mache damit Schluss und werfe alles weg und stehe da jetzt zur Verfügung".

Auch interessant: Stark genug? Bayern wohl scharf auf Hertha-Kaventsmann: „Ich war auch überrascht“

SID, mol