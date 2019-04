Kovac-PK vor Duell gegen Bremen im Live-Ticker: FCB im Fernduell mit dem BVB unter Druck

Der FC Bayern empfängt am 30. Spieltag Werder Bremen in der Allianz Arena. Vor dem nächsten wichtigen Spiel im Kampf um den Titel begleiten wir die PK mit Niko Kovac für Sie ab 13.30 Uhr im Live-Ticker.

München - Der FC Bayern grüßt derzeit von der Tabellenspitze. Im Fernduell mit Borussia Dortmund wollen die Münchner am Samstag gegen Bremen vorlegen, der BVB gastiert einen Tag später beim SC Freiburg. Der FCB liegt im Moment einen Punkt vor dem Konkurrenten aus dem Ruhrgebiet und hat fünf Spieltage vor Saisonende den Titelgewinn in der eigenen Hand. Damit die Roten die siebte Meisterschaft in Serie feiern können, sollte sich der Rekordmeister keinen Ausrutscher mehr erlauben - und an den letzten beiden Spieltagen stehen mit RB Leipzig und Eintracht Frankfurt noch zwei schwere Gegner auf dem Programm. Der BVB befindet sich in Lauerstellung.

Vor Duell gegen Bremen: FC Bayern muss auf Manuel Neuer verzichten

Gegen Bremen definitiv fehlen wird den Münchnern Torwart Manuel Neuer. Beim Sieg in Düsseldorf musste der Kapitän kurz nach Beginn der zweiten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Neuer, der das Stadion anschließend auf Krücken verlassen musste, zog sich einen Faserriss im Wadenbereich zu. Im Pressetalk erklärte der Bayern-Keeper, er hoffe im Spitzenspiel gegen Leipzig am 11. Mai wieder zwischen den Pfosten stehen zu können.

FC Bayern gegen Werder Bremen: Wiedersehen mit Claudio Pizarro

Gegner Bremen gilt es allerdings keineswegs zu unterschätzen. Die Elf von Florian Kohfeldt ist in einer Statistik sogar auf dem Niveau mit der Startruppe von Paris Saint-Germain. Die Hanseaten trafen bisher in allen 29 Bundesligaspielen - in den europäischen fünf Topligen gelang dieses Kunststück ansonsten lediglich PSG. Der FC Bayern blieb bei den Niederlagen gegen Hertha BSC (2:0) und Borussia Mönchengladbach (0:3) ohne Torerfolg. Am Samstag kommt es in der Allianz Arena übrigens zu einem Wiedersehen mit Altmeister Claudio Pizarro. Der mittlerweile 40-jährige Peruaner schnürte in insgesamt 327 Pflichtspielen (125 Tore) die Fußballschuhe für den FCB. Der Angreifer genießt auch nach seiner Zeit in München einen hohen Status beim Rekordmeister, von Karl-Heinz Rummenigge hat Pizarro nun sogar ein Jobangebot erhalten.

FC Bayern gegen Werder Bremen: Erst Ligaalltag dann Pokalkracher

Die Rückrundenpartie Bayern gegen Bremen ist nicht das letzte Duell der beiden Traditionsvereine. Bereits vier Tage später geht es im Pokal-Halbfinale um das Ticket für das Endspiel in Berlin. Im Gegensatz zum Bundesligaspiel steigt der Pokal-Showdown dann allerdings im Bremer Weserstadion.

as