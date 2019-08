Bayern-PK vor Hertha im Ticker: Niko Kovac und Neuzugang Ivan Perisic sprechen über Ligaauftakt

Das Warten hat ein Ende. Mit der Partie FC Bayern gegen Hertha BSC beginnt die neue Bundesligasaison. Vor dem Ligaauftakt stehen Niko Kovac und Ivan Perisic Rede und Antwort. Die Bayern-PK im Live-Ticker.

München - Der FC Bayern startet am Freitag gegen Hertha BSC in die neue Bundesligasaison. Traditionell eröffnet der amtierende Meister die neue Spielzeit, weswegen die Münchner in der Vergangenheit diese nahezu durchgehend beginnen durften.

Ob die Roten allerdings auch in der Saison 2020/21 als Meister in die Liga starten, ist fraglich. Ein immer noch zu kleiner Kader der Bayern sowie die gute Transferarbeit der Konkurrenz aus Dortmund und Leipzig deuten auf einen spannenden Kampf um den Titel hin.

FC Bayern: PK vor Hertha im Ticker: Niko Kovac und Neuzugang Ivan Perisic über Ligaauftakt

Die Ausgangslage zum Start scheint also so ausgeglichen wie lange nicht. Es bleibt die Frage, in welcher Verfassung sich der FC Bayern überhaupt befindet. In den Testspielen zeigte der Rekordmeister alles in allem eine gute Leistung und musste sich lediglich Arsenal London sowie Tottenham Hotspur im Elfmeterschießen des Audi Cups geschlagen geben.

Darüber hinaus steht der Double-Sieger nach dem 3:1 gegen Cottbus in der nächsten Runde des DFB-Pokals. Gegen den BVB setzte es im Supercup allerdings auch eine 2:0-Niederlage, die offenbarte, dass der FCB dringend noch Spieler gebrauchen könnte. Denn gerade in der Breite des Kaders ist noch Nachbesserungsbedarf. Den ersten Schritt haben die Klubverantwortlichen mit der Verpflichtung Ivan Perisics getan. Doch obwohl der Kroate fit ist, darf er beim Ligaauftakt gegen die Hertha nicht spielen.

Perisic erstmals auf Bayern-PK

Am Mittwoch wird der Neuzugang trotzdem erstmals Rede und Antwort stehen, wenn er zusammen mit Coach Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Hertha-Spiel spricht. Wir berichten für Sie ab 13 Uhr im Live-Ticker, sodass sie keine wichtige Aussage verpassen.

as