Live-Ticker der Kovac-PK: Spielt Neuer gegen Leipzig wieder? 

Am Samstag könnte der FC Bayern die Meisterschaft einfahren. Ein Sieg bei RB Leipzig und der Titel ist fix. Ein Spieler wird aber wohl fehlen. Der PK-Ticker.

Am Samstag spielt der FC Bayern München bei RB Leipzig (15.30 Uhr).

Am heutigen Donnerstag steht Niko Kovac den Pressevertretern für Fragen zur Verfügung.

Wie geht es eigentlich Manuel Neuer? Kann der Keeper wieder spielen?

>>> Ticker Aktualisieren <<<

München - Zwei Spiele vor Schluss hat der FC Bayern vier Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Eine solche Chance lässt dich der Rekordmeister normalerweise nicht nehmen - oder doch? Schließlich haben die Bayern zwei hohe Hürden zum Saisonfinale: RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Während sich die Rangnick-Elf für das Pokalfinale gegen den FCB einspielen will, wollen die Euro-Adler vom Main noch Platz vier und die damit verbundene Qualifikation zur Champions League sichern.

Der restliche Weg zur 29. Meisterschaft wird also alles andere als ein Spaziergang. Ein Titel in Leipzig würde den Bayern aber natürlich besonders gut schmecken, schließlich pflegt man zu Trainer Ralf Rangnick ein ganz besonderes Verhältnis. Der 60-Jährige kündigte gegenüber der Leipziger Volkszeitung schon an, am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr/Sky) in Bestbesetzung spielen zu wollen.

Martinez fehlt - kehrt Neuer dafür zurück ins Tor?

Bei den Bayern wird einer wohl passen müssen: Javi Martinez verletzte sich im Training und humpelte auf Krücken aus der Praxis von Team-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Im Gegenzug könnte Manuel Neuer sein Comeback zwischen den Pfosten feiern. Wochenlang war der Kapitän aufgrund einer Wadenverletzung ausgefallen.

Klar ist: Der Fokus wird sich auch auf Leipzig-Stürmer Timo Werner richten. Der Nationalspieler wird immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Mit Schützenhilfe von Fortuna Düsseldorf dürfte sich der Tabellenführer sogar einen Ausrutscher leisten: Der Aufsteiger ist gleichzeitig in Dortmund zu Gast. Heute um 13.30 Uhr tritt FCB-Coach Niko Kovac vor die Mikrofone, wir berichten von der Pressekonferenz im Live-Ticker.