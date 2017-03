Ticker: Ancelotti gibt Auskunft über Boateng-Comeback

München - Nach dem Einzug ins Pokal-Halbfinale geht es für den FC Bayern in der Liga gegen Köln weiter. Was sagt Carlo Ancelotti in der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel?

+++ Das war‘s auch schon von der PK. Viel Neues haben wir leider nicht erfahren - abgesehen von der Verletzungssituation um Hummels und Boateng.

+++ Vidal steht vor seinem 50. Bundesligaspiel für den FC Bayern. Für Ancelotti ist der Chilene „einer der besten Mittelfeldspieler der Welt“.

+++ Zum Abschluss geht es um Ribéry: „Er hat gut regeneriert und die Möglichkeit, in Köln zu spielen.“

+++ Das Wort Triple kommt auf den Tisch: „In Italien bedeutet das viele lobende Worte, hinterher aber auch Probleme.“

+++ Nächstes Thema ist Alaba: „Er spielt mit Ribéry sehr gut, aber auch ohne ihn.“

+++ Jetzt spricht Ancelotti über FC-Torjäger Modeste: „Er ist sehr, sehr gefährlich. Köln hat schnelle Spieler. Aber wir richten uns nicht nach Köln, müssen wie immer gut verteidigen.“

+++ Viele Wechsel wird es in Köln nicht geben: „Es gibt keine große Rotation. Aber einige Spieler sind frisch und damit Optionen für das Spiel. Wenn jemand nicht bei 100 Prozent ist, werde ich rotieren.“

+++ Ancelotti erklärt, warum Rafinha der erste Backup von Lahm ist: „Auch Kimmich kann auf dieser Position spielen, aber Rafinha hat das bisher gut gemacht.“

+++ Über die Zeit nach Lahm will er noch nicht sprechen: „Da denke ich noch nicht dran. Wir leben im Jetzt.“

+++ Jetzt spricht er über Kimmich: „Er ist ein wichtiger Spieler, hat aber leider nicht viel gespielt zuletzt. Ich kann ja immer nur elf Spieler aufstellen.“

+++ Ancelotti gibt eine Einschätzung zu Boatengs Comeback-Chancen: „Wir denken, er kann gegen Frankfurt spielen. Arsenal kommt wohl zu früh.“

+++ Er setzt vor allem auf die Defensive: „Die Organisation ist sehr gut.“

+++ Nun geht es um die Intensität im Spiel gegen Schalke: „Das war der Schlüssel zum Sieg. Aber ich denke, wir werden gegen Köln nicht wieder auf 100 Prozent kommen. Vielleicht können wir nicht so aggressiv sein.“

+++ Ancelotti spricht zunächst über die personelle Situation: „Alle Spieler sind fit. Hummels hat keine Probleme mehr. Auch Boateng kann normal mittrainieren. Es ist ein gutes Zeichen, dass alle Spieler fit sind.“

In der Haut von Bayern-Trainer Carlo Ancelotti möchte man im Moment gerne stecken. Denn bei den Roten läuft es wie seit langem nicht. Auf das 5:1 in der Champions League gegen Arsenal London folgte die fast schon traditionelle Demontage des Hamburger SV, und der FC Schalke 04 konnte sich am Mittwoch im Pokal fast schon glücklich schätzen, dass es am Ende „nur“ 3:0 stand. Der FCB ist nach einer eher gemütlichen Hinrunde also im Dominanz-Modus angekommen. Als nächstes treffen die Münchner am Samstag um 15.30 Uhr auf den 1. FC Köln.

Die Geißböcke kämpfen nach einer starken Hinrunde immer noch um die Plätze für die Europa League und haben mit Anthony Modeste einen der derzeit stärksten Stürmer der Liga in ihren Reihen. Kann er die Bayern-Abwehr vor Probleme stellen oder gibts für den „Effzeh“ die nächste Klatsche? Was Carlo Ancelotti dazu meint, erfahren wir in der Pressekonferenz am Freitag.