Relegation mit Bayern-Profis? Trainer Holger Seitz nennt drei Namen

Die Relegation rückt näher und die kleinen Bayern sind sicher dabei. Holger Seitz verrät, dass er jetzt schon alles über Wolfsburg und Lübeck weiß und wie er sie schlagen will.

Die kleinen Bayern sind nicht mehr aus der Relegation zu verdrängen. Nur der VfB Eichstätt könnte ihnen die Meisterschaft noch streitig machen, würde aber in der Aufstiegsrunde nicht antreten. So wird dieses Thema den FC Bayern die nächsten vier Wochen lang begleiten und wohl zu keiner Zeit aus den Hinterköpfen verschwinden.

Einer hat die möglichen Gegner, Wolfsburg und Lübeck, nicht nur im Hinterkopf: Coach Holger Seitz gab am vergangenen Freitag, nach der Partie gegen den SV Heimstetten, zu: Er ist schon „100 Prozent dran.“ Im Kampf um den lang ersehnten Aufstieg in Liga drei, soll nichts dem Zufall überlassen werden. Der Rekordmeister hat „Leute vor Ort“ und betreibt detailliertes Video-Studium. „Da wird es nichts geben, was es nicht zu wissen gebe“, so Seitz.

„Abgezockt“: Holger Seitz über die Stärken des VfB Lübeck

Dabei bereitet man sich gleichermaßen auf Wolfsburg und Lübeck vor. „Ich kann doch jetzt noch nicht sagen: ‚Mir wäre Wolfsburg lieber‘. Ich nehme es, wie es kommt“, gibt sich Seitz gleichgültig. Beide Teams haben ihr Stärken und ihre Schwächen: „Der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften ist, dass Lübeck eine abgezockte Mannschaft ist, mit unwahrscheinlich vielen Erfahrungen aus den vergangenen Jahren...“

„Spieler von oben“: Das macht Wolfsburg II gefährlich

+ Noch kein Marcelo Bielsa, aber bestens informiert: FCB-Coach Holger Seitz. © dpa / Guido Kirchner „...Und Wolfsburg II eine Ausbildungsmannschaft ist, die auch Schwankungen unterliegt. Schwankungen, die sich über die Saison hinweg bemerkbar gemacht haben. Schwankungen, die fast dazu geführt haben, dass sie einen relativ sicheren Vorsprung fast wieder hergegeben hätten. Diese Schwankungen sind auch in Spielen aufgetreten, also innerhalb der 90 Minuten“, spricht Seitz nicht unbedingt allzu positiv über die Reserve des VfL Wolfsburg. Aber: „Ansonsten haben beide Mannschaften individuelle Qualität drin. Bei Wolfsburg muss man immer damit rechnen, dass auch Spieler von oben runter kommen.“

Profis für die Relegation? Seitz spricht über mögliche Aushilfen

Während bei Lübeck „der Kader klar“ ist, könnten sich sowohl der VfL als auch der FCB zumindest theoretisch noch verstärken. Dabei kommen allerdings natürlich nicht alle Profis in Frage. Sobald ein Akteur mehr als 50 Prozent der Spiele für das erste Team gemacht hat, darf er nicht mehr in der Reserve ausgesetzt werden. Außer er kommt vier Monate lang nicht mehr bei den Profis zum Einsatz.

Beim FC Bayern kämen also nicht nur Nachwuchskräfte wie Alphonso Davis in Betracht. Seitz spricht auch über Corentin Tolisso und Renato Sanches. Schielt der Reserve-Coach etwa auf Einsätze des Welt- und des Europameisters? Wohl eher nicht. Auch wenn er die Namen Sanches und Tolisso nennt, schließt er Relegations-Einsätze der beiden Stars aus. Davies hingegen sei ein Kandidat, da er sich gut in der Mannschaft integriert habe.

„Unsere Fans sind da verrückt“: Seitz freut sich auf Relegations-Stimmung

Dem VfL Wolfsburg wird generell angehaftet, keine Stimmung in seine Stadien zu bekommen. Aber Holger Seitz will nicht damit rechnen, dass den kleinen Wölfen zu wenig Unterstützung zukommen würde. Er weiß, dass der VW-Klub die Relegationsspiele in das Bundesliga-Stadion der Damen verlegen wird. Hier ist genug Platz für die VfL-Fans, die schon in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie ihren Nachwuchs beinahe genauso gut anfeuern wie ihre Profis. Aber Seitz ist sich auch sicher: „Bei uns ist alles möglich. Unsere Fans sind da verrückt“, erinnert er sich zum Beispiel an den großen Support in der Relegation gegen Viktoria Köln.