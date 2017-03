Traurig! Riesen-Fahne von FCB-Fanklub geklaut

Coburg - Ein fränkischer FCB-Fanklub gewinnt das „Traumspiel“ gegen den FC Bayern - und will seinem Verein mit einer 50 mal 16 Meter großen Fahne huldigen. Doch diese wurde nun geklaut.

Eigentlich war beim fränkischen FCB-Fanklub „Red Residenz Coburg 01“ alles mehr als in Butter. Der Fanklub um den Präsidenten Norbert Scholz hatte das sogenannte „Traumspiel“ gegen den FC Bayern gewonnen.

Dabei gibt sich der deutsche Rekordmeister gegen ausgewählte Vertreter eines Fanklubs zu einem Vorbereitungsspiel die Ehre. Für den glücklichen Fanklub ist das natürlich das Highlight des Jahres. So sieht es auch Scholz: „Totaler Traum“, sagte er der Süddeutschen Zeitung.

50 mal 16 Meter - 250 Kilo schwer

Doch aus dem totalen Traum wurde alsbald ein Alptraum - zwar wird das Spiel gegen den aktuellen Tabellenführer der Bundesliga wie geplant statt finden. Aber eine Fahne, für die die Anhänger der Roten in den letzten Monaten unheimlich viel Zeit investiert hatten, wird nicht dabei sein. Das Monstrum mit den Maßen 50 mal 16 Meter und einem Gewicht von 250 Kilogramm wurde nämlich aus der eigens dafür gebuchten Halle geklaut.

Die Fahne wäre groß genug gewesen, um eine gesamte Kurve des Coburger Eugen-Stocke-Stadions abzudecken. Was Scholz dabei besonders ärgert: Eine 63-Jährige Frau habe insgesamt wohl mehrere Tage damit zugebracht, auf den Knien bis tief in die Nacht mit einer Nähmaschine die verschiedenen Stoffbahnen aneinanderzufügen, so der Präsident. Alles umsonst, die Fahne ist weg.

Präsident Scholz vermutet Bayern-Hasser hinter dem Diebstahl

Aber wie konnte das passieren? Die SZ zitiert dafür aus dem Polizeibericht der Inspektion Neustadt: „Über den Verbrauchermarkt verschafften sich die unbekannten Diebe wahrscheinlich Zugang in das Lager.“ Dabei dürften diese auch einen Laster mit dabei gehabt haben, denn ohne wäre die Fahne wohl nur schwerlich transportierbar gewesen.

Doch wer macht so etwas - und warum? Präsident Scholz vermutet, dass es Bayern-Hasser gewesen seien, oder Halunken, die sich ein Lösegeld erhofften.

Wie dem auch sei, es bleibt zu hoffen, dass die Fahne der „Red Residenz Coburg 01“ doch noch wieder auftaucht - bald startet bereits der Kartenvorverkauf für das „Traumspiel“. Für den FC Bayern selbst geht es derweil am Samstag auswärts gegen den 1. FC Köln. Das Spiel der Roten können Sie wie gewohnt in unserem Live-Ticker verfolgen.

