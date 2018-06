Von wegen Konzentration auf die WM: Lewandowski trifft sich mit Berater in Polen 

Anfang des Jahres hat Robert Lewandowski (29) seinen Berater gewechselt. Und Pini Zahavi ist bekannt für Mega-Deals. Angeblich konzentriert sich der Stürmer aber ganz auf die WM in Russland.

München - Lewy will weg! Was seit Wochen hinter den Kulissen des FC Bayern bekannt war, wurde jetzt öffentlich: Robert Lewandowski hat sich dazu entschieden, den deutschen Rekordmeister, trotz Vertrag bis 2021, in diesem Sommer zu verlassen. Der Absender dieser Nachricht ist niemand Geringerer als sein mächtiger Berater Pini Zahavi. „Robert fühlt, dass er eine Veränderung und eine neue Herausforderung in seiner Karriere braucht. Die Verantwortlichen des FC Bayern wissen darüber Bescheid“, sagte Zahavi der Sport Bild.

Lewys Antwort auf die Aussage ließ nicht lange auf sich warten: „Ich denke nicht über Klubfragen nach. Mit Transferangelegenheiten beschäftigt sich mein Manager. Ich will mich nur auf das Wichtigste konzentrieren, also auf die Vorbereitung auf die WM“, ließ der 29-Jährige im Rahmen des Trainingslagers mit der polnischen Nationalmannschaft wissen. Lewandowski mit voller Konzentration auf Russland?

Hat Robert Lewandowski Zahavi in Warschau getroffen?

Von wegen! Nach tz-Informationen haben sich der Angreifer und Zahavi am vergangenen Montag in Warschau getroffen. Eher unwahrscheinlich, dass beide sich nur über die anstehende WM unterhalten haben. Einen Tag später stieß der Bundesliga-Torschützenkönig zum Nationalteam.

In München ist man über den nächsten Akt des Lewandowski-Theaters nicht begeistert. FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge erklärte kürzlich erst beim Meister-Empfang: „Wir wissen, was wir an Robert Lewandowski haben, ich bin sehr glücklich, dass wir noch einen so langfristigen Vertrag haben. Es braucht sich keiner Gedanken zu machen. Er wird auch in der nächsten Saison bei Bayern spielen!” Und Präsident Uli Hoeneß legte vergangene Woche im Kicker nach: „Wir werden der Fußballwelt beweisen, dass der Verein noch immer der Stärkere ist.“

Doch Berater Zahavi weiß um die großen Egos der Bayern-Bosse. Darum soll der Lewy-Deal dem FCB nicht nur eine Rekord-Ablöse einbringen, sondern zusätzlich einen Weltklasse-Stürmer. Thomas Müller wollte sich zu den Wechsel-Absichten gegenüber der tz nicht äußern. „Guter Versuch, alles probiert“, meinte Müller nur spitzbübisch.

Das tat dafür DFB-Teammanager Oliver Bierhoff: „Es gibt gewisse Entwicklungen, die ich kritisch sehe. Es ist wichtig, Verträge zu akzeptieren! Wenn ein Spieler wechseln will, muss man das aber auch verstehen. Was ich nicht gut finde: Wenn ein Spieler-Wunsch geäußert wird, er im ersten Moment nicht erfüllt wird und dann boykottiert wird!“ Der nächste Akt im Lewy-Theater ist bloß eine Frage der Zeit.

