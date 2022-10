Lewandowski geht nach Barcelona-Pleite in Bayern-Kabine: „Wir haben uns kurz ausgetauscht“

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern siegt eindrucksvoll beim FC Barcelona. Ex-Goalgetter Robert Lewandowski kam nach dem Spiel in die Kabine der Münchner. Der News-Ticker zum Rekordmeister.

Champions League : FC Bayern siegt mit 3:0 (2:0) beim FC Barcelona und sichert sich Gruppensieg.

: FC Bayern siegt mit und sichert sich Gruppensieg. Barca ist raus! Robert Lewandowski ging einmal mehr leer gegen die alten Kollegen aus.

ging einmal mehr leer gegen die alten Kollegen aus. Kabinen-Besuch nach Spiel : Lewy marschiert in die Bayern-Umkleide.

: Lewy marschiert in die Bayern-Umkleide. Dieser Ticker zum FC Bayern wird fortlaufend aktualisiert.

München/Barcelona – Der FC Bayern marschiert weiter durch die Champions League. Zumindest durch die Gruppenphase. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann feierte mit dem 3:0 (2:0) gegen den FC Barcelona im fünften Spiel den fünften Sieg und steht vor dem abschließenden Spiel am Dienstag (1. November, 21 Uhr) gegen Inter Mailand als Gruppensieger fest. Bemerkenswert: In vier der fünf Partien blieben die Bayern ohne Gegentreffer.

In der wohl stärksten CL-Gruppe mit Inter Mailand, dem FC Barcelona und Viktoria Pilsen ist das ein Statement der Bayern. Bitter lief es hingegen für Barca, das bereits vor dem Spiel gegen die Münchner am Mittwochabend ausgeschieden waren. Die Blaugrana hatte sich im Sommer prominent verstärkt und trotz hoher Schulden große Investitionen getätigt – am Ende steht nach der WM für Robert Lewandowski und Co. nur die Europa League auf dem Programm.

Robert Lewandowski von Matthijs de Ligt abgemeldet

Apropos Lewandowski, der Weltfußballer war beim Wiedersehen mit den alten Kollegen vom FC Bayern auch im Camp Nou fast gar kein Faktor. Hatte er im Hinspiel in der Allianz Arena noch zwei große Chancen, wurde der 34-Jährige im Rückspiel von Dayot Upamecano und dem herausragenden Matthijs de Ligt fast gänzlich ausgeschaltet.

Besonders bitter für Lewandowski: Ein bereits gegebener Strafstoß an ihn wurde durch den VAR zurückgenommen. Kurz vor der Pause hatte de Ligt den Barca-Angreifer zu Fall gebracht. Schiedsrichter Matthew Taylor aus England entschied nach der Szene umgehend auf Elfmeter, nach Prüfung der Bilder aber nahm er diesen zurecht zurück.

Robert Lewandowski konnte gegen den FC Bayern keinen Treffer erzielen. © IMAGO / ZUMA Wire

Robert Lewandowski marschiert nach Niederlage gegen FC Bayern in die Kabine der Münchner

Im Anschluss an die Partie, in denen Sadio Mané (10.), Eric Maxim Choupo-Moting (31.) und Benjamin Pavard (90.+5) die Treffer für den deutschen Rekordmeister erzielten, stattete Lewandowski seinem Ex-Team einen Besuch in der Kabine ab. Ob dabei der zurückgenommene Elfer Thema war?

„Wir haben uns kurz ausgetauscht“, wollte Hasan Salihamidzic nach dem Spiel nicht viel verraten, stellt aber klar: „Wir sind nicht tief in die Materie gegangen.“ Brazzo nannte Lewy einen „guten Typen“ und verabschiedete den Weltfußballer nochmals mit warmen Worten: „Wir wünschen ihm alles Gute, ist doch klar.“ (smk)