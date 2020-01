FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge spricht in einem Interview über die Folgen der Aufhebung der „50+1“-Regel - und stichelt plötzlich gegen Ex-Bayern-Trainer Jürgen Klinsmann.

Rummenigge erlaubt sich eine Spitze Richtung Hertha BSC und Jürgen Klinsmann. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern spricht sich im Interview für die 50+1-Regel aus. Hertha BSC will mit Mega-Investition in die Champions League.

München - Karl-Heinz Rummenigge ließ sich im Rahmen eines Interviews mit dem Münchner Merkur und der tz zu einer Spitze in Richtung des aktuellen Hertha BSC-Trainers Jürgen Klinsmann hinreißen. Der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters amüsierte sich über die Pläne von Hertha BSC und Großinvestor Lars Windhorst, der 37,5 Prozent der Vereinsanteile der Hertha erwarb und so mit rund 125 Millionen bei den Hauptstädtern einstieg.

FC Bayern: Rummenigge sieht „keinen Vorteil“, sollte 50+1-Regel fallen

In der Aussage Rummenigges ging es ursprünglich um die Wahrung der 50+1-Regel im Deutschen Profifußball, für die sich Rummenigge im Gespräch aussprach. „Wir haben in Deutschland ja die 50+1-Regel, die immer als Handicap verkauft wird. Ich sehe das nicht unbedingt so“, stellte Rummenigge klar. Weiter begründete er dies damit, dass es „keinen Vorteil bringen würde“, sollte die 50+1-Regel in Deutschland fallen.

Der 64-Jährige führte aus, „ich sage Ihnen auch warum: Es gibt das Financial Fairplay für alle, die Champions League spielen.“ Gemäß dieser Regularien dürfte die „Equity injection“ (Anm. d. Red.: Kapitalzufuhr), also eine Finanzspritze, „sowieso nicht mehr als zehn Millionen Euro einmalig, beziehungsweise 30 Millionen kumuliert, über drei Jahre betragen.“

Rummenigge: „... das wird Jürgen Klinsmann bald in Berlin feststellen.“

Dass Rummenigge 30 Millionen Euro in drei Jahren nicht als ausreichend für einen ambitionierten Klub befindet, machte er im Folgesatz klar. „Sorry! Aber mit 30 Millionen Euro kannst du heute keine Mannschaft mehr aufpimpen, das wird selbst Jürgen Klinsmann bald in Berlin feststellen“, meinte der 420-fache Bayern-Spieler lachend.

Ex-Bayern-Coach* Klinsmann, der im Hertha-Trainingslager in den USA noch sagte, „die Zielvorgabe für das nächste Jahr ist Minimum Europa League“, wird nun zum Leidtragenden seiner eigenen Aussagen. Mit der Unterstützung durch Windhorst soll Klinsmann mit seinen Herthanern über die nächsten Jahre zu einem Topteam aufgebaut werden. Erst kürzlich machte der Ex-Bundestrainer jedoch lediglich mit seiner fehlenden Trainer-Lizenz Schlagzeilen.

Rummenigge sprach im Interview mit der tz und dem Münchner Merkur auch über die Vertragsverlängerungen mit den Bayern-Stars und der neuen Verhandlungs-Taktik bei Leroy Sané.

ajr

Rubriklistenbild: © dpa - Bildfunk