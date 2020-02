FCB-PK im Live-Ticker: Wen schont Flick für Chelsea?

Der FC Bayern muss am 22. Spieltag gegen Aufsteiger SC Paderborn ran. Schont Hansi Flick seine Stars für die Champions League? Die PK im Live-Ticker.

München - Der FC Bayern startet am 23. Spieltag ungewöhnlich früh ins Fußball-Wochenende. Musste der Rekordmeister in den vergangenen Wochen meist am Samstagabend oder gar erst am Sonntag ran, so eröffnet die Flick-Elf dieses Mal den Spieltag.

Am Freitagabend trifft der FC Bayern (ab 20.30 Uhr im Live-Ticker) in der Allianz Arena auf den Aufsteiger SC Paderborn. Möglicherweise gibt Trainer Hansi Flick* dem einen oder anderen FCB-Star in dieser Partie eine kleine Verschnaufpause, da am kommenden Dienstag das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Chelsea ansteht. Dort droht mit N‘Golo Kanté ein ganz wichtiger Akteur der Blues auszufallen.

Wie man ein Hinspiel in der Königsklasse bestreitet, das bewies der BVB am Dienstag, als die Dortmunder dank einer Gala von Youngster Erling Haaland Paris Saint-Germain mit 2:1 (0:0) besiegte. Jetzt muss der FC Bayern an der Stamford Bridge nur nachziehen.

Eigentlich sollte es an der Säbener Straße ruhig sein, liegt man sportlich nach einem starken Rückrundenstart doch voll im Soll. Inzwischen grüßt man wieder von der Tabellenspitze, im Pokal hat man das Viertelfinale erreicht und auch spielerisch ist deutlich die Handschrift von Flick zu erkennen.

Allerdings rumort es dezent hinter den Kulissen. Der Grund sind die Verträge wichtiger Protagonisten. So ist die Zukunft von Erfolgscoach Flick über den Sommer hinaus noch nicht geklärt. Die Verträge von Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller oder Thiago laufen 2021 aus. Bislang konnte der FC Bayern dahingehend auch keine Verlängerung vermelden.

Vermutlich werden nach dem Achtelfinale in der Champions League Nägel mit Köpfen gemacht. Die Partie gegen die Ostwestfalen am Freitagabend ist der letzte Härtetest vor dem Showdown mit Chelsea. Vielleicht verrät Hansi Flick auf dem Pressetalk am Donnerstag einen neuen Stand zum Transfer von Leroy Sané*? Angeblich hat Manchester City für einen Verkauf den Daumen gehoben.

Der Pressetalk mit Hansi Flick beginnt am Donnerstag um 13.30 Uhr an der Säbener Straße.

