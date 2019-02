Bewegender Moment vor dem Anpfiff - darum gab es keine Schweigeminute für Assauer

Es ist die Woche des Abschieds von einer Fußballlegende: Rudi Assauer starb nach langer Demenz-Krankheit. Auch in der Allianz Arena wurde an ihn bewegend gedacht.

München - Eine schöne Geste vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstagabend zwischen Bayern München und dem FC Schalke 04. Von den Leinwänden in der Allianz-Arena blickte Rudi Assauer, der am Mittwoch verstorbene Ex-Manager der Schalker, auf die Fans und das Spielfeld herunter. „Ruhe in Frieden, Rudi Assauer“, postetet der FC Bayern dazu auf Twitter. Im Stadion brandete Applaus für die Fußball-Legende auf - von allen Rängen.

Die Reaktion der Gelsenkirchener folgte prompt: „Vielen Dank für Eure Anteilnahme“, antwortetet der Verein ebenfalls über Twitter. Ein menschlicher und fairer Moment, der auch von den Fans gewürdigt wurde. „Stark“ posteten Schalke-Anhänger auf Twitter.

Keine Gedenkminute in der Allianz Arena - dafür aber in Dortmund

Die Spieler trugen schwarze Armbänder, also Trauerflor, um ihre Anteilnahme auszudrücken. Beim Revierrivalen Borussia Dortmund gab es beim Heimspiel gegen Hoffenheim vor dem Anpfiff sogar eine Gedenkminute für Rudi Assauer. Er hatte auch eine BVB-Vergangenheit: Als Spieler gehörte er 1966 zu der Dortmunder Mannschaft, die erstmals Europapokal-Sieger wurde.

Auf eine Gedenkminute wurde in München verzichtet. Allerdings gab es bereits am Mittwoch beim DFB-Pokalspiel zwischen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf eine solche Minute in der Veltins Arena. Auch vor dem Pokalspiel der Bayern bei Hertha BSC Berlin versammelten sich die Spieler für eine Gedenkminute am Kreis.

