Hummels und Boateng mit guter Startelf-Bilanz - aber manche Fans nörgeln trotzdem

Die Bayern konnten an diesem Samstagabend zufrieden sein: Heimsieg gegen Schalke, nur noch fünf Punkte Rückstand auf den BVB und wieder auf Platz 2, weil Gladbach patzte. Doch nicht alle waren zufrieden.

München - Überraschung vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und dem FC Schalke 04: Jérôme Boateng und Mats Hummels durften Seite an Seite in der Innenverteidigung starten. Dabei leistete sich Hummels am Mittwoch noch einen bösen Rückspiel-Patzer im Pokalspiel gegen Hertha. Später machte er sich auf Instagram über sich selbst lustig. Für Boateng war das Heimspiel gegen Schalke der erste Startelf-Einsatz in einem Pflichtspiel in diesem Jahr. Niklas Süle bekam nach neun Startelf-Einsätzen in der Bundesliga eine Pause.

Die zuletzt oft kritisierten und offenbar wechselwilligen Abwehrspieler standen in der Bundesliga zuletzt am 11. Spieltag in der Startelf auf dem Platz. Wir erinnern uns: Damals verloren die Bayern ganz bitter 2:3 bei Borussia Dortmund. Mats Hummels ließ sich in der 66. Minute auswechseln - er fühlte sich geschwächt durch eine nicht auskurierte Erkältung. Von der tz gab es für ihn die Note 5 .

Die Statistik spricht eigentlich für Hummels und Boateng

Statistisch betrachtet sieht sie Startelf-Bilanz der erfahrenen Verteidiger (beide 30 Jahre) in der laufenden Saison jedoch gar nicht schlecht aus. In der Bundesliga gab mit den beiden einen 3:0-Sieg auswärts gegen Stuttgart (2. Spieltag). In der Champions League hielten sie ebenfalls zweimal die 0 hinten: 2:0 gegen Benfica Lissabon und ebenfalls 2:0 gegen AEK Athen. Im Heimspiel gegen Ajax Amsterdam spielten die Münchner mit Boateng und Hummels 1:1. Mit dem Erfolg gegen Schalke sind es damit insgesamt also zwei Siege in der Bundesliga sowie zwei Siege in der Champions League. Jedoch auch Punktverluste in den wichtigen Top-Spielen daheim gegen Ajax und vor allem beim Duell gegen den BVB.

Sky-Experte Matthäus kritisiert die Anfälligkeit der FCB-Abwehr

Anfang Januar hatte sich Hummels bereits mit seiner Hinspiel-Statistik gegen Kritiker auf Twitter gewehrt: 15 Spiele - 10 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen, 9-mal „zu Null“ postete er da. „Darf jeder für sich selbst interpretieren“, setzte er hinzu.

Dennoch: Trotz drückender Überlegenheit, vor allem in der ersten Halbzeit, geriet die Bayern-Abwehr auch gegen Schalke immer wieder ins Schwimmen. Hinten spielt der FCB gegen temporeiche Gegner nicht souverän, was auch Sky-Experte Lothar Matthäus bemängelte. Angesichts der kommenden Aufgaben, vor allem in der Champions League gegen Liverpool, warnt Matthäus vor diesen Unsicherheiten. Von der tz bekamen Mats Hummels für seinen Einsatz gegen Schalke die Note 3, für Jérôme Boateng reichte es nur für die Note 4.

Bayern-Fans kritisieren Verteidiger im Netz: „Lieber nur 1 IV statt MIT Hummels“

Und so kam es, dass manche Fans auch wieder die FCB-Verteidiger kritisierten - trotz des wichtigen Sieges gegen Schalke. Vor allem an der Leistung von Mats Hummels nörgelten manche Fans im Netz heftig herum.

Vorne machen wir richtig Spaß! Und hinten sinds halt Hummels und Boateng, was soll man erwarten #FCBS04 — Bengt (@Balorclub4ever) 9. Februar 2019

Mit Hummels und Boateng werden die Bayern in Europa keine Chance haben. #FCBS04 — Lupus Transitus (@lupus_transitus) 9. Februar 2019

Meine Güte, wie steht Hummels denn bei jedem Schalker Angriff mitten im leeren Raum und blockiert nicht mal den Passweg #FCBS04 — Jonathan Albert (@Predator2409) 9. Februar 2019

Lieber nur mit 1 IV als MIT Hummels. Aiaiaiai unfassbar. #FCBS04 — hakker (@hakker1984) 9. Februar 2019

Boateng nicht immer ganz sattelfest - wie man früher gesagt hätte - aber Bayerns Aufbauspiel eine Klasse besser mit ihm. — Raphael Honigstein (@honigstein) 9. Februar 2019

