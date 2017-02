Die sechs Problemfelder des FC Bayern

München - Als Fan des FC Bayern könnte man sich derzeit genüsslich zurücklehnen und genießen - der Rekordmeister liegt im Soll, alle Ziele sind noch erreichbar. Die Bosse hingegen müssen sich Gedanken machen - und sollten diese sechs Probleme lösen:

„Der eine wartet, bis die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt“ - den weisen Spruch des Italieners Dante Aligheri (1265 - 1321), der als der bedeutendste Dichter des europäischen Mittelalters gilt, sollten sich auch die Bosse des FC Bayern zu Herzen nehmen.

Der Rekordmeister steht zwar an der Tabellenspitze der Bundesliga und liegt in Champions League und DFB-Pokal weiter gut im Rennen, doch im Innenleben des Rekordmeister tun sich gleich mehrere Problemfelder auf, die auf eine Lösung warten.

1. Verletzung, Prozesse, Anpfiff von oben - viel Wirbel um Jerome Boateng

Die Hinserie 2016 hat sich Jerome Boateng sicher ganz anders vorgestellt. Der Abwehrchef des FC Bayern stand in der Liga nur sieben Mal auf dem Feld, hinzu kommen vier CL-Einsätze sowie eine DFB-Poal-Partie. Verletzungen warfen den Nationalverteidiger immer wieder zurück. Die größte Hiobsbotschaft folgte für Deutschlands „Fußballer des Jahres“ dann Mitte Dezember: Wegen einer im Training erlittenen Schulterverletzung musste sich der 28-Jährige unters Messer legen und mindestens zwei Monate pausieren.

Dazu kommt jede Menge juristischer Ärger für Boateng. Der Kicker machte zuletzt mehr Schlagzeilen mit seinen diversen Gerichtsprozessen um Persönlichkeitsrechte und Maklerprovisionen. Und als „Sahnehäubchen“ gab es auch noch einen Anpfiff von ganz oben: Karl-Heinz Rummenigge kritisierte Ende November Boateng öffentlich nach dessen schwacher Vorstellung in der Königsklasse gegen Rostow. „Jerome muss mal wieder etwas zur Ruhe kommen. Das ist mir schon seit Sommer etwas zu viel“, mäkelte der Vorstandsvorsitzende angesichts der seiner Meinung nach zahlreichen PR- und Lifestyle-Termine des Weltmeisters.

Der Abwehrspieler schuftet derzeit in der Reha für sein Comeback - doch selbst das Rückspiel im CL-Achtelfinale gegen Arsenal am 7. März könnte noch zu früh kommen. Nach der Leihe von Holger Badstuber an Schalke 04 stehen in Mats Hummels und Javier Martinez nur noch zwei gelernte Innenverteidiger im Kader. Die Verantwortlichen sollten - wie der Spieler selbst - alles für eine schnelle Rückkehr tun. Mit der Maßnahme, Physiotherapeut Christian Huhn mit Boateng nach Dubai zur Reha zu schicken, wurde der erste Schritt gemacht.

Hard training with my physio Christian Huhn: done ✅ #MyWayBack #ComeBackStronger #JB17 Ein von Jerome Boateng (@jeromeboateng) gepostetes Foto am 25. Jan 2017 um 8:10 Uhr

2. Lahms Zukunft und der offene Posten des Sportdirektors

Offene Personalien und ungeklärte Vertragssituationen sorgen für Unruhe - die der FC Bayern in den entscheidenden Momenten der Saison nicht gebrauchen kann. Daher sollte er so schnell wie möglich klären, ob Kapitän Philipp Lahm seinen Vertrag bis 2018 auf dem Platz erfüllt, oder das Arbeitspapier im Sommer umwandeln lässt für eine Anstellung als Sportdirektor. Sollte Lahm in die Managerebene wechseln, braucht der Klub dringend einen Rechtsverteidiger von Weltklasseformat als Ersatz. Andernfalls muss die Besetzung des vakanten Funktionärspostens oberste Priorität bekommen, um den dringend notwendigen Umbruch im überalteten Kader einzuleiten. Lahm die Stelle bis 2018 freizuhalten würde sich ziemlich sicher als Bumerang erweisen.

+ Philipp Lahm (r.) wird eigentlich noch auf dem Spielfeld gebraucht. © imago

3. Kimmich pocht (vorsichtig) auf mehr Einsatzzeiten

Tabelle, Aufstellungen, Statistiken - das komplette Bundesliga-Datenpaket In seiner ersten Saison war Joshua Kimmich einfach nur froh über jede Einsatzminute, die ihm Coach Pep Guardiola gönnte. Seine starken Auftritte im Bayern-Trikot verhalfen dem Youngster zu einem Stammplatz in der deutschen Nationalmannschaft. Bei Bayern unter Carlo Ancelotti war der flexible 21-Jährige, der sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehrkette zentral oder rechts spielen kann, zuletzt nicht mehr gesetzt. Nach dem 3:1-Erfolg Anfang Dezember gegen Mainz saß Kimmich fünf Pflichtspiele lang nur auf der Bank, erst Arturo Vidals Rippenprellung spülte ihn zuletzt gegen Werder Bremen wieder in die Startelf. „Jeder Spieler, der auf der Bank sitzt, ist enttäuscht. So ist das bei mir auch“, gab Kimmich Einblick in seine Seelenlage, nachdem er auch zum Start in 2017 in Freiburg zunächst die Bank drückte.

Der Nationalspieler hat höchste Ansprüche an sich selbst - eine Eigenschaft, die jeden Spieler des FC Bayern auszeichnet, die aber auch zu Unmut bei mangelnden Einsatzzeiten führen kann. Ancelotti sieht ihn als „Mann für rechts“, weiß aber, dass Kimmich „am liebsten im Mittelfeld“ auf der Sechserposition spielt. Dort vertraut der Coach derzeit allerdings eher Xabi Alonso und Vidal, wenn sie fit sind. Von Frust ist bei Kimmich zwar aktuell keine Rede, doch sollte der Rekordmeister beispielsweise den Vertrag mit dem 35-jährigen Alonso noch einmal verlängern, würde sich Kimmich sicherlich so seine Gedanken machen.

+ Joshua Kimmich hat keine Lust, dauerhaft auf der Bank zu sitzen. © Imago

4. Müller und die Tor-Krise

Mit keinem aktuellen Spieler aus dem FCB-Kader können sich die Fans so sehr identifizieren wie mit Thomas Müller. Doch Müller ist auf Tor-Diät. Ein mageres Erfolgserlebnis durfte der Offensivmann in dieser Saison erst verbuchen. Sein Stammplatz als hängender zentraler Mann hinter Sturmspitze Robert Lewandowski wackelt. Ancelotti baute zuletzt auf Thiago als Schaltzentrale im Mittelfeld. Die Bayern-Bosse wissen um den Stellenwert Müllers in der Mannschaft, im Verein und bei den Anhängern. Deswegen stärkte ihm Präsident Uli Hoeneß auch zuletzt verbal den Rücken. Doch einen Mitspieler dauerhaft durchzuschleppen, der nicht die erwartete Leistung liefert, kann sich auch der FC Bayern nicht leisten, gerade wenn es in der Champions League gegen die Topklubs geht. Man darf gespannt sein, wie lange die Bosse still halten, bevor sich Kritik am Ur-Bayern breit macht. Fest steht: Irgendwann muss Müller liefern, lieber früher als später.

+ Thomas Müller versucht, im Training wieder zurück zu alter Form zu finden. © imago

Video: Sammer glaubt an Müller

5. 35-Millionen-Einkauf Renato Sanches ist nicht integriert

Er war DIE Entdeckung der Europameisterschaft 2016, feierte mit Portugal den Titel und wurde als bester Nachwuchsspieler des Turniers ausgezeichnet. Der FC Bayern hatte den 18-Jährigen bereits vorher als Transfercoup verpflichtet, 35 Millionen Euro direkt an Benfica Lissabon überwiesen, inklusive Nachzahlungen könnte die Sanches-Verpflichtung die teuerste der Vereinsgeschichte werden. Doch bislang hat der Portugiese noch nicht „zurückgezahlt“.

Carlo Ancelotti ist zwar begeistert vom Talent des Teenagers (“Ich habe nicht viele Mittelfeldspieler mit dieser Power gesehen“), weiß aber auch um die Probleme bei der Integration des zweikampfstarken Mittelfeldspielers: „Es liegt an der neuen Sprache, am neuen Land, am neuen Klub, der neuen Mannschaft. Und er ist sehr jung. Wir müssen etwas Geduld mit ihm haben.“

Sollte die Integration voranschreiten, dann ist sich Ancelotti sicher: „Die zweite Saisonhälfte wird besser für ihn laufen.“ Doch dabei müssen alle mithelfen: die Vereinsverantwortlichen, die Kollegen und natürlich der Spieler selbst.

+ Renato Sanches ist beim FC Bayern noch kein entscheidender Faktor. © imago

6. Der Kader ist auf Kante genäht - Ribéry-Verletzung macht Sorgen

„Nicht schon wieder“ - der Aufschrei unter den Bayern-Fans war laut, als die neuerliche Verletzung von Franck Ribéry bekannt wurde. Der Franzose zog sich eine Zerrung am Oberschenkel zu und wird voraussichtlich zwei Wochen ausfallen. Was auf den ersten Blick wie eine zwar bedauernswerte, aber nicht weiter schlimme Nachricht klingt, erweist sich bei genauerer Betrachtung als „systemimmanente“ Schwierigkeit. Der Bayern-Kader umfasst gerade mal 20 Feldspieler. Auch wenn Ancelotti betont, er sei froh über den kleinen Kader, da er so alle Spieler bei Laune halten könne - sollten sich weitere absolute Leistungsträger verletzen, geraten die hohen Ziele des Rekordmeisters in höchste Gefahr. Nicht auszudenken, sollte beispielsweise Robert Lewandowski mal längere Zeit ausfallen.

Statt neue Spieler zu holen, gab der Klub mit Badstuber und Julian Green (zum VfB Stuttgart) sogar weitere Profis ab. Reagieren können die Bosse aktuell nicht mehr, das Transferfenster ist geschlossen - ein Spiel mit dem Feuer, das Ancelotti, Hoeneß und Rummenigge da treiben. Mit Niklas Süle und Sebastian Rudy stehen aber immerhin schon zwei Neuzugänge für die kommende Saison fest.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!