„Darauf haben FCB-Fans schon lange gewartet“: Völlig neues Bayern-Format in Fürstenfeldbruck

Von: Christoph Klaucke

Teilen

FCB-Fans dürfen sich auf ein völlig neues Format freuen. Der Rekordmeister präsentiert demnächst die „FC Bayern Show“ mit Giovane Élber und Stadionsprecher Stephan Lehmann.

München/Fürstenfeldbruck – Der FC Bayern München sorgt regelmäßig für Spektakel auf dem Fußballplatz. Beim 2:2 im Bundesliga-Klassiker in Dortmund gab es vier Tore zu bestaunen, darunter jedoch auch der bittere Last-Minute-Ausgleich. In der Champions League unter der Woche durften die Bayern dann wieder jubeln und schossen sich beim 4:2-Sieg in Pilsen vorzeitig ins Achtelfinale.

Langweilig wird es an der Säbener Straße selten, ständig ist etwas geboten. Und auch neben dem grünen Rasen werden die FCB-Fans bestens unterhalten. Die Münchner präsentieren demnächst die „FC Bayern Show“. Das neue Format will gemeinsam mit Giovane Élber und Stephan Lehmann einen Blick hinter die Kulissen des Rekordmeisters werfen.

Giovane Élber Geboren: 23. Juli 1972 (Alter 50 Jahre), Londrina, Paraná, Brasilien Statistik: 266 Spiele für den FC Bayern (139 Tore) Größte Erfolge: 4x Deutscher Meister, Champions League 2001

„FC Bayern Show“: Giovane Èlber und Stadionsprecher Lehmann präsentieren völlig neues Format

„Darauf haben FCB-Fans schon lange gewartet: Die Show zum besten Verein der Welt. Emotionen, legendäre Momente und einzigartige Erinnerungen – präsentiert von Stephan Lehmann und Giovane Élber“, heißt es in der Einladung von Bayern-Sponsor Paulaner. Die Brauerei lädt den Fan zusammen mit neun Freunden zur „Premiere dieser Show der Superlative“ ein. Mit einer Anmeldung und ein wenig Glück ist man dabei.

Giovane Élber jubelt mit Bastian Schweinsteiger und Michael Ballack, demnächst präsentiert er die „FC Bayern Show“. © Imago

Die Auserwählten dürfen als exklusive Gäste der „FC Bayern Show“ mit Élber und Lehmann in Fürstenfeldbruck dabei sein – und die FC-Bayern-Legende sowie den legendären Stadionsprecher persönlich kennenlernen. Demnach blicke die „FC Bayern Show“ unterhaltsam und spannend zurück auf legendäre Momente, lüfte Geheimnisse hinter dem Mythos FC Bayern und lasse einen Blick hinter die Kulissen des Rekordmeisters werfen. Wann das völlig neue Format stattfindet und auf welchen Kanälen es gezeigt wird, war zunächst nicht bekannt.

„FC Bayern Show“: Élber und Lehmann freuen sich die Fans

„Seit über 100 Jahren schreibt der FC Bayern Geschichte: Zum Lachen und zum Weinen, zum Träumen und zum Jubeln. Wir nehmen euch mit auf eine Reise in die emotionalsten Momente des FCB. Macht mit – wir sehen uns bei der Premiere der FC Bayern Show in Fürstenfeldbruck“, richtet Stadionsprecher Lehmann eine Botschaft an die Fans. Auch Élber ist begeistert.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

„Mit Stephan über den FC Bayern zu sprechen, das ist wie ein Familientreffen. Wir haben so viele legendäre Momente gemeinsam erlebt. Und Stephan kennt noch viel mehr Geschichten als ich. Das wird ein wunderbarer Abend für dich und deine Freunde. Versprochen!“, so der Kapitän der FC Bayern Legends. Élber gewann mit den Bayern vier Meisterschaften und drei DFB-Pokale mit dem Höhepunkt des Champions-League-Siegs 2001 (Die Erfolge des FC Bayern im Überblick). Der brasilianische Stürmer erzielte 139 Tore für die Münchner und wurde in seiner letzten Saison 2002/03 Bundesliga-Torschützenkönig.

Jahreshauptversammlung: FC Bayern droht Fan-Ärger wegen Katar-Deal

Einer seiner Nachfolger als Goalgetter war Robert Lewandowski. Der Pole ist beim FC Bayern jedoch seit dieser Spielzeit Geschichte. Thomas Müller bewirbt sich als Lewandowski-Nachfolger – eine Dauerlösung? Am Samstag (15. Oktober) sind die Fans dann zunächst auf der Jahreshauptversammlung zu Gast, wo dem FC Bayern erneut Fan-Ärger wegen dem Katar-Deal droht. (ck)