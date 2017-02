Lahm-Rücktritt: So emotional reagiert Guardiola

München - Der Rücktritt Philipp Lahms zum Saisonende war ein regelrechter Paukenschlag beim FC Bayern. Nun kommentiert Ex-Trainer Pep Guardiola die Entscheidung.

Bayern Münchens Ex-Trainer Pep Guardiola hat von Philipp Lahm nach dessen Rücktrittsankündigung in den höchsten Tönen geschwärmt. "Philipp Lahm war und ist eine besondere Person in meinem Leben. Ich fühle, dass er den Fußball noch immer in seinen Beinen hat. Er ist ein außergewöhnlicher Mensch und ein außergewöhnlicher Spieler", sagte der Teammanager von Manchester City am Freitag.

Bereits in seiner Zeit in München hatte Guardiola Lahms Ausnahmestellung wiederholt betont. Der Bayern-Kapitän sei der "intelligenteste Spieler, den ich je trainiert habe", hatte der Katalane gesagt.

Philipp Lahm: Stationen einer bewegten Karriere Zur Fotostrecke

Lahm, der seine Karriere zum Saisonende beendet, hinterlässt eine große Lücke beim FC Bayern - darüber sind sich Guardiola und auch dessen Vorgänger Jupp Heynckes einig. "Er gehört zu den ganz großen Spielern der Bundesliga-Geschichte", sagte Heynckes der Münchner Abendzeitung (Samstagsausgabe). Deshalb sei es wichtig für den FCB, Lahm in einer anderen Funktion an den Klub zu binden. Man müsse sehen, "dass Figuren nachrücken, die für Identifikation sorgen", sagte der 71-Jährige: "Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Historie des FC Bayern."

SID