Vier Mal samstags, zwei Mal Topspiel - so spielt der FC Bayern bis Februar in der Bundesliga

Für die laufende Bundesliga-Saison 2018/2019 hat die DFL die Spieltage 15 bis 21 terminiert. Der FC Bayern muss vier Mal samstags ran und wird zwei Top-Spiele bestreiten.

Frankfurt am Main - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwoch die genauen Termine und Uhrzeiten für die Bundesliga-Spieltage 15 bis 21 bekanntgegeben. Fußball-Fans und Verantwortliche können nun bis 9. Februar 2019 vorausplanen.

Der amtierende Deutsche Meister FC Bayern München wird seine Hinrunde am 22. Dezember mit einem Top-Spiel um 18.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt beenden und die Rückrunde am Freitag, den 18. Januar 2019, gegen die TSG 1899 Hoffenheim einläuten. Über letzteres dürfen sich die Fans des FC Bayern besonders freuen, denn das ZDF überträgt das Spiel live im Free-TV. In den kommenden sieben Spieltagen muss der FC Bayern in der Bundesliga viermal an einem Samstag und jeweils einmal an einem Mittwoch, Freitag und Sonntag antreten.

Zuletzt machte der FC Bayern negative Schlagzeilen mit internen Diskussionen, einer möglichen Superliga und durchwachsenen Leistungen.

Termine des FC Bayern für die Spieltage 15 bis 21