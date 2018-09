Sorgt Klopp indirekt für eine riesige Bayern-Doku? Amazon hofft auf spektakuläres Projekt

Bekommt der FC Bayern München bald seine eigene Dokumentation auf Amazon? Offenbar liegt dem Verein ein Angebot vor.

München - Worüber scherzen Thomas Müller und Mats Hummels, wenn sie nach einem Champions-League massiert werden? Wie laut wird Niko Kovac in der Halbzeitpause in der Kabine? Und worüber tuscheln Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge beim Fest-Bankett? Fragen wie diese könnte Bayern-Fans bald auf spektakuläre Art und Weise beantwortet bekommen.

Theoretisch zumindest. Denn der US-Konzern Amazon wünscht sich einem Bericht der Daily Mail zufolge den Dreh einer Dokumentation, die einen detaillierten Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen des deutschen Rekordmeisters Saison werfen soll.

Einblicke hinter die Kulisse

Unter dem Titel „All Or Nothing“ (Alles oder nichts) hatte Amazon erst jüngst eine achtteilige Serie über die Meistersaison von Manchester City veröffentlicht, die in ihrem Grundprinzip mit „Deutschland - Ein Sommermärchen" vergleichbar ist. Ein Kamera-Team begleitet die Mannschaft dorthin wo „normale“ TV-Kameras nicht drehen dürfen - in die Kabine, den Besprechungsräumen oder den Speisesaal.

Laut Sun hat der Verein von Trainer Pep Guardiola dafür rund 11 Millionen Euro eingestrichen. Zuvor hatte Amazon bereits Dokumentationen über die NFL-Klubs Arizona Cardinals, L.A. Rams und Dallas Cowboys gedreht.

Pep über die Bundesliga: Das ist der Unterschied zu England

Klopp lehnt Dokumentation ab

Laut DailyMail hatte sich Amazon bereits um eine Dreh-Erlaubnis beim FC Liverpool bemüht, sich von Jürgen Klopp aber einen Korb eingefangen. Der Trainer persönlich habe interveniert, da er sich bei seiner Arbeit nicht in die Karten schauen lassen wolle und befürchte, dass sich seine Spieler vor laufenden Kameras anders verhalten würden. Eine Antwort der Bayern ist noch nicht bekannt.

Trotz überwiegend positiver Rezension der bisherigen Amazon-Sportdokus gibt es auch kritische Stimmen. Diese betonen, dass die vermeintlich authentischen Bilder aus dem Innenleben eines Fußballvereins letztlich nur eine geschönte Variante der Wirklichkeit darstellen würden. Schließlich würden die Vereine nur diejenigen Bilder nach außen dringen lassen, die ihren Vorstellungen entsprächen.

Ob der FC Bayern grundsätzlich Interesse hätte? Fraglich. Auch, wenn sich auf diesem Wege der Ruf als FC Hollywood noch einmal in ein ganz anderes Licht setzen ließe...

Nach Siegesserie beim FC Bayern: Was ist das Erfolgsgeheimnis von Trainer Niko Kovac?