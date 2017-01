Herbstmeister! Eiskalter Lewy lässt Carlo jubeln

von José Carlos Menzel López schließen

Freiburg - Der eiskalte Knipser Robert Lewandowski hat Bayern München trotz Stotterstarts im Breisgauer Eisschrank die 22. Herbstmeisterschaft beschert - mitten im Januar.

Dieser Robert Lewandowski ist jeden Cent wert! Dank eines Doppelpacks seines Torjägers ist der FC Bayern mit einem Dusel-Sieg ins Jahr 2017 gestartet. Mit einem Last-Minute-Treffer in der Nachspielzeit bewahrte der Pole seine Mannschaft vor einem Punktverlust beim SC Freiburg (90.+1).

In der ersten Hälfte hatte der Knipser bereits den frühen 0:1-Rückstand (4.) durch Janik Haberer ausgeglichen (35.) und sorgte fast im Alleingang für den 2:1 (1:1)-Erfolg beim Aufsteiger. „Das war ein zähes Stück“, meinte Thomas Müller zum knappen Sieg.

Rummenigge steckt im Stau fest

Dabei begann der Abend für die Bayern alles andere als blendend. Für Karl-Heinz Rummenigge schon auf dem Weg zum Schwarzwald-Stadion, denn der Vorstandsvorsitzende steckte bei der Anfahrt im Stau fest. Ähnlich erging es der Mannschaft wenig später auf dem Rasen, nach nur vier Minuten lagen Lahm & Co. schon 0:1 zurück. Einen Freiburger Angriff konnte Mats Hummels nur mit einem Fehlpass in den Fuß von Grifo unterbinden, der Italiener setzte gedankenschnell Janik Haberer in Szene. Auch der Angreifer fackelte nicht lange und schob den Ball an Neuer vorbei ins Netz (4.). Im sechsten Pflichtspiel mit der Viererkette Lahm, Martinez, Hummels und Alaba setzte es den ersten Gegentreffer für das Quartett.

Und bis die Bayern den Schwarzwald-Schock verdaut hatten, dauerte es eine ganze Weile. Der Motor der Münchner war eingefroren - was aber weniger an den zapfigen Minusgraden im Breisgau als vielmehr an dem fehlenden Plan im Spiel des FCB lag. Lücken und Räume fanden die Roten in Freiburgs Hälfte kaum. „Wir haben keinen guten Spielaufbau gehabt“, so Müller. So musste eine Standardsituation zum Ausgleich herhalten. Eine Ecke vom ansonsten unsichtbaren Douglas Costa segelte durch den Strafraum und fand den Torjäger. Lewy nahm die Kugel direkt und ließ Schwolow keine Chance - 1:1 (35.).

Vom Rekordmeister kam in den ersten 45 Minuten zu wenig, SC-Coach Christian Streich hatte seine Spieler perfekt auf die Münchner eingestellt. Die einzige gute Torgelegenheit neben dem Treffer von Lewandowski hatte Arturo Vidal, doch Schwolow lenkte den Schuss des Chilenen noch um den Pfosten (27.). Die Bayern hatten sichtlich Probleme mit dem laufintensiven und leidenschaftlichen Auftritt der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel tauten die Roten ein wenig auf - wenn etwas nach vorne ging, dann meist über rechts. So war es auch Arjen Robben, der die beste Chance in der zweiten Hälfte. Unnachahmlich zog er nach innen, doch Schwolow verhinderte den Einschlag mit einer tollen Parade (56.).

Den Bayern-Fans stockte eine Viertelstunde vor Schluss noch einmal kurz der Atem, als Haberer im Strafraum zu Fall ging und ein Pfiff ertönte - doch Schiri Manuel Gräfe entschied zurecht auf Schwalbe des Freiburgers (74.). Am Ende deutete alles auf ein gerechtes Unentschieden, doch dann kam Lewandowski. In Weltklasse-Manier pflückte er eine Flanke des eingewechselten Franck Ribéry und schloss zum schmeichelhaften 2:1 ab. „Ich wusste gar nicht, wo der Ball war“, meinte Lewy über seine artistische Einlage. „Mein erster Gedanke war, den Ball weiter zu spielen. Aber es war keiner da. Dann habe ich den Ball kontrolliert und beim Schuss ein wenig Glück gehabt.“ In der ewigen Torjägerliste aller Ausländer zog er mit seinen Ligatreffer 134 und 135 an Ex-FCB-Knipser Giovane Elber (133) vorbei. Nur Bremens Claudio Pizarro (190) liegt noch vor dem Polen.

