Wagner ohne Angst vor Kontrahent Gomez: „Ich hätte die WM-Teilnahme verdient“

Sandro Wagner hat einen großen Traum: die WM 2018. Still und leise ist der Mittelstürmer dabei allerdings kaum. Denn die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht.

München - Das große Wettballern für Jogi ist eröffnet! Am Sonntag knipste erst Mario Gomez doppelt gegen den 1. FC Köln, dann legte Sandro Wagner bei Bayerns 4:0 in Freiburg ein Abstauber-Tor nach. Seit die beiden Mittelstürmer im Winter die Klubs gewechselt haben, schießen sie sich warm für die Weltmeisterschaft im Sommer in Russland – und lassen es auch verbal krachen.

Gomez, der seit Januar wieder für seinen Jugendverein VfB Stuttgart auf Torejagd geht, hatte im WamS-Interview vorgelegt. „Ich glaube nicht, dass es für den Bundestrainer eine sehr große Rolle spielt, ob ich jetzt noch fünf oder zehn Tore mache. Es geht darum, dass ich maximale Kondition habe.“

Sandro Wagner strotzt vor Selbstbewusstsein

Zwischen den Zeilen liest man, dass sich der 32-Jährige im Vorteil sieht, weil er eben immer spielt. Acht Mal lief er für den VfB in der Rückrunde auf, sieben Mal spielte er über die volle Distanz (insgesamt 681 Minuten). Gomez schoss vier Tore, legte zwei weitere vor. Der Stuttgarter strotzt vor Selbstbewusstsein, meinte: „Jogi Löw kann die Situation sehr gut einschätzen. Er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann.“

Gomez hat Wagner im Visier

In Richtung Wagner ließ der Halb-Spanier dann noch eine Kampfansage los. Gomez zum Stürmer-Dasein beim FC Bayern: „Wenn du da nicht triffst, müsstest du dir Gedanken machen.“ Er muss es wissen, kickte von 2009 bis 2013 schließlich selbst für den Rekordmeister – und Gomez lieferte regelmäßig ab, erzielte 113 Buden in 174 Partien. Auch aktuell läuft alles nach Plan, nur eins eben nicht: Konkurrent Wagner spielt bei Gomez’ WM-Plan nicht mit.

Der Ex-Hoffenheimer gibt in München zwar meistens – wie erwartet – den Bankdrücker hinter Robert Lewandowski. Doch seine seltenen Startelfeinsätze nutzt die Sturmkante eiskalt aus. In gerade einmal 280 Minuten (drei Spiele von Beginn an) netzte Wagner drei Mal ein. Zum Vergleich: In der Hinrunde für die TSG (870 Minuten) traf er vier Mal.

Tore sind für Wagner wohl noch wichtiger als für jeden anderen Mittelstürmer, zumindest ist die Brust des 30-Jährigen entsprechend breit. Nach dem Spiel gegen Freiburg sprach er in der Mixed Zone über Schwierigkeiten beim FCB und Konkurrent Gomez. Wir haben Wagners Aussagen aufgezeichnet:

Herr Wagner, wie gut tut das Tor gegen Freiburg?

Sandro Wagner: Für mich war es einfach wichtig, ein Tor zu machen. Ich durfte wieder von Anfang an spielen. Ich arbeite viel, hab davor schon gut gearbeitet für die Mannschaft – es war schön, dass ich mich dann belohnen konnte mit einem Tor.

Zwischenruf von Mats Hummels: „Das war Abseits, das war Abseits!“

Bis zum Treffer haben Sie sich schwer getan. Woran lag’s?

Sandro Wagner: Ab und zu ist es schwierig. Aber so ist es halt, wenn du mit einer neu zusammengewürfelten Mannschaft spielst – vor allem auswärts. Der Trainer hat mir schon vor ein paar Tagen gesagt, dass ich spiele, und er hat gesagt: Es ist blöd immer auswärts. Er weiß selber, dass das nicht einfach ist. Aber ich freue mich über jede Minute, die brauche ich auch für den Sommer.

Àpropos Sommer. Wie wichtig war Ihr Tor im Duell mit DFB-Konkurrent Mario Gomez?

Sandro Wagner: Ich schaue nur auf mich, prinzipiell ist mir wurscht, wer was macht. Ich schaue auf mich. Ich habe die letzten Jahre gut gearbeitet, viele Tore gemacht. Der ein oder andere hat seinem Medienberater anscheinend schon einen WM-Vorschuss gegeben. Ich bin überzeugt von mir. Ich habe in jedem Verein Tore gemacht: für Darmstadt im Abstiegskampf, in Hoffenheim für die Europa League, jetzt für Bayern und die Deutsche Meisterschaft. Deswegen hätte ich es verdient, denke ich. Ich bin gut drauf. In meinen Augen bin ich der beste deutsche Stürmer, das habe ich schon tausend Mal gesagt – das wird sich auch nicht ändern. Jogi Löw entscheidet, ich akzeptiere jede Entscheidung. Aber ich bin sehr positiv, dass ich mitfahren darf.

Jonas Austermann