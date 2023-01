So denkt Manuel Neuer über den Sommer-Transfer

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Der FC Bayern hat Torwart Yann Sommer verpflichtet. Manuel Neuer muss wohl um seinen Stammplatz kämpfen – Trainer Nagelsmann spielt das herunter.

München – Hinter Neuzugang Yann Sommer (34) liegen turbulente 24 Stunden. Im roten Privatjet ging es für den neuen Torhüter des FC Bayern am Mittwoch (18. Januar) von Düsseldorf nach München, wo er um 18.27 Uhr landete. Ohne Umwege wurde der Schweizer danach ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gefahren. Über zwei Stunden dauerte die internistische Untersuchung, ehe es für Sommer gemeinsam mit Ehefrau Alina an die Säbener Straße ging, wo der Medizincheck finalisiert wurde.

FC Bayern: Neuer-Ersatz Yann Sommer feiert schon in Leipzig sein Debüt

Die Zeit drängte, immerhin sollte der Ersatzmann für den verletzten Manuel Neuer (36/Unterschenkelbruch) am Abschlusstraining teilnehmen und anschließend in den Flieger nach Leipzig steigen. Was der Neue auch tat. Damit ist klar: Zum Bundesliga-Wiederauftakt gegen RB wird Sommer zwischen den Pfosten stehen.

„Nach Manuels Ausfall mussten wir reagieren. Wir haben für diese Saison große Ziele, die wir erreichen wollen und haben deshalb Yann Sommer engagiert, den wir für einen der besten europäischen Torhüter halten“, lässt sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) in der entsprechenden Mitteilung zitieren. Sommer sagt: „Es ist ein großer Klub mit Power, wir haben oft gegeneinander gespielt – ich weiß um die enorme Qualität und Strahlkraft dieses Vereins.“

Künftig Rivalen um den Stammplatz im Bayern-Tor: Manuel Neuer (l.) und Neuzugang Yann Sommer. © Laci Perenyi/Imago

Bayern-Stammkeeper Manuel Neuer arbeitet an seinem Comeback – auch daheim

Den Rummel um seinen neuen Kollegen hat Stamm-Keeper Neuer daheim am Tegernsee nur am Rande mitbekommen. Er blendet bewusst alles aus, was nicht unmittelbar mit seinem Comeback zu tun hat, arbeitet zielstrebig an seiner Rückkehr und steigert sich stetig. Neuer kann sein lädiertes Bein bereits teilbelasten und spult sein Reha-Programm sowohl an der Säbener Straße als auch in den eigenen vier Wänden ab – wo er sich einen vollausgestatteten Fitnessraum eingerichtet hat.

Dementsprechend zufrieden ist er mit seinen Fortschritten, die ursprünglich anvisierte Ausfallzeit von einem halben Jahr kann – Stand jetzt sicher eingehalten werden. Darum ist er zuversichtlich, dass er wieder zu alter Stärke gelangt.

Droht dem FCB ein Konkurrenzkampf Neuer gegen Sommer? Nagelsmann: „Spielt keine Rolle“

Manuel Neuer zieht sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurück, außer einem Foto an Krücken Anfang Januar war von ihm nichts zu sehen und zu hören. Natürlich wird er einige Heimspiele in der Allianz Arena verfolgen. Dabei geht es ihm aber um die Mannschaft, und nicht etwa darum, seinen neuen Konkurrenten auszuspähen. Er hat das Selbstvertrauen, ab Sommer wieder als unangefochtene Nummer eins den Torwart-Dienst an der Säbener Straße anzutreten. Worte wie „Karriereende“ ärgern ihn.

Trainer Julian Nagelsmann (35) kündigte jüngst an, dass er sich mit einem künftigen Torhüter-Duell noch nicht auseinandersetzt: „Für mich spielt das keine Rolle. Mein Job ist, die Rückrunde so zu gestalten, dass ich im Sommer fest im Sattel bin.“ Der Klub hätte in Neuer einen herausragenden Torwart, „der im Sommer hoffentlich zurückkommt. Dann erfreuen wir uns an seiner großen Qualität.“ Für Neuer ist es okay, dass bis dahin Sommer im Fokus steht. Danach will er wieder die Maßstäbe setzen. (bok/hlr)