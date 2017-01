Douglas Costa: Das ist mein Wunsch für 2017

Flügelflitzer hat im neuen Jahr Großes vor

München - Douglas Costa hat beim FC Bayern ein bewegtes Jahr hinter sich. Der Brasilianer hatte Glanzpunkte, musste sich aber auch mit vielen Verletzungen herumplagen. Für 2017 hat er einen ganz speziellen Wunsch.

Eineinhalb Jahre ist Douglas Costa nun beim FC Bayern. Seitdem gleicht seine Karriere in München einer Achterbahnfahrt. In der Hinrunde der Saison 2015/16 war der Brasilianer kaum zu stoppen und zeigte, warum die Bayern für ihn 30 Millionen Euro an Schachtar Donezk überwiesen. Zwar erzielte der 26-Jährige „nur“ vier Treffer, dafür konnte er aber ganze 14 Tore vorbereiten und spielte seine Gegenspieler mit seinen Tempodribblings reihenweise schwindelig. Dann bremste ihn eine muskuläre Verletzung vor der Winterpause. In der Rückrunde war er unter Pep Guardiola weiterhin Stammkraft, doch Costa konnte im Frühjahr 2016 nicht an seine Leistungen der Vorrunde anknüpfen, wirkte wie ausgewechselt.

Auch die aktuelle Spielzeit begann für den Flügelflitzer denkbar schlecht. Wieder war es eine Muskelverletzung im Oberschenkel, die ihn zu einer Pause von mehreren Wochen zwang. Doch zum Ende der Hinrunde ging es für Douglas Costa wieder bergauf. Bei nur 13 Minuten Spielzeit in Wolfsburg gelang ihm ein Treffer. In Darmstadt legte er noch einen drauf. Mit einem krachenden Distanzschuss in den Winkel brachte er den Rekordmeister erst auf die Siegerstraße. Auch gegen Leipzig passte die Leistung. Mit seinem herausgeholten Elfmeter machten die Bayern kurz vor der Halbzeit mit dem 3:0 den Deckel drauf.

In der Bild erklärt Costa nun seine Pläne für 2017 und welche Titel er sich wünscht.

„Europas Fußballer des Jahres? Möglich!“

Der 26-Jährige hat viel vor im neuen Jahr und geht optimistisch in die Vorbereitung für die Rückrunde: „2017 wird mein Jahr, weil ich dann schon zwei Jahre in München bin. Ich bin einfach noch besser integriert. Ich habe auch zwei Jahre gebraucht, um bei Schachtar Donezk richtig gut zu spielen. Die habe ich dann in München rum.“ Dabei stehen gleich drei Titel auf seiner Wunschliste ganz oben, aber nicht das Triple: „Ich wünsche mir für 2017 den Bundesliga- und den Champions-League-Titel! Das wäre schon ganz in Ordnung“, sagte er der Bild. Mit einem Auge schielt Costa noch auf eine individuelle Auszeichnung: „Europas Fußballer des Jahres? Möglich!“

Wenn er mit seinen Leistungen um diesen Titel mitspielt, ist auch der Champions-League-Triumph in diesem Jahr absolut machbar.

