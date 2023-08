Bayern-Star Kane drückt Englands Frauen im WM-Finale die Daumen – und hat einen großen Wunsch

Von: Christoph Wutz

Teilen

Harry Kane glänzt im Bayern-Dress. Jetzt meldete er sich per Videobotschaft. Der 30-Jährige hofft auf den WM-Triumph seiner englischen Landsfrauen.

München – Harry Kane strahlte nach dem 4:0-Sieg seiner Bayern gegen Werder Bremen am ersten Bundesliga-Spieltag über beide Ohren. Der Rekordzugang des FC Bayern München hatte mit einem Tor und einer Vorlage maßgeblich zum erfolgreichen Saisonstart beigetragen. Doch nicht nur das beschert dem Engländer derzeit Freude: Er fiebert auch gebannt mit der englischen Frauen-Nationalmannschaft mit, die bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland im Finale gegen Spanien (Sonntag, 12 Uhr MESZ) steht. Vor dem Endspiel wandte sich Kane an die Kickerinnen – und äußerte einen besonderen Wunsch.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London, Großbritannien Bisherige Vereine: u.a. Tottenham Hotspur, FC Bayern München Marktwert: 90 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

„Ich werde zusehen“: Bayerns Kane fiebert mit englischer Frauen-Nationalelf mit

Auf seinem Instagram- und Twitter-Kanal teilte der Kapitän der englischen Herren-Nationalmannschaft eine Videobotschaft an die Auswahl, die nach dem EM-Triumph im letzten Jahr nun auch um WM-Gold kämpft. „Hallo Lionesses (z. dt.: Löwinnen, Anm. d. Red.), ich wollte euch nur ganz viel Glück für das WM-Finale am Sonntag wünschen“, sagte Kane. „Ich werde zusehen“, so der Bayern-Star, der gegen Bremen die Bestnote erhielt und mit 58 Treffern Rekordtorschütze der „Three Lions“ ist.

Anschließend brachte er seine Begeisterung über das Turnier seiner Landsfrauen zum Ausdruck: „Eine unglaubliche Reise bisher, ihr solltet wirklich stolz auf euch sein,“ äußerte sich Kane kurz vor dem Endspiel der Mannschaft von Sarina Wiegman – und lobte die bisherigen Leistungen. Auf dem Weg ins Finale hatten die Engländerinnen zuletzt auch den starken Co-Gastgeber Australien im Halbfinale mit 3:1 ausgeschaltet.

Bayern-Stürmer Harry Kane (l.) drückt seinen Landsfrauen (hier mit Alessia Russo, Lauren Hemp und Ella Toone (v. l.)) im WM-Finale fest die Daumen. © Screenshot: Instagram/Harry Kane / Imago / Eibner

„Bringt die Trophäe nach Hause“: FCB-Star Kane hat vor WM-Finale großen Wunsch

Kane sprach seine volle Rückendeckung aus: „Wir stehen alle hinter euch, wir alle unterstützen euch! Wir wissen, dass ihr das schaffen könnt!“, machte er den „Lionesses“ Mut für die letzte Hürde vor dem möglichen erstmaligen WM-Triumph.

„Also schnappt euch den WM-Sieg und bringt die Trophäe nach Hause!“, formulierte der Bayern-Star in Anlehnung an die lange Sehnsucht der Engländer nach dem zweiten WM-Titel überhaupt nach jenem der Männer 1966 einen speziellen Wunsch. Abschließend wünschte er der Auswahl „nur das Beste.“

Der Rekordeinkauf der Münchner äußerte sich außerdem nach seinem Bundesliga-Debüt am Freitag. Er habe vor der Partie gegen Werder „Schmetterlinge im Bauch“ gehabt, schwärmte Kane unmittelbar nach seinem ersten Bayern-Auftritt. (wuc)