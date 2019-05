FC-Bayern-Stars lassen Heidi Klum eiskalt abblitzen - Heftige Reaktionen 

Richtig so. So lange der DFB noch nicht für Gleichberechtigung gesorgt hat, darf kein andersgeschlechtliches Wesen in Fußballkabinen.

Merkel war auch in der Kabine des Deutschen Fußballnationalmannschaft und ließ sich u. a. mit Özil fotografieren, der und seine Mannschaftkameraden ihr Trikot da schon abgelegt hatten, und ihr mit freiem Oberkörper begegneten. Sie selbst lief in voller Bekleidung dazwischen herum. Unmöglich, diese sexistische Verhalten auch dieser Frau.So lange solche Fotos nicht Männern in den Kabinen der Frauenfußballerinnen erlaubt werden, müssen Frauen, wie die Klum oder die Merkel, eben draußen bleiben oder sich oben herum auch frei machen für das Selfi der Begierde.