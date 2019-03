Steht Arjen Robben nie wieder für den FC Bayern auf dem Platz?

Wann kehrt Arjen Robben zurück auf den Rasen? Eine Frage, deren Antwort wohl noch in ferner Zukunft liegt. Denn eine Aussage von Hasan Salihamidzic lässt Schlimmes befürchten.

Update vom 19. März 2019, 17.18 Uhr:

Leise Hoffnung für Arjen Robben? Die tz-Redaktion beobachtete, wie der Niederländer am Dienstag für 20 Minuten auf dem Platz an der Säbener Straße trainierte. Er spulte sein individuelles Programm mit Reha-Coach Peter Schlosser ab.

News vom 19. März 2019, 12.12 Uhr:

München - Es ist die letzte Saison für Arjen Robben beim FC Bayern. Im Sommer verabschiedet sich „Mr. Wembley“ endgültig vom Rekordmeister. Umso tragischer, dass in den letzten Monaten seiner FCB-Zeit ein viel zitiertes Dilemma seiner Karriere nochmals schonungslos offen gelegt wird. Die große Verletzungsanfälligkeit des Routiniers. Statt der gebührenden Abschiedstournee durch Deutschlands Stadien plagt sich der Flügelspieler durch die Reha.

Doch ein baldiges Ende ist offenbar nicht in Sicht. Steht Arjen Robben womöglich nie mehr für den FC Bayern auf dem Platz? Offenbar ein nicht unmögliches Szenario. Denn nach dem 6:0-Sieg des FC Bayern gegen Mainz 05 machte Sportdirektor Hasan Salihamidzic wenig Mut auf eine nahende Rückkehr. „Wann er wieder fit ist, kann ich wirklich nicht sagen. Ich bin kein Arzt. Aber ich sehe ihn jeden Tag und jetzt geht's ihm ein bisschen besser", erzählt Brazzo. Mittlerweile fehlt der Niederländer bereits seit Ende November, dabei war zunächst nur die Rede von Oberschenkelproblemen, die letztlich jedoch das Hinrunden-Aus bedeuten sollten.

Hasan Salihamidzic: „Ich rede jeden Tag mit Arjen“

Auch während des Trainingslagers in Doha/Katar schlug sich Robben weiter mit der Verletzung herum. Der Comeback-Plan verschob sich nochmals nach hinten. Das erste Mannschaftstraining sollte Robben schließlich erst Anfang März absolvieren. Doch das Glück währte nicht lange, plötzlich plagte ihn eine Wadenverletzung, die bis heute anhält. "Ich rede jeden Tag mit Arjen. Er ist wieder im Aufbautraining und wirklich ein unglaublicher Profi. Er arbeitet seit drei Monaten jeden Tag mit einem Ehrgeiz, so was ist wirklich unglaublich", überschüttet Hasan Salihamidzic seinen unermüdlich rackernden Spieler mit Lob. Worte, die im Moment wahrscheinlich nur ein schwacher Trost für den 35-Jährigen sind.

Video: Robbens Verletzung wirft Fragen auf