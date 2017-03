Ribéry nach Köln-Sieg: „Das ist auch für Arsenal wichtig“

Köln - Der FC Bayern siegt souverän in Köln und beendet damit die Heimserie der Mannschaft von Peter Stöger. Die Stimmen zum beeindruckenden Bayern-Erfolg.

Der FC Bayern nutzt den Patzer von Verfolger RB Leipzig, der in Augsburg über ein 2:2 nicht hinauskam, aus und siegt souverän und äußerst abgeklärt gegen den 1. FC Köln. Javi Martinez brachte die Roten in der 25. Minute in Front, Juan Bernat erhöhte zum optimalen Zeitpunkt kurz nach der Pause auf 2:0.

Nach der klaren Führung begann der Rekordmeister das Ergebnis zu verwalten, ließ Ball und Gegner laufen, ohne dabei aber selbst allzu gefährlich zu werden. Der Gastgeber mühte sich zwar nach Kräften, der bajuwarischen Dominanz Paroli zu bieten, blieb dabei aber meist blass. Franck Ribéry, der für den angeschlagenen Douglas Costa in die Partie gekommen war, sorgte nach toller Vorarbeit von Thiago und Bernat für den 3:0-Endstand. Die Stimmen zur fast schon meisterlichen Vorstellung des FC Bayern.

Jörg Schmadtke (Geschäftsführer Sport 1. FC Köln): „Solche Situationen wie die von Osako brauchst du eben gegen die Bayern. Aber wir haben sie nicht genutzt. Ich finde wir haben es über weite Strecken sehr gut gemacht, aber in der Verfassung, in der die Bayern derzeit sind, sind sie nicht zu schlagen. Unsere Aufstellung mit Dominique Heintz zentral hat gut funktioniert, das Zentrum haben wir dicht gemacht.“

...zum möglichen Elfmeter für Köln: „Ja, den kann man geben, aber dann geht es eben 3:1 für die Bayern aus. Da brauchen wir jetzt nicht groß drüber diskutieren.“

Franck Ribéry (Torschütze FC Bayern): „Das war gut. Wir müssen so weiter machen. Das war heute ein schweres Spiel, aber wir haben es gut gemacht. 3:0 in Köln. Sie sind eine gute Mannschaft, sie haben bisher eine gute Saison gespielt. Das ist auch für Dienstag gegen Arsenal wichtig. Wir wollen immer attackieren, wir müssen aber aufpassen. Das erste Tor haben wir schön herausgespielt. Das zweite Tor war dann sehr wichtig für das Spiel.“

...zur Kadersituation bei den Bayern: „Jerome Boateng fehlt noch, Renato Sanches war ein bisschen krank, wir brauchen aber alle Spieler für diese Saison. Es ist sehr schön, wenn wir komplett sind.“

Neven Subotic (Verteidiger 1. FC Köln): „Als Sportler bin ich unzufrieden. Wir haben uns die ganze Woche auf das Spiel gefreut. Wir haben uns über die 90 Minuten ganz gut geschlagen, in der ersten Halbzeit hatten wir auch die Chancen, wir haben die Tore aber nicht gemacht und auch den Elfmeter nicht bekommen. Wenn die Bayern diesen Ballbesitz haben dann liegt ihnen das eben. Wir waren insgesamt aber wie gesagt ganz gut dabei, unsere Leistung war nicht ganz verkehrt.

...über seinen Ex-Teamkollegen Robert Lewandowski: „Der Junge ist einfach eine Granate. Er hat einen robusten Körper, ist dynamisch, weiß wie man ihn einsetzt. In Dortmund ist er nicht so schnell gefallen, heute fällt er schneller. Es ist aber kein Erfolg, dass er nicht getroffen hat.“

Dominique Heintz (Verteidiger 1. FC Köln): „In der ersten Halbzeit hatten wir ein gutes Gefühl und auch ein, zwei gute Konterchancen. Wenn du gegen Bayern dann aber im Rückstand bist, hast du kaum noch eine Chance.“

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): „Was meine Jungs an Laufbereitschaft und Willen gezeigt haben, war gut. Der FC Bayern ist in Top-Form. Gratulation zum Sieg und alles Gute in der Champions League. Wenn wir ein Spiel gegen die Bayern positiv gestalten wollen, müssen die wenigen Situationen, die sich bieten, auch positiv für uns ausgehen. Wir hatten die erste gute Chance des Spiels, da hätte es interessant werden können. Nach dem 0:2 kurz nach der Pause war es dann aber schwierig, gegen eine so starke Mannschaft in irgendeiner Form Zugriff zu bekommen.“

Carlo Ancelotti (Trainer FC Bayern): „Wir sind glücklich, weil es ein wichtiges Ergebnis für uns war. Wir hatten am Anfang des Spiels Probleme, weil der Gegner sehr gut organisiert war. Nach dem 1:0 haben sich dann aber mehr Räume geboten, und in der zweiten Halbzeit haben wir eine gute Leistung abgeliefert.“

