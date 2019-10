Gnabry nach Gala-Vorstellung gegen Tottenham: „Zuletzt in der F-Jugend“

Der FC Bayern München überzeugt auf der europäischen Bühne auf ganzer Linie und fertigt Tottenham ab. Die wichtigsten Stimmen zum Spiel.

London - Was für ein Abend im Norden Londons für den FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister schlägt die Tottenham Hotspur auswärts mit 7:2. Bei den Münchnern überstrahlt ein überragender Serge Gnabry alle anderen. Vier Tore steuerte der deutsche Nationalspieler zum Kantersieg des FCB bei und auch der in großen Spielen oft gescholtene Robert Lewandowski traf doppelt. Somit stehen die Bayern nach zwei Spieltagen in der Königsklasse mit sechs Punkten da.

Die einzigen Wermutstropfen beim Spiel in London waren die Verletzungen von Jerome Boateng und David Alaba. Boateng humpelte in der zweiten Halbzeit vom Feld und Alaba musste bereits in der Halbzeitpause ausgewechselt werden. Unterm Strich kann der FC Bayern aber auf einen überragenden Europapokalabend zurückblicken. Die wichtigsten Stimmen zum Spiel haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Serge Gnabry über...

...das Spiel: Wir haben heute eine super Performance abgeleistet, einfach immer Druck gemacht, nicht aufgehört und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Es war ein super Abend für uns.

...das letzte Mal, als er vier Tore in einem Spiel geschossen hat: Vielleicht in der F-Jugend, auf jeden Fall schon lange her. Ich habe jetzt eineinhalb Saisons auf mein erstes Champions-League-Tor gewartet. Dass es dann am Ende vier werden, habe ich mir gestern natürlich auch nicht erträumt.

...vier Tore als ehemaliger Arsenal-Spieler gegen den Rivalen Tottenham: Ich will es nicht größer machen, als es ist, aber für alle Arsenal-Fans war das etwas Schönes.

...seine Familie im Stadion: Der Druck hat geholfen. Mein Papa hat gesagt, du musst gut spielen und das hab ich gemacht.

Joshua Kimmich über...

...die Leistung der Bayern: Ich würde mal sagen, wir sind glücklich in die Pause gekommen. Das hat nicht so ganz den Spielverlauf wiedergegeben. Die zweite Hälfte war dann aber phänomenal.

...Serge Gnabry: Der Serge kriegt von mir einen Kuss auf die Stirn, bevor er ins Bett geht.

...sein Tor als Antwort auf Karl-Heinz Rummenigge: Ne, ich wollte einfach nur der Mannschaft helfen. Hatte überhaupt nichts mit ihm zu tun.

Niko Kovac über...

...den Spielverlauf: Das 7:2 sah nach 30 Minuten nicht so aus. Wir hatten schon Probleme. Da hat uns der Manuel mit klasse Aktionen im Spiel gehalten. Dann haben wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht.

...Serge Gnabry: Der Serge hat schon im letzten Spiel einen aufgelegt und einen gemacht. Die Qualitäten, die er nach vorne hat, sind sensationell. Was ich von ihm noch fordere, ist die Defensivarbeit

...die Leistung seiner Mannschaft: „Es war ein toller Abend für den FC Bayern, für den deutschen Fußball. Hier so ein Spiel abzuliefern, das ist einzigartig."

Manuel Neuer über...

...seinen Torwart-Kollegen Hugo Lloris: „Der Hugo Lloris tut mir schon ein bisschen leid.“

