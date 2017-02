Berlin - Die Hertha freut sich über einen neuen Rasen im Olympiastadion - allerdings kommt der erst nach dem Spiel gegen die Bayern. Doch wegen des Ackers lässt sich Carlo Ancelotti nicht aus der Ruhe bringen.

Campo di patate ist italienisch und heißt soviel wie Kartoffelacker. Und genau auf solchen waren die Bayern zuletzt vermehrt unterwegs. Freiburg, Ingolstadt – überall nicht unbedingt das feinste Geläuf für das feine Kurzpassspiel des FCB. Geht es nach der Mehrheit der Roten, so war just das der Grund für die zuletzt eher mittelguten Auftritte des Rekordmeisters in der Bundesliga. In der Allianz Arena hingegen, wo jeder Halm mit der Nagelschere gestutzt wird, lief das Bällchen gegen Arsenal (5:1) recht flüssig. Und nun? Wie sieht’s am Samstag (15.30 Uhr, Sky und bei uns im Live-Ticker) im Berliner Olympiastadion aus?

Mats Hummels ist nicht gerade optimistisch. „Ich gehe davon aus, dass uns auch in Berlin kein Teppich erwartet“, meinte der Bayern-Verteidiger zum Spiel bei der Hertha. Und hat recht. Der Grund: Die Hauptstädter bekommen ein neues Geläuf, allerdings erst in der Woche nach dem Hit gegen die Münchner. Timo Rohwedder, Geschäftsführer der Olympiastadion Berlin GmbH, dazu: „Wir brauchen optimale Bedingungen für unseren Heimverein. Dies ist mit der aktuellen Spielfläche auf Dauer nicht zu gewährleisten. Der Rasen ist bereits ausgedünnt, eine Verbesserung ist bei den aktuellen Wetterverhältnissen nicht zu erwarten.“ Na toll. Stolpert Bayern auf dem Hertha-Acker?

Aber nicht doch. Ancelotti bereitet der olympische campo di patate in der Hauptstadt keinerlei Sorgen. Wie eigentlich auch sonst nichts im Leben des in sich ruhenden Carletto. Auf tz-Nachfrage meinte der Münchner Mister am Freitag: „Für unser Spiel ist es gut, wenn der Platz in einer guten Verfassung ist.“ Aber: „Hertha hat das gleiche Problem.“ Eine große Wahrheit.

Geht es nach dem Italiener, so haben die zwei Gesichter des FCB in der Bundesliga und der Champions League einen anderen Hintergrund. „Natürlich wollen wir immer spielen wie gegen Arsenal, aber das ist nicht möglich“, so der 57-Jährige. Der Grund: der Kopf! Ancelotti: „Die Motivation ist ein bisschen anders, wenn du ein K.o.-Spiel spielst statt Bundesliga. Und die Motivation ist der Antriebsmotor für die Energie.“ Und weiter: „Ich weiß, dass meine Mannschaft diese Qualität hat. Der wichtigste Punkt ist, dass meine Spieler zusammen spielen“, so der Mister. Mal abwarten, ob das auf dem Berliner campo di patate geht …

José Carlos Menzel López