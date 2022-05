Süle sorgt am letzten Spieltag fast unbemerkt für Eklat – Hoeneß wütet über „katastrophale“ Aktion

Von: Hannes Niemeyer

Niklas Süle verlässt den FC Bayern nach der Saison. Am letzten Spieltag sorgte er jedoch noch einmal für Ärger. Uli Hoeneß reagierte stinksauer.

München - Saison-Ende ist auch immer Zeit für Abschiede. Bei manchen sind sie klar, bei manchen eben noch nicht. Beim FC Bayern gibt es da besonders einen Fokus-Fall: Robert Lewandowski. Seitdem klar wurde, dass der Stürmer seinen Vertrag nicht verlängern wird, stellte sich die Frage, ob er seinen Vertrag bis 2023 erfüllt oder schon im Sommmer wechselt. Erst schob FCB-Boss Herbert Hainer einem direkten Wechsel aber einen Riegel vor, dann sprach auch Oliver Kahn auf der Meisterfeier Lewandowski-Klartext.

Auf dem Balkon am Marienplatz skandierten die Fans bei der Meisterschalen-Party noch lautstark „Lewa bleib“. Ein anderer Abgang erhielt allerdings keine derartig vergleichbare Wertschätzung und hielt sich auf der Party eher versteckt. Niklas Süle wird den FC Bayern nun nach der Saison in Richtung BVB verlassen. Bereits kurz nach offizieller Bestätigung des Transfers wurde klar, wie tief die Gräben zwischen Süle und den Münchnern sein müssen. Die Lage verbesserte sich im Saisonendspurt, die Fans feierten Süle sogar. Ausgerechnet am letzten Spieltag sorgt Süle aber noch einmal für einen Mini-Eklat.

Niklas Süle verlässt den FC Bayern – und sorgt für Ärger am letzten Spieltag

Den Aufreger bekam aber gefühlt kaum jemand mit. Was bekannt ist: Der Innenverteidiger stand am Samstag beim Auswärtsspiel in Rostock nicht mit im Kader. Wenig überraschend, hatte Coach Julian Nagelsmann doch vorher angekündigt, zum letzten Spiel einen Kader aus Spielern bilden zu wollen, die Stand jetzt in der nächsten Saison noch beim FC Bayern spielen. Als Marcel Sabitzer dann kurzfristig ausfiel, sollte Süle nachrücken. Nagelsmann: „Wir haben Niki gefragt, ob er noch mit will. Dann hat er gesagt: Ne, eher nicht, weil er sich nicht darauf vorbereitet hatte. Deswegen haben wir ihn dann zuhause gelassen“.

Im Kader fehlen, obwohl der Trainer ihm einen Platz anbietet? Das klingt ein wenig nach Null-Bock-Einstellung und als hätte der 26-Jährige mit seiner FC-Bayern-Zeit schon abgeschlossen. Und die Kritik an der Aktion bleibt offensichtlich auch nicht aus. Jedenfalls meldete sich am Sonntag rund um die Meisterfeier der Bayern Ex-Klubboss Uli Hoeneß zu dem Vorfall zu Wort. Und freundlich fiel sein Statement nicht gerade aus.

Uli Hoeneß lässt kein gutes Wort an Niklas Süle vor dessen FC-Bayern-Abgang. © Marcel Engelbrecht /Eibner-Pressefoto / Imago

Süle-Eklat beim FC Bayern: Hoeneß sauer – „Fand diese Aktion katastrophal“

„Das spricht nicht für den Spieler“, sagte Hoeneß in einer Medienrunde, wie Sport1.de berichtet. „Wir reden ja immer von Wertschätzung“, so Hoeneß weiter. „Die hat Niklas Süle dem Verein sicher nicht entgegengebracht. Ich fand diese Aktion katastrophal“. Außerdem, so Hoeneß, solle man „die Mär, dass er in Dortmund weniger verdient als in München“, vergessen.

Passend dazu erscheint auch eine Situation, von der die Bild von der „Meisterschafts-Wiesn“ der Bayern am Samstagabend im Paulaner-Biergarten am Nockherberg berichtete. Während nämlich andere, nicht in den Kader berufene Spieler, ausgelassen auf der Bühne mit den anderen Stars und den Fans feierten, blieb Süle offenbar der Bühne fern. Er soll zwar vor Ort gewesen sein, wohl aber im Nebengebäude wo die interne Feier dann stattfand.

Mit Niklas Süle steht also ein Spieler, dessen Wechsel schon klar ist, in der Kritik. Marcel Sabitzer hingegen gilt als möglicher Abgangskandidat. Wenn es nach Didi Hamann geht, hätte man den „irrsinnigen“ Transfer des Ex-Leipzigers ohnehin nie tätigen dürfen. (han)