Zylla trifft gegen Früchtl - Dajaku mit Dreierpack

Einige Talente des FC Bayern waren für ihre Nationalmannschaften im Einsatz und konnten auch einige Treffer beisteuern. Damit sollten sie gut vorbereitet in die nächsten Liga-Spiele gehen.

Der einzige Spieler, der in der Länderspielpause für eine A-Nationalmannschaft auflaufen durfte, war Daniels Ontužāns. Der 19-Jährige kam am Dienstagabend zum zweiten Mal in der lettischen A-Nationalmannschaft zum Einsatz. Bei der 1:3-Niederlage in Israel wurde Ontužāns nach 86 Minuten eingewechselt. Lettland steht nach acht Spieltagen in der EM-Qualifikationsgruppe G mit null Punkten auf dem letzten Rang.

Marcel Zylla von der Bayern-Reserve spielte mit der U19 beim Sieg in Deutschland über die vollen 90. Minuten. Der Stürmer sorgte beim 4:3-Auswärtssieg Polens für das zwischenzeitliche 2:3 und überraschte Früchtl zudem mit einem Distanzschuss aus über 40 Metern – doch der Ball knallte an die Latte. Auch bei Polens zweitem Auftritt, einer 1:2-Niederlage zu Hause gegen die Niederlande, spielte er das ganze Spiel. Damit belegt Zylla mit seiner Auswahl Platz sieben nach vier Spielen in der Elite League. Der DFB-Nachwuchs steht nach der ersten Niederlage auf Rang zwei.

Leon Dajaku trifft auch mit dem Adler auf der Brust

Nach seinem Doppelpack inklusive Traumtor in der vergangenen Drittligapartie gegen Braunschweig zeigte Leon Dajaku auch im Nationaldress seine starke Form und seinen Torriecher. Der 18-Jährige stand dreimal in der Startelf und erzielte insgesamt drei Treffer. Sein Offensivkollege Oliver Batista-Meier begann beim Kantersieg gegen Weißrussland und wurde gegen Schottland nach 63 Minuten eingewechselt. Beim Miniturnier der ersten Runde in Schottland konnten zunächst zwei Siege gegen Andorra (3:0) und Weißrussland (9:2) eingefahren werden, bevor das Team von Guido Streichsbier ein 0:1 gegen die Gastgeber hinnehmen musste.

Anders als die deutsche U19 hat die niederländische Jugendauswahl ihr Miniturnier in Lettland bestritten. Amateure-Stürmer Joshua Zirkzee steuerte zu den drei Erfolgen gegen Moldawien (5:0), Lettland (8:2) und Israel (2:0) einen Treffer gegen Moldawien bei.

Marvin Cuni trifft für Albanien - Lasse Günther für U17 erfolgreich

Die albanische U19 hat einen 3:1-Sieg gegen Polen eingefahren. U19-Angreifer Marvin Cuni wurde eingewechselt und sorgte mit dem Schlusspfiff per herrlichem Schlenzer für den Endstand.

Beim Lehrgang im spanischen San Pedro del Pinatar standen für die deutsche U17 zwei Testspiele gegen England auf dem Programm. Bei den beiden Spielen gegen England stach vor allem Lasse Günther heraus. Der Flügelstürmer trug sich jeweils einmal in die Torschützenliste ein – und das in sehenswerter Manier, wie vor zwei Wochen in der Youth League gegen Tottenham Hotspur.