Thiago als X-Faktor für Bayerns CL-Triumph?

München - Thiago Alcántara spielt seit mittlerweile dreieinhalb Jahren für den FC Bayern. Einige Pokale konnte der Spanier bereits in die Höhe recken, doch der ganz große Coup blieb ihm noch verwehrt. Das soll sich in dieser Saison ändern.

„Man kann erkennen, dass die Dinge bei uns in die richtige Richtung laufen, sonst wären wir nicht dreimal im Halbfinale (der UEFA Champions League, Anm. d. Red.) gewesen. Es ist nur noch ein weiterer Schritt. Wir müssen die richtige Mischung aus Ruhe und der nötigen Aggressivität haben, um ins Finale zu kommen“, sagte der 25-Jährige der britischen Zeitung Daily Mail.

Am Mittwoch geht es im Achtelfinale nun zunächst gegen den FC Arsenal aus London. Im Vorfeld der Partie warnt Thiago seine Teamkollegen vor einem Arsenal-Akteur, mit dem er einst beim FC Barcelona zusammenspielte. „Alexis Sanchez ist einfach wahnsinnig gut. Er ist ein großartiger Spieler mit toller Technik und einem Instinkt für den Torabschluss. Er will unbedingt gewinnen - so wie wir unbedingt gewinnen wollen“, so Thiago.

Thiago: „Wir geben unser Bestes, um das Endspiel zu erreichen“

Der 17-malige spanische Nationalspieler peilt in dieser Saison mit dem FC Bayern das Endspiel der Champions League an. „Wir sind jetzt in der Runde der letzten 16 Mannschaften, und man schaue sich nur mal die Teams an, die dabei sind. Wir messen uns mit den besten Spielern der Welt, den besten Vereinen der Welt. Und am Ende werden kleine Details entscheiden. Es wird nicht um Glück gehen. Glück ist etwas, dass man entweder findet - oder erzwingt. Es geht um die kleinen Details. Die vergangenen Male haben es Atlético Madrid, Barcelona oder Real Madrid verdient, im Finale zu stehen. Wir geben unser Bestes, jedes Jahr ein bisschen mehr, um das Endspiel zu erreichen.“ Das ist Musik in den Ohren eines jeden FCB-Fans.

Bereits im Jahr 2011 stand Thiago mit seinem Ex-Klub, dem FC Barcelona, im Finale der Königsklasse. Wirklich genießen konnte er den Triumph im Londoner Wembley-Stadion jedoch nicht. „Damals war ich gerade mal seit vier Monaten beim Team. (...) Es war eine großartige Erfahrung, im Finale dabei zu sein, es zu gewinnen. Aber ich möchte auch fühlen, dass ich den Titel verdiene. Das habe ich damals nicht gefühlt, weil ich nicht gespielt habe“, verriet der kreative Mittelfeldspieler.

Für den ehemaligen Fußball-Profi Ciriaco Sforza könnte Thiago der entscheidende Faktor für den ganz großen Coup in dieser Spielzeit sein. „Thiago ist ein sehr wertvoller, intelligenter Spieler mit der Fähigkeit zum letzten Pass. Einen solchen Spieler braucht eine Mannschaft, die Ballkontrolle und Dominanz anstrebt. (...) Wenn er verletzungsfrei bleibt und konstant spielen kann, sehe ich ihn absolut in der Kategorie Iniesta oder Kroos“, lobt der Schweizer den Bayern-Star im Kicker. Ex-Fußballer Olaf Thon bezeichnet den 1,74 Meter großen Spanier sogar als „Riese im Aufbau“.

Seine einzigartigen Fähigkeiten am Ball kann Thiago bereits am Mittwoch wieder unter Beweis stellen. Dann trifft der FC Bayern München in der Allianz Arena auf den FC Arsenal London. Wir berichten im Live-Ticker vom Champions-League-Achtelfinale.

