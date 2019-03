Matchwinner Müller bricht sein Schweigen - und könnte doch schon wieder auf der Bank sitzen

Thomas Müller hat wieder Grund zum Lachen. Gegen Gladbach feierte er ein sehenswertes Startelf-Comeback. Eine Sache hat er besonders vermisst.

München - Thomas Müller ist der Mann der Stunde beim FC Bayern. Nachdem ihn zahlreiche Ausfälle mehr oder weniger zufällig in die Startelf gespült hatten, lieferte er beim 5:1-Sieg des Rekordmeisters in Mönchengladbach eine blitzsaubere Leistung ab und belohnte sich mit einem Treffer. Nachdem er sich zuletzt selbst einen Maulkorb verpasst hatte („Da kommt nichts Gescheites bei raus“), verriet Müller nun, was ihn besonders wurmte.

Bayerns Müller fühlte sich „fast als Verteidiger“

Er habe sich zuletzt „fast als Verteidiger“ gefühlt, weil er immer erst dann in Spiel kam, wenn der FCB schon in Führung lag. Erstmals seit einem Monat spielte Müller nun wieder von Beginn an, durfte endlich wieder nach Lust und Laune offensiv wirbeln - und sei nun „einfach nur froh“. Das Zusammenspiel mit Doppelpacker Robert Lewandowski funktionierte blendend. Müller: „Ich bin froh, dass es heute so gut geklappt hat, auch mit dem Zusammenspiel. Mit Lewy verstehe ich mich natürlich vorne ganz gut.“

Gerade Müllers Defensivqualitäten hob sein Coach allerdings nach dem Spiel heraus: „Defensiv hat er es richtig gut gemacht. Sowas brauchen wir als FC Bayern.“

Müller auch gegen Wolfsburg in der Bayern-Startelf?

Ob es in den nächsten Spielen für Müller erneut für die Stammelf reicht? Die Konkurrenz ist groß, doch Müller ist fit - im Gegensatz zu Kingsley Coman (Muskelfaserriss), Franck Ribéry (Magen-Darm-Infekt), dem angeschlagenen Leon Goretzka (Sprunggelenk) und dem schon länger verletzten Arjen Robben. Unmöglich ist es dennoch nicht, dass sich Müller trotz seiner starken Leistung in Gladbach gegen Wolfsburg auf der Bank wiederfindet. Denn gegen Liverpool fehlt er gesperrt und Kovac könnte gegen die Wölfe seiner CL-Elf die Gelegenheit geben, sich einzuspielen.

FC Bayern in Topform: Müller bläst zum Angriff auf den BVB

Obwohl Bayern jetzt punktgleich mit Dortmund ist, will Müller ohnehin keine zu großen Töne spucken. „Wir tun gut daran, den Ball flach – in die Ecke zu schießen.“

Müller stellt aber auch klar: „Das Momentum ist jetzt auf unserer Seite. Wir hätten im Winter nicht gedacht, dass wir zu diesem Zeitpunkt auf Punktegleichstand sind. Wir haben aber schon länger Lunte gerochen.“